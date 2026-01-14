REDMI Turbo 5 Max明天将正式亮相 首发天玑9500s

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:今日，REDMI官方正式预告，备受期待的REDMI Turbo5Max将于明天正式官宣亮相。这一消息瞬间引发了众多科技爱好者和消费者的关注。

REDMI方面表示，REDMI Turbo系列历经三代发展，始终引领着中端性能赛道不断突破。此次全新推出的Turbo Max，将以更强大的平台刷新历史纪录，专为2026年中端性能的“终局之战”而来。此前，小米集团合伙人、总裁卢伟冰就在微博发文称，他有信心REDMI Turbo5Max会成为2.5K档2026年最好的选择，做到开局即终局。

在核心配置上，REDMI Turbo5Max亮点十足。它首发搭载天玑9500s旗舰平台，这也是REDMI Turbo系列首次首发天玑9系旗舰Soc。据了解，天玑9500s采用台积电3nm制程工艺，CPU采用8核心设计，包含1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，同时集成了Mali Immortalis - G925MC12GPU。从Geekbench公布的跑分数据来看，REDMI Turbo5Max单核成绩在3000分左右，多核成绩超过9000分，综合性能可对标高通骁龙8至尊版旗舰平台。

除了强大的处理器，REDMI Turbo5Max在其他配置方面也毫不逊色。它配备了一块1.5K直屏，能为用户带来清晰细腻的视觉体验;内置16GB大内存，满足用户多任务处理和大型应用运行的需求;电池容量有望达到9000mAh，提供持久的续航保障。

