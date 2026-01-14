iPhone18 Pro新爆料上热搜 灵动岛或变小

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:近日，有消息传出苹果将对iPhone的发布节奏进行重大战略调整，打破多年来每年秋季统一发布新iPhone的惯例，改为一年分两次推出新机，并对产品发布时间与定位重新进行划分。

根据目前的规划，在2026年秋季，苹果将率先推出三款高端机型，分别是iPhone18Pro、iPhone18Pro Max以及备受瞩目的折叠屏iPhone。而定位相对亲民的iPhone18与iPhone18e，则将延后至2027年春季发布。

有博主爆料称，iPhone18系列都已进入打样阶段。其中，iPhone18Pro配备6.27英寸LTPO120Hz屏幕，iPhone18Pro Max配备6.86英寸LTPO120Hz屏幕。这两款机型在屏幕技术上有重大突破，将一部分Face ID组件置于屏幕下方，实现了屏下人脸识别功能，不过前摄仍采用传统的挖孔屏方案。这一改变使得iPhone18Pro和iPhone18Pro Max的灵动岛首次缩小，这也是自iPhone14Pro系列以来苹果手机的一次重大革新。

据了解，此次苹果灵动岛的“瘦身”并非简单的尺寸缩小，而是基于技术突破后的形态重构。苹果通过“拼接微透玻璃 子像素优化”技术，将Face ID传感器藏于屏下，在保留安全解锁体验的同时，提升了屏占比。并且，原灵动岛的交互功能可能会进行升级适配。

除了屏幕方面的升级，iPhone18Pro和iPhone18Pro Max还将同步搭载2nm A20Pro芯片与可变光圈影像系统，在性能和影像能力上有望带来新的提升。

