小米波国补开启区域公布：至高2000元

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:今日，小米公司高层雷军与卢伟冰相继发布消息，宣布小米国补政策于2025年正式启动。该政策旨在为消费者提供实质性的购买优惠，特别是针对指定家电产品，补贴金额最高可达2000元。

首批享受小米国补政策的区域已经公布，覆盖河北、吉林、广东、江苏、黑龙江、浙江、江西、湖北、广西、天津、湖南、北京、贵州、深圳、内蒙古、海南、安徽、辽宁、陕西、四川、福建、上海、重庆、山东等多个省市。小米官方表示，未来还将有更多城市加入这一补贴计划。

此次小米国补政策在补贴品类上进行了大幅扩展，涵盖的家电品类从去年的8类增加至12类，新增了微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类产品。消费者在购买这些家电时，单件产品最高可享受销售价格20%的补贴，相当于直接享受八折优惠。

值得注意的是，今年小米国补政策还调整了空调产品的补贴数量限制，从每位消费者最多补贴1件增加至3件，以更好地满足家庭实际需求。

此外，手机、平板等数码产品也被纳入今年的补贴范围，且不受品牌和型号限制。消费者在购买这些产品时，可享受销售价格15%的补贴，最高补贴金额为500元。目前，手机等产品的补贴正在陆续上线中。

小米国补政策的正式启动，无疑为消费者提供了更多选择和实惠，同时也将进一步推动家电和数码产品市场的繁荣发展。

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