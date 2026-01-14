首页 > 原创 > 关键词  > AI天才少女最新资讯  > 正文

罗福莉回应AI天才少女标签：只是一个普通的研究者

2026-01-14 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:近日，北京大学更新了一期北大校友、小米MiMo大模型负责人罗福莉的最新访谈视频。视频中，罗福莉针对外界贴在她身上的“AI天才少女”标签作出回应。她坦言，为了获取关注度和注意力，人们往往会给某部分人打上刻板且具讨论话题性的标签，但她很快便不将其放在心上，认为自己只是一名普通平凡的研究者。

罗福莉觉得，这类标签是吸引注意力的刻板印象产物，它掩盖了科研过程中真正的努力、坚韧与全心投入，还暗示成功是天生注定的。她再次强调:“我不是天才，我的起点很普通，是对本质问题探索的好奇心、不错的行动力以及一点点不服输的韧劲，才让我一步步走到今天。”

此次访谈的另一大亮点，是罗福莉对大模型发展的预判。她认为，大模型在未来10年可能会加速科学研究，让更多人有机会参与其中。她进一步解释，虽然目前做实验仍需自己动手，如写代码做实验，但未来这一过程很可能被大模型替代，大模型或许能自己写代码、做实验、提交任务并分析结果，这对人们的要求也将更高。

值得一提的是，不久前在2025小米人车家全生态合作伙伴大会上，罗福莉以Xiaomi MiMo大模型负责人的身份登台亮相，与来自世界各地的开发者分享了小米团队的最新成果——Xiaomi MiMo-V2-Flash。

