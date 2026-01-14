首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

iPhone18 Pro新爆料上热搜 灵动岛或变小

2026-01-14 13:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:近日，有消息传出苹果将对iPhone的发布节奏进行重大战略调整，打破多年来每年秋季统一发布新iPhone的惯例，改为一年分两次推出新机，并对产品发布时间与定位重新进行划分。

根据目前的规划，在2026年秋季，苹果将率先推出三款高端机型，分别是iPhone18ProiPhone18Pro Max以及备受瞩目的折叠屏iPhone。而定位相对亲民的iPhone18与iPhone18e，则将延后至2027年春季发布。

苹果商店

有博主爆料称，iPhone18系列都已进入打样阶段。其中，iPhone18Pro配备6.27英寸LTPO120Hz屏幕，iPhone18Pro Max配备6.86英寸LTPO120Hz屏幕。这两款机型在屏幕技术上有重大突破，将一部分Face ID组件置于屏幕下方，实现了屏下人脸识别功能，不过前摄仍采用传统的挖孔屏方案。这一改变使得iPhone18Pro和iPhone18Pro Max的灵动岛首次缩小，这也是自iPhone14Pro系列以来苹果手机的一次重大革新。

据了解，此次苹果灵动岛的“瘦身”并非简单的尺寸缩小，而是基于技术突破后的形态重构。苹果通过“拼接微透玻璃 子像素优化”技术，将Face ID传感器藏于屏下，在保留安全解锁体验的同时，提升了屏占比。并且，原灵动岛的交互功能可能会进行升级适配。

除了屏幕方面的升级，iPhone18Pro和iPhone18Pro Max还将同步搭载2nm A20Pro芯片与可变光圈影像系统，在性能和影像能力上有望带来新的提升。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 史上变化最大的苹果手机！iPhone 18 Pro 12大看点汇总

    距离iPhone 18 Pro与iPhone 18 Pro Max发布还有大约八个月时间，关于这两款机型的细节陆续揭秘，以下是iPhone 18 Pro系列机型的12个看点。 1、外观设计基本不变，Pro和Pro Max分别配备6.3英寸和6.9英寸屏幕，背部采用横向大矩阵三摄模组布局； 2、屏下面容识别； 3、前置摄像头位于屏幕左上角； 4、后置主摄像头支持可变光圈。 5、搭载A20 Pro芯片，其采用台积电2nm工艺制程，并应用全

    ​iPhone ​18 ​Pro

  • 苹果宣传iPhone17耐刮：发布新广告 桌面滑行15秒完好无损

    苹果加拿大分公司近日发布了一则创意广告，展示iPhone 17系列搭载的第二代超瓷晶面板的坚固性。广告中，律师将iPhone 17 Pro Max屏幕朝下在布满灰尘的木桌上用力滑向对面同伴，手机滑行15秒并经历剧烈摩擦与撞击后，屏幕依然完好无损。广告结尾标语“放轻松，这可是iPhone 17”暗示其出色的抗刮耐磨能力。官方表示，新一代面板抗刮能力是前代产品的三倍。

    ​苹果广告 ​iPhone17 ​超瓷晶面板

  • iPhone Fold铰链由液态金属打造：苹果已钻研15年

    苹果首款折叠屏iPhone Fold所采用的铰链由液态金属打造，这种非晶态”合金苹果已经钻研15年有余。 不同于金属晶体材料，非晶合金具有优异的加工性能、优异的力学性能，由于非晶合金的原子结构更接近于液态，因此其流动性”比传统的静态金属材料更好，在加工时更容易利用模具进行精确加工成型。 早在2010年，苹果便与液态金属科技公司Liquidmetal Technologies达成合作协议�

    ​苹果 ​折叠屏 ​液态金属

  • iPhone 17e升级灵动岛屏幕：刘海屏时代就此终结

    据爆料，苹果今年首款手机新品将是iPhone 17e，定位延续iPhone 16e，主打性价比。该机预计上半年发布，核心升级为屏幕，采用6.1英寸LTPS+OLED直屏，由刘海屏调整为灵动岛设计，刷新率仍为60Hz。这意味着iPhone的刘海屏时代将走向终结。此外，iPhone 17e将搭载A19处理器，配备至少8GB内存，支持Face ID。价格方面，预计起售价为599美元，国行版或为4499元，将成为今年最便宜的iPhone。

    ​iPhone17e ​灵动岛屏幕 ​LTPS

  • 2026年首次更新！微信iOS 8.0.68正式版发布：适配iPhone Air

    日前，微信iOS版迎来8.0.68正式版升级，这也是2026年首次版本更新。 和以往一样，官方更新日志依旧简短，仅显示解决了一些已知问题”。 不过据用户反馈，本次更新带来了多项实用优化。 其中最受关注的是，微信8.0.68版已适配iPhone Air分辨率。 此前在未适配的情况下，用户使用iPhone Air时，无论是在微信内截图还是进入多任务界面，应用边缘都会出现黑边。

    ​微信iOS版 ​8.0.68更新 ​iPhone

  • 既Pro又Air！荣耀李坤晒荣耀新机 比iPhone Air还轻

    进入2026年，各大手机厂商的新机也陆续进入预热阶段。 日前，荣耀产品线总裁方飞透露，荣耀一款既Pro又Air”的手机即将与大家见面。 今日，荣耀旗舰手机产品经理李坤发文表示，轻薄且强悍是技术实力的呈现，既Pro又Air产品荣耀做到了。 从其晒出的对比图来看，荣耀这款新机在重量上轻于苹果iPhone Air。 作为参考，iPhone Air重量为165克。 值得一提的是，评测圈鼻祖”王�

    ​荣耀新机 ​Pro又Air ​手机评测

  • 后智能手机时代，谁将定义AR智能眼镜的“iPhone时刻”？

    2007年，当乔布斯从牛仔裤口袋掏出初代iPhone的那一刻，科技行业便迎来了革命性节点。iPhone的出现，开启了智能手机的黄金时代，更锚定了过去十余年间消费电子行业的发展轨迹。 而如今，随着智能手机逐渐逼近增长天花板，寻找并定义下一代硬件载体，已经成为关乎消费电子领域未来格局的关键命题。 智能眼镜作为空间计算的重要入口，正爆发出巨大的行业机会。 2025年

    ​iPhone ​智能手机 ​智能眼镜

  • 从5元飙升至最高300元！iPhone 4回收价涨了60倍：靠渣画质、复古外观翻红

    谁也没有想到，发布于16年前的古董机iPhone 4重新回到大家的眼前，其回收价疯涨60倍。 近日，iPhone 4回收价涨了60倍引爆微博热搜，不少网友开始跟风入手这种老古董机，理由也是相当的直接，就是喜欢它的画质渣。 目前的现状是，二手市场上的

    ​iPhone ​4 ​回收价

  • 荣耀Magic8 Pro Air塞进全焦段三摄：完胜iPhone Air单摄方案

    荣耀Magic8 Pro Air定档1月19日发布，该机定位是一款超薄旗舰。 据悉，荣耀Magic8 Pro Air厚度只有6.1mm，重量仅有155g，在超轻薄机身内，荣耀塞进了全焦段三摄，包括5000万像素1/1.3英寸超大底主摄（光圈是f/1.6）、5000万像素超广角镜头以及6400万潜望长焦镜头。 其中5000万像素主摄以及6400万潜望长焦均支持OIS光学防抖，支持3.2倍光学变焦，最高支持100倍数码变焦，这是行业内影像最

    ​荣耀Magic8 ​Pro ​Air

  • 苹果iPhone 17e三月见：首次灵动岛+MagSafe！升级A19

    iPhone 17e将在今年3月发布，这是苹果最便宜的旗舰手机，虽然在国内表现稍差，但纵观整个全球市场依然有不错的销量。 这次iPhone 17e带来了大幅升级，很多都是去年被大家诟病的配置。 屏幕将从iPhone 16e的刘海屏升级为灵动岛挖孔屏，支持实时显示活动等交互功能，与iPhone 17系列标准版设计对齐，维持6.1英寸OLED屏幕，刷新率为60Hz，无高刷。 核心搭载降频版A19”，相比标准�

    ​iPhone ​17e ​苹果旗舰手机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM