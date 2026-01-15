荣耀500 Pro MOLLY 20周年限定版上架预约

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:荣耀500Pro MOLLY20周年限定版已在荣耀商城开启预约通道。

这款联名手机堪称联名界的“天花板”。其机身背部精心印制了经典的MOLLY小画家图案，极具辨识度与艺术感。不仅如此，它还配备了造型独特的旅行箱礼盒，礼盒正面印有MOLLY20周年形象，为手机增添了一份别样的收藏价值。

荣耀商城的页面信息显示，限定版礼盒内容丰富多样，包含定制取卡针、红包、彩窗透卡、邀请函、胶片贴纸、对联冰箱贴、手机壳等多款MOLLY主题周边配件，让消费者在拥有手机的同时，还能收获一系列充满趣味的潮玩好物。

除了精美的周边，荣耀500Pro MOLLY20周年限定版在软件体验上也下足功夫。它拥有MOLLY专属主题，支持DIY锁屏功能，用户可以自由装饰专属MOLLY，打造独一无二的手机界面。同时，还配备专属相机水印与充电动画，从细节处彰显联名特色。

在硬件配置方面，MOLLY20周年限定版与普通版荣耀500Pro保持一致。它搭载了高通骁龙8至尊版芯片和荣耀自研射频增强芯片C1，性能强劲，信号稳定。内置8000mAh青海湖大电池，支持80W有线快充和50W无线充电，续航能力出色，充电方式灵活多样。

后置影像系统更是强大，由2亿像素广角镜头、5000万像素长焦镜头和1200万像素超广角微距镜头组成，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求，轻松捕捉生活中的美好瞬间。

