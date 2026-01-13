首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo Y500i开启预售：1499元起 搭载7200mAh电池

2026-01-13

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:vivo Y500i新机已正式上架并开启预售，将于1月16日正式开售。

vivo Y500i此次提供了丰富的配置选择，共有8GB +128GB、8GB +256GB、8GB +512GB、12GB +256GB以及12GB +512GB五款不同版本，售价分别为1499元、1799元、1999元、1999元和2199元，满足了不同用户对于存储空间的需求。

作为一款主打长续航和流畅耐用的机型，vivo Y500i在电池方面表现尤为突出。它内置了一块7200mAh的蓝海电池，不仅支持44W快充技术，还号称拥有6年的超长使用寿命。在实际使用中，这块电池能够支持手机持续亮屏使用16.3小时，或者连续导航15.5小时。即便是在极端温度环境下，从-20℃至40℃，它也能保持稳定的续航表现。而在省电模式下，更是能够支持长达3小时的导航使用。

除了强大的电池性能，vivo Y500i在系统流畅度方面也下足了功夫。它运行的是OriginOS6系统，即便使用50个月后，依然能够保持丝滑流畅的操作体验，让用户无需担心长期使用后的卡顿问题。

在核心配置上，vivo Y500i搭载了第二代骁龙4芯片，为手机提供了稳定的性能支持。同时，它还配备了一块6.75英寸的LCD直屏，分辨率为1570x720，支持120Hz刷新率，无论是观看视频还是玩游戏，都能带来流畅的视觉体验。在拍照方面，vivo Y500i后置了一颗5000万像素的单摄镜头，前摄则为500万像素，满足用户日常拍照需求。

此外，vivo Y500i还通过了SGS金标五星抗跌耐摔认证，具备出色的耐用性。它还配备了立体声双扬声器，支持IP68、IP69防尘防水功能，以及一碰即连门禁卡、电动车钥匙、红外遥控等实用功能，为用户带来了更加便捷的使用体验。

