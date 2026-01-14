首页 > 原创 > 关键词  > 红魔11Air最新资讯  > 正文

红魔 11 Air官宣搭载悟空屏：95.1%屏占比 1.25mm极窄边框

2026-01-14

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:红魔官方正式宣布，旗下新款游戏手机红魔11Air将于1月20日15:00正式发布。这款手机在屏幕、散热、续航及性能等多方面亮点十足，有望成为电竞玩家的新宠。

屏幕方面，红魔11Air搭载了6.85英寸AMOLED悟空屏，采用真无孔设计，屏幕占比高达95.1%，边框宽度仅1.25mm，官方称其为“电竞屏最优解”。该屏幕不仅具备“旗舰同款”的1.5K分辨率与144Hz屏下高刷新率，还是行业首款通过AMOLED护眼认证的全面屏，支持2592Hz高频PWM调光与DC调光，为用户带来清晰、流畅且护眼的视觉体验。同时，红魔11Air采用无刘海、无挖孔的真全面屏方案，160万像素前置摄像头隐藏于屏下，进一步实现了完整无遮挡的视觉效果。

微信截图_20260114161511.png

散热系统是游戏手机的关键。红魔11Air延续了标志性的主动散热风扇设计，内置高转速风扇并搭配优化风道，可快速导出内部热量，保障高性能稳定输出。此外，该机还配备了红魔首创的超厚4D冰阶VC散热系统，这套组合方案能有效压制机身温度，避免长时间游戏出现降频情况，让玩家畅享持久稳定的游戏体验。

续航能力上，红魔11Air同样表现出色。它内置了7000mAh大容量电池，这也是Air系列史上最大电池，在保持7.85mm机身厚度的前提下，大幅提升了续航表现，有效缓解用户的电量焦虑。

核心性能方面，红魔11Air搭载了高通骁龙8Elite处理器，同时配备红芯R4自研电竞芯片，双芯组合为游戏体验提供了强劲的性能支撑，无论是运行大型游戏还是多任务处理，都能轻松应对。

