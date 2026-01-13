首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：阅文、中文在线推AI全栈工具;陌陌甜甜圈上线;OpenAI收购医疗初创公司Torch

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI 出手！以约1亿美元收购医疗初创公司Torch，助力智能健康新时代

OpenAI 以约 1 亿美元收购医疗初创企业 Torch，标志着其在医疗健康领域的布局进一步深化。Torch 能够整合多种健康数据，为用户提供个性化的医疗建议，同时借助 OpenAI 的人工智能技术提升医疗服务的效率和精准度。

【AiBase提要:】

🧠 Torch 是一款基于人工智能的健康应用程序，能够整合来自多个渠道的健康数据。

💡 OpenAI 的人工智能模型为 Torch 提供了强大的技术支持。

🌐 Torch 的数据整合能力可以为用户提供全面的健康视图。

2、2个月狂揽10亿张图片!Google Nano Banana Pro 凭“工作室级”画质火爆全球

Google推出的Nano Banana Pro模型在发布两个月内已生成10亿张图片，凭借强大的创意控制能力和高质量图像生成技术，广泛应用于多个生态应用中。

【AiBase提要:】

🖼️ 支持本地化编辑、调整镜头角度、更改焦点及场景光照

📊 可生成2K和4K分辨率的高质量多语言文本图像

🔒 提供溯源检查功能，确保内容透明度与安全性

3、陌陌“甜甜圈”今日上线，主打从初遇到结婚的沉浸式 AI 恋爱

陌陌正式上线“甜甜圈”，这是其向“情绪经济”转型的重要举措，旨在通过AI陪伴满足Z世代对沉浸式社交的需求。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 陌陌推出国内首个AI陪伴社交应用“甜甜圈”，主打沉浸式恋爱体验。

💘 应用提供多种人设和互动模式，用户可定制外貌、音色及性格，从初遇到结婚的完整剧情。

💰 引入“糖豆”消耗机制，通过深度互动实现核心营收。

4、AI短剧爆发前夜：阅文、中文在线推全栈工具，2026年或迎产能井喷

文章分析了AI短剧的快速发展趋势，指出阅文集团和中文在线等平台推出的全栈式AI短剧生产工具正在改变行业格局。这些工具通过解决角色崩坏和风格漂移问题，提升了短剧的质量和一致性，并加速了IP的跨媒介转化。同时，TikTok的激励政策也推动了AI短剧的全球传播。然而，同质化竞争、生成质量波动等问题仍需解决。未来，具备IP储备和AI工程化能力的企业将成为核心受益者。

【AiBase提要:】

🎭 AI短剧生产工具实现端到端自动化，降低制作门槛与周期

📈 2026年AI短剧产量将指数级增长，推动精品短剧成为主流

🌐 AI成为IP跨媒介转化关键枢纽，助力内容全球分发

5、Claude正式进军医疗领域！Anthropic推出HIPAA合规AI助手，赋能医患双方

Anthropic推出的HIPAA合规AI助手Claude在医疗领域的应用，强调其在数据隐私、专业性和效率提升方面的优势。

【AiBase提要:】

✅ Anthropic的Claude通过HIPAA合规认证，可合法处理敏感健康信息。

🏥 Claude整合权威生物医学数据库，提升医疗场景中的回答准确性。

🔒 Anthropic承诺不利用用户医疗数据训练AI模型，确保数据隐私安全。

6、谷歌 Android XR 眼镜应用曝光:支持3K 视频与 Gemini 端侧对话检测

谷歌在 Android XR 领域的布局加速，最新 Canary 版本中曝光了名为“Glasses”的配套应用，揭示了其智能眼镜的核心功能，包括1080p视频拍摄、3K实验模式、隐私保护和端侧处理能力。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 支持1080p视频拍摄及3K实验模式

🔒 内置音频警报和隐私保护机制

🧠 依托 Gemini 实现端侧对话检测

7、Adobe Firefly 集成 OpenAI GPT-Image 1.5：订阅用户限时开启不限量生成模式

Adobe Firefly 引入 OpenAI 的 GPT-Image 1.5 模型，并推出限时激励政策，同时构建多模态 AI 生态，整合多家顶尖 AI 技术。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ Adobe Firefly 集成 OpenAI GPT-Image 1.5 模型，提升图像生成质量。

🎁 限时福利：Pro 及以上订阅用户在 1 月 15 日前可享受不限量图片生成特权。

🌐 Firefly 转型为聚合平台，整合 Google、OpenAI 及 Runway 等多家 AI 厂商的模型。

8、告别复杂命令行:Anthropic 推出 Cowork，让非技术用户也能轻松用上 AI 代理

Anthropic推出了名为Cowork的新工具，作为Claude Code的易用版，它深度集成在Claude桌面应用中，旨在降低AI代理技术的使用门槛，使不具备编程背景的普通用户也能高效处理复杂任务。Cowork通过指定特定文件夹，让用户能够轻松让Claude处理日常办公任务，如整理报销凭证、分析社交媒体数据或管理多媒体文件。目前，Cowork处于研究预览阶段，仅对Claude Max订阅用户开放，其他用户可申请加入候补名单。

image.png

【AiBase提要:】

🛠️ 零门槛代理: Cowork将 AI 代理功能集成至桌面应用，无需命令行基础即可授权Claude处理本地文件。

📂 文件夹授权: 通过简单的文件夹权限划分，用户可安全地让 AI 协助完成报销整理、数据分析等非编程类办公任务。

🎟️ 限时预览: 该功能目前仅面向Max 订阅者开放测试，标志着Anthropic正在加速将 AI 代理技术推向主流大众市场。

