贾跃亭：FF首批具身智能机器人2月4日发布

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:法拉第未来（Faraday Future，简称FF）日前宣布全面启动全球EAI产业桥梁战略，正式推出具身智能机器人业务板块，形成EAI汽车与EAI机器人双轨并行的全新发展格局。

公司创始人贾跃亭今日通过社交媒体预告，FF将于2月4日在美国拉斯维加斯举行的NADA北美汽车经销商大会上，完成首批具身智能机器人产品的终极发布并同步开启销售，此举标志着FF正式切入机器人赛道。

针对战略转型的时机选择，贾跃亭从市场环境与企业基因双维度进行解读。他指出，美国当前人工成本高企催生出全球最大的具身智能机器人刚需市场，而该领域正从技术验证阶段迈向规模化部署临界点，叠加其被多国列为与AI、半导体同等重要的战略能力，形成三大外部驱动因素。

内部逻辑方面，FF自创立以来深耕的AI技术基因与十多年前提出的"汽车机器人"构想，为机器人业务提供了天然延伸基础;通过升级汽车产业桥梁模式，公司可在合规框架下整合全球EAI供应链资源，打造具有价格竞争力的产品填补美国市场空白。

贾跃亭特别强调，机器人业务具有轻资产投入、快速交付的显著优势，有望率先形成经营性现金流反哺造车主业。更关键的是，EAI机器人与智能汽车在研发体系、制造流程、销售网络及服务体系上存在高度协同效应，可与FF现有的双飞轮发展模型、全球产业桥梁战略以及中美双资本市场布局形成生态共振。这种双擎驱动模式被视为开启FF未来十年增长曲线的核心引擎。

