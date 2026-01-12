首页 > 原创 > 关键词  > 法拉第未来最新资讯  > 正文

贾跃亭：FF首批具身智能机器人2月4日发布

2026-01-12 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:法拉第未来（Faraday Future，简称FF）日前宣布全面启动全球EAI产业桥梁战略，正式推出具身智能机器人业务板块，形成EAI汽车与EAI机器人双轨并行的全新发展格局。

公司创始人贾跃亭今日通过社交媒体预告，FF将于2月4日在美国拉斯维加斯举行的NADA北美汽车经销商大会上，完成首批具身智能机器人产品的终极发布并同步开启销售，此举标志着FF正式切入机器人赛道。

法拉利未来，FF91，贾跃亭

针对战略转型的时机选择，贾跃亭从市场环境与企业基因双维度进行解读。他指出，美国当前人工成本高企催生出全球最大的具身智能机器人刚需市场，而该领域正从技术验证阶段迈向规模化部署临界点，叠加其被多国列为与AI、半导体同等重要的战略能力，形成三大外部驱动因素。

内部逻辑方面，FF自创立以来深耕的AI技术基因与十多年前提出的"汽车机器人"构想，为机器人业务提供了天然延伸基础;通过升级汽车产业桥梁模式，公司可在合规框架下整合全球EAI供应链资源，打造具有价格竞争力的产品填补美国市场空白。

贾跃亭特别强调，机器人业务具有轻资产投入、快速交付的显著优势，有望率先形成经营性现金流反哺造车主业。更关键的是，EAI机器人与智能汽车在研发体系、制造流程、销售网络及服务体系上存在高度协同效应，可与FF现有的双飞轮发展模型、全球产业桥梁战略以及中美双资本市场布局形成生态共振。这种双擎驱动模式被视为开启FF未来十年增长曲线的核心引擎。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 马斯克：机器人3到4年内完胜人类医生

    特斯拉CEO埃隆马斯克在近期一次长达173分钟的播客对话中预言，其公司旗下的人形机器人Optimus（擎天柱）将在未来三年内，在手术操作领域全面超越顶尖人类外科医生。 这一预言并非简单指向机器人取代医生”，而更意味着医疗供给模式可能迎来根本性变革。 在与奇点大学创始人彼得迪亚曼迪斯等人对谈时，马斯克指出，Optimus的核心优势在于两点：一是极致的操作精准度�

    ​特斯拉 ​人形机器人 ​医疗变革

  • 普渡机器人发布轻载重工业配送机器人PUDU T150 ，拓宽工业自动化应用边界

    普渡机器人于2026年1月9日在深圳发布轻载重工业配送机器人PUDU T150。该产品专为工业及仓储场景的轻负载物料配送设计，核心负载能力150kg，聚焦快速部署、稳定运行与高性价比，旨在降低中小企业自动化准入门槛，推动轻载物流场景智能化升级。T150提供升降版与标准版，灵活适配不同作业需求，支持快速部署与多机自组网调度，无需改造环境，最快1小时即可稳定运行。产品采用VSLAM+激光雷达融合导航方案，具备360度环境感知与动态地图更新能力，确保复杂环境下可靠避障。操作界面简单易用，支持多种操控方式，并符合工业安全标准，适应高频次作业，提供灵活供电方案，支持近24小时不间断运行。T150完善了普渡工业配送机器人产品矩阵，与T300、T600系列形成互补，覆盖150kg至600kg负载范围，为3C电子、塑料零部件、快消品、美妆、快时尚等领域的小件仓储场景提供针对性柔性物流解决方案。

    ​普渡机器人 ​工业配送机器人 ​PUDU

  • 普渡D5在全球首个机器人登高挑战赛中斩获轮式四足机器人组冠军

    全球首个“机器人登高挑战赛”在广州塔450米户外平台开赛。深圳普渡科技的轮式四足机器人PUDU D5以13秒01的成绩夺冠，大幅领先第二名，并获最佳技术创新奖。比赛在非结构化弧形旋转阶梯上进行，垂直攀升高度达10米，极大考验了机器人的环境适应与运动控制能力。PUDU D5专为复杂户外场景设计，具备强负载与全地形通过能力，可应用于巡检、运输等多场景。此次夺冠验证了其卓越的运动性能与技术实力。

    ​机器人登高挑战赛 ​广州塔 ​普渡科技

  • 水下舞者：一台泳池机器人如何跳着科技的芭蕾，征服欧洲花园

    Aiper以无线泳池清洁机器人革新欧洲庭院生活。它剪断传统缆线束缚，通过内置高效电池实现自由移动，结合智能路径规划与传感器融合技术，如芭蕾舞者般优雅高效地清洁池壁与池底。搭载AI视觉的系列产品更能主动识别并清理落叶杂物。Aiper正构建“清洁-监测-养护”一体化智能庭院生态，从独立设备转变为协同工作的智能网络。其产品已进驻欧洲超7000家零售渠道，全球销量近300万台，凭借可靠、高效与优雅赢得市场信赖，成为智慧庭院和谐乐章中不可或缺的声部。

    ​欧洲庭院 ​生活艺术 ​Aiper清洁机

  • 机器人身穿财神服街头“热舞” 网友：科技感与年味碰撞出圈

    近日，一段上海街头机器人身着传统财神服“热舞”的视频在网络引发热议。视频中，一台人形机器人化身“赛博财神”，随着动感音乐灵活扭动四肢，机械臂与财神服饰形成鲜明反差，既保留了传统年俗的喜庆氛围，又融入未来科技元素，吸引众多市民驻足拍摄。 该机器人动作流畅度与节奏感远超预期，不仅完成高难度舞蹈动作，还能精准卡点音乐节拍，展现出不亚于专业

    ​机器人 ​财神 ​传统文化

  • 从能听会说的芙崽到能看会动的机器人，声网对话式AI能力再进阶

    在CES2026期间，声网联合博通集成发布了基于BK7259芯片的“R2全场景AI机器人开发套件”。该套件在R1基础上新增本地视觉识别与处理能力，支持人脸跟踪、手势识别等功能，实现从“能听会说”到“能看会动”的跨越。R2还支持多自由度运动控制，结合视觉与语音功能，助力机器人完成富有生命感的交互。陆吾智能旗下“陆卡卡”作为桌面机器人标杆产品同步亮相。R2套件提供一站式解决方案，覆盖教育、办公、家居、穿戴等多场景，旨在降低开发门槛，推动端侧AI硬件创新。

    ​CES2026 ​声网 ​R2全场景AI机器人开发套件

  • 具身智能新物种！追觅洗衣机携全球首款AI洗护机器人即将登陆CES

    2026年1月6日至9日，CES 2026将在拉斯维加斯举行。追觅洗衣机将携高端旗舰与多元场景的智慧洗护新品矩阵亮相，其中全球首款具身AI智能洗护机器人是重头戏。该产品融合具身智能技术与家庭洗衣场景，能通过多模态感知系统精准识别衣物材质、脏污程度，并借助高精度仿生机械臂实现柔性抓取与自适应操作，自主完成从识别、分类、洗涤到烘干、折叠、收纳的全流程闭环服务。同时，搭载AI算法的L9洗烘套装等产品也将展示，构建覆盖多元家庭场景的智能洗护产品体系。追觅旨在以创新科技重新定义衣物护理的未来。

    ​CES2026 ​追觅洗衣机 ​具身AI

  • 机器人有了能知冷知热的“皮肤” 英国研发新型机器人皮肤

    近日，英国剑桥大学与伦敦大学学院的研究人员携手，在美国《科学·机器人学》杂志上发表了一项突破性成果——一种新型机器人皮肤。该皮肤由柔软且低成本的凝胶材料制成，能够同时感知压力、温度，并具备区分多个接触点的能力，让机器人得以像人类一样感知周围环境。 据介绍，这款柔性导电皮肤不仅易于

    ​机器人皮肤 ​柔性导电皮肤 ​多模态感知技术

  • PUDU CC1爆品秘诀：一款清洁机器人如何打开全球80国市场

    普渡科技在商用清洁机器人市场渗透率仅0.1%的早期阶段，推出首款产品PUDU CC1，通过“四合一体”集成扫地、吸尘、洗地、尘推四大功能，精准定位中小型商业主体，以高差异化设计降低采购门槛。产品凭借可靠性能与灵活部署，在全球80多个国家和地区规模化落地，覆盖零售、酒店、办公、工业等十大行业，在欧美高标准市场出货占比超60%，单品销量突破2万台，连续多年保�

    ​爆品样本 ​清洁机器人 ​市场阶段

  • 机器人表演武术 将同伴踹飞二里地 网友：找了很长距离的平衡

    1月1日，一段“机器人表演武术回旋踢将同伴踹飞”的视频在网络上迅速走红，引发网友广泛关注与热议。视频中，身着黑色亮片上衣和黑色长裤的多个机器人，伴随着《男儿当自强》的激昂音乐，大秀武术风采。 然而，在一场回旋踢动作中，一个机器人不慎踢中身旁的同伴，被踹的机器人瞬间迈着滑稽的小碎步，极速倒飞出去，尽管在后退过程中不断尝试稳住身形，但最终�

    ​机器人表演 ​武术回旋踢 ​科技娱乐

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM