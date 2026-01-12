首页 > 原创 > 关键词  > AI编程最新资讯  > 正文

AI日报：DeepSeek V4或于2月发布；Midjourney Niji 7发布；AI聊天App涉黄案二审在即

2026-01-12

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、DeepSeek V4传闻春节发布:主打 AI 编程，核心能力或超越 Claude

DeepSeek V4的传闻显示，这款新模型可能在春节前后发布，并且在AI编程能力上有所突破，同时架构上可能实现通用与推理模型的融合，以提升整体性能。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 发布时机 :DeepSeek V4预计在春节前后正式亮相，延续其在重要节点发布重大更新的传统。

💻 编程强化 :新模型将主打 AI 编程能力，内部测试称其代码生成水平有望超越 Claude 和 ChatGPT。

🛠️ 架构融合 :V4或将不再区分通用与推理模型，而是通过技术融合提升整体逻辑处理性能。

2、Midjourney动漫神器再进化！Niji 7发布：眼睛高光细腻，提示词理解力暴涨+ sref风格迁移大升级

Midjourney推出的Niji7模型在动漫与东方插画风格领域实现了重大突破，特别是在画面连贯性和细节表现上有了质的飞跃。该模型对提示词的响应能力显著增强，并且通过优化线条语言和空间留白，使生成结果更加干净、扁平化。此外，Niji7还强化了sref功能，提高了风格迁移的稳定性与质量，为动漫创作者提供了更强大的工具支持。

QQ20260112-110532.jpg

【AiBase提要:】

🎨 Niji7提升了动漫图像的连贯性，尤其是人物面部细节的清晰度和一致性。

📝 Niji7对提示词的理解与执行更加精准，能够还原复杂的描述内容。

🖼️ Niji7强化了sref功能，实现更稳定、高质量的风格迁移。

3、一张图生成逼真3D世界！Mugen3D引爆AI建模革命，还原度竟达100%？

Mugen3D利用3D高斯溅射技术，仅凭一张图片即可生成高度逼真的3D模型，极大提升了3D内容创作的效率与质量，为行业带来了革命性的变化。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ Mugen3D通过单张图片生成高度逼真的3D模型，显著提升建模效率。

💡 采用3D高斯溅射技术，实现电影级视觉保真度和快速渲染。

🚀 降低3D内容创作门槛，推动全民参与的AI驱动创作新时代。

详情链接:https://sumeruai.us/mugen3d

4、Lightricks 开源 AI 视频模型 LTX-2 实现长达20秒的高速音视频一体化合成

Lightricks推出的LTX-2系统实现了音视频一体化合成，具备高效计算能力和创新的双流并行架构，同时选择开源以增强技术控制权。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 LTX-2系统采用双流并行计算架构，精确模拟视觉与听觉信息的密度差异。

⚡ 该系统在主流显卡环境下生成720p视频仅需1.22秒，效率是同类产品的18倍。

🌐 研发团队选择开源代码，强调内容创作者应掌控技术而非依赖少数利益集团。

5、抖音科技内容爆发：全年观看破1.4万亿次，AI成全民新宠

短视频平台正成为全民科技素养提升的新课堂，抖音的科技内容生态报告显示，AI学习类内容观看量激增，AI兴趣用户规模扩大，短视频平台已成为科技普及的重要渠道。

【AiBase提要:】

🧠 AI学习类内容观看量激增200%

👩‍💼 AI兴趣用户规模同比增长105%

📱 短视频平台成为科技普及新课堂

6、国内首例！AI聊天App涉黄案二审在即，开发者因“突破大模型道德限制”获刑

本文报道了国内首起因AI服务涉黄而追究刑事责任的案件，涉及AlienChat App的两名开发者被判处有期徒刑。文章分析了该App通过诱导AI生成违规内容吸引用户付费的行为，并强调AI技术必须合法合规使用。

image.png

【AiBase提要:】

📌 AI聊天App因生成色情内容被起诉，开发者被判刑。

💡 开发者通过修改系统提示词绕过安全机制，诱导AI输出违法信息。

⚖️ 案件表明AI服务提供者需对其模型输出内容承担直接责任。

7、谷歌 AI 健康搜索遭质疑，紧急下线部分 “误导性” 概览！

谷歌因AI健康信息可能误导用户而下线部分功能，引发对AI准确性的广泛讨论。尽管谷歌表示已进行审核并承诺改进，但专家和用户仍对其在医疗领域的表现表示担忧。

【AiBase提要:】

🚨 谷歌下线部分健康AI概览功能，以应对《卫报》调查中发现的误导性信息。

🔍 谷歌移除了“正常的肝脏血液检测范围”等查询的AI摘要，但保留了类似“lft参考范围”的查询。

⚠️ 专家指出，虽然谷歌采取了措施，但其AI系统在医疗健康领域仍需更谨慎和准确的改进。

8、AI时代购物革命！Google重磅推出UCP协议：聊天框里“一键买买买”，无需跳转页面，AI代理直接完成全链路交易

Google推出Universal Commerce Protocol（UCP），为AI代理与零售系统之间建立统一的“通用语言”和流程，实现从商品发现到下单、支付、订单处理乃至售后支持的全链路无缝体验。UCP由Google联合多家零售巨头共同开发，兼容现有行业标准，推动开放、互操作的AI商务基础设施建设。UCP让AI代理直接完成交易，降低购物车放弃率，提升转化效率，同时让中小商家也能接入AI流量入口。

image.png

【AiBase提要:】

🛒 UCP为AI代理与零售系统之间建立统一的“通用语言”和流程，实现全链路无缝体验。

🌐 UCP由Google联合多家零售巨头共同开发，兼容现有行业标准，推动开放、互操作的AI商务基础设施建设。

💡 UCP让AI代理直接完成交易，降低购物车放弃率，提升转化效率，同时让中小商家也能接入AI流量入口。

