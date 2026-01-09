王腾回应新公司招聘：坚定反内卷 随地大小睡是真的

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:原小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾于昨日正式宣布开启创业征程，其创立的新公司命名为“今日宜休”，聚焦睡眠健康领域，旨在通过研发相关产品助力职场人群提升精力状态。今日，王腾再度发文坦言，作为初创企业，“今日宜休”目前团队尚在组建阶段，呼吁公众降低预期，并透露当前工作重心为招聘人才以强化团队实力。

据王腾介绍，公司已收到数百份简历，正在细致筛选中。针对招聘相关问题，他进一步说明:公司总部设于北京，未来计划在深圳、杭州设立分部，初期要求员工在北京工作一年，后续可自主选择就近城市办公;薪资与福利待遇对标行业头部企业，同时更侧重股权激励，期望员工与公司共同成长并分享发展红利。有意应聘者可通过脉脉、猎聘等平台搜索“今日宜休”查看岗位详情。

值得关注的是，王腾强调公司文化倡导“反内卷”，直言“随时大小睡”并非玩笑——员工可在工作间隙自由休息，唯一条件是佩戴公司研发的睡眠监测产品以采集数据。他表示，创业初心源于对职场人健康状态的关注，希望通过技术创新打破“困了累了就硬撑”的恶性循环，让高效工作与科学休息实现平衡。

从手机行业高管到睡眠健康领域创业者，王腾的转型引发市场关注。其“反内卷”理念与产品化解决方案能否获得职场人群认可，仍有待市场检验。

（举报）