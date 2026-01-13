首页 > 原创 > 关键词  > 真我Neo8最新资讯  > 正文

真我Neo8官宣1月22日发布 首发165Hz三星苍穹屏

2026-01-13 11:20

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:今日，真我手机正式宣布，备受期待的真我Neo8将于1月22日19:00全球震撼发布，该机号称在性能、屏幕、设计以及用户体验上实现全面越级。

作为此次新机的核心亮点之一，真我Neo8将全球首发搭载165Hz三星苍穹屏，该屏幕采用了M14旗舰发光材料，具备超通透显示效果、超低功耗以及超长使用寿命三大显著优势。

具体来看，这块屏幕的发光能效较前代产品提升了26%，手动峰值亮度高达1000尼特，全局峰值亮度可达1800尼特，局部峰值亮度更是惊人地达到了6500尼特，即使在强光环境下也能清晰显示内容，支持3800尼特阳光显示，确保用户随时随地享受清晰视觉体验。

除了屏幕方面的突破，真我Neo8在硬件配置上也毫不逊色。该机将搭载高通第五代骁龙8芯片，内置8000mAh大容量电池，确保长时间使用不断电。同时，真我Neo8还支持满级防水功能以及3D超声波屏幕指纹识别技术，为用户提供了更加安全便捷的使用体验。

在设计上，真我Neo8延续了Neo系列的家族化设计语言。该机采用了金属中框设计，背部配备方形相机Deco，相机模组右侧为标志性的“觉醒光环”，整体造型时尚大气，彰显出真我品牌的独特魅力。

