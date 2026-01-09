首页 > 原创 > 关键词  > 王腾创业最新资讯  > 正文

王腾回应新公司招聘：坚定反内卷 随地大小睡是真的

2026-01-09 13:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:原小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾于昨日正式宣布开启创业征程，其创立的新公司命名为“今日宜休”，聚焦睡眠健康领域，旨在通过研发相关产品助力职场人群提升精力状态。今日，王腾再度发文坦言，作为初创企业，“今日宜休”目前团队尚在组建阶段，呼吁公众降低预期，并透露当前工作重心为招聘人才以强化团队实力。

王腾创业公司招人：坚定反内卷 可以随时大小睡

据王腾介绍，公司已收到数百份简历，正在细致筛选中。针对招聘相关问题，他进一步说明:公司总部设于北京，未来计划在深圳、杭州设立分部，初期要求员工在北京工作一年，后续可自主选择就近城市办公;薪资与福利待遇对标行业头部企业，同时更侧重股权激励，期望员工与公司共同成长并分享发展红利。有意应聘者可通过脉脉、猎聘等平台搜索“今日宜休”查看岗位详情。

值得关注的是，王腾强调公司文化倡导“反内卷”，直言“随时大小睡”并非玩笑——员工可在工作间隙自由休息，唯一条件是佩戴公司研发的睡眠监测产品以采集数据。他表示，创业初心源于对职场人健康状态的关注，希望通过技术创新打破“困了累了就硬撑”的恶性循环，让高效工作与科学休息实现平衡。

从手机行业高管到睡眠健康领域创业者，王腾的转型引发市场关注。其“反内卷”理念与产品化解决方案能否获得职场人群认可，仍有待市场检验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 原REDMI总经理王腾成立新公司“今日宜休” 专注睡眠健康产品

    原小米中国区市场部总经理、Redmi品牌总经理王腾离职后创业，成立新公司“今日宜休”，专注睡眠健康与精力管理产品研发。他基于自身高压工作经历及普遍存在的睡眠质量差、精力不足问题，希望借助科技改善大众状态。王腾认为社会对睡眠价值认知不足，推荐阅读《Why We Sleep》提升认知。结合其生物学背景及科技产品经验，他计划利用AI大模型与传感器技术，通过感知环境因素主动干预睡眠。目前团队核心成员来自小米、华为等大厂，已开启招聘，工作地点设在北京，未来计划在杭州、深圳设立分部。

    ​睡眠健康 ​精力管理 ​创业

  • 王腾从小米离开后成立新公司“今日宜休” 团队核心来自小米华为等大厂

    原小米中国区市场部总经理、Redmi品牌总经理王腾宣布创业，成立新公司“今日宜休”，致力于研发睡眠健康产品，改善大众精力状态。新产品将接入小米生态，与智能家居联动，通过传感器和大模型结合，主动感知并调控睡眠环境。王腾已组建来自小米、华为等公司的初创团队，并开启招聘，重点岗位涵盖软硬件产品经理、健康算法工程师、脑科学睡眠健康专家等。

    ​睡眠健康 ​科技产品 ​智能家居

  • 以安全与健康定义好产品，小熊全玻璃养生壶荣获好产品奖

    随着大众健康意识提升，养生壶成为热门消费品类，预计2031年全球市场规模将达8.37亿美元。市场快速增长的同时，用户对材质安全、精准控温和使用效率等品质需求日益凸显。小熊电器全玻璃养生壶凭借“全玻璃安心炖”理念、防磕碰设计、高效加热及智能控温等创新，荣获2025家电行业“好产品”奖项，体现了品牌以用户需求为核心、通过扎实产品力赢得市场的显著成效。该产品全网销量已突破1000万台，连续7年市占率第一，印证了真正的好产品源于对用户需求的深刻洞察和满足。

    ​养生壶 ​健康生活 ​家电行业

  • 王腾新公司招聘研发工程师：月薪最高50K

    前REDMI总经理王腾创立新公司北京今日宜休科技有限责任公司，其核心团队成员均来自小米、华为等科技企业。 目前这家公司已经开启招聘，王腾称薪资水平、福利待遇基本看齐大厂，我们会更侧重股权激励，希望大家与公司一同成长过程中收获更高的回报”，目前已经收到了几百份简历。 猎聘网显示，北京今日宜休科技有限责任公司招聘的岗位包括资深CMF设计师、资深工�

    ​王腾 ​北京今日宜休科技 ​睡眠健康产品

  • 加盟丸碧实体店，点亮美业创业者的自信光彩

    丸碧为美业创业者构建了覆盖选址、运营、产品、服务等全周期的“全链路扶持体系”，将加盟商从单打独斗转变为品牌共建伙伴。通过大数据选址评估、标准化视觉设计、系统化运营支持及产品知识培训，降低创业门槛，助力零经验创业者轻松拥有标准门店形象，提升经营能力，实现共同成长。

    ​创业 ​美业 ​选址

  • 引元星河线上行业圆桌：当AI成为企业的大脑

    12月31日，引元星河举办线上行业圆桌，聚焦AI从“工具”向“决策大脑”转型。活动汇聚医药健康、物流出海等领域专家，探讨企业级AI融入核心决策流程的路径。面对“中国式复杂度”，如医药行业的长链条、强合规与数据孤岛，AI需构建“决策→行动→反馈”闭环系统。引元星河CEO指出，AI应成为企业“第二大脑”，参与判断、影响决策。公司计划2026年发布“企业级AI决策行动中枢系统”，推动AI从试点走向规模化落地，助力产业智能化转型。

    ​AI决策 ​医药健康 ​企业数智化

  • 科学护脊与定制化睡眠：TLK特蕾卡“大师定制系列”如何重新定义深睡体验？

    全球约三分之一人口受睡眠问题困扰，中国超半数受访者因脊椎压力过大导致睡眠质量下降。美国品牌TLK特蕾卡推出大师定制系列床垫，通过可调节专利设计实现分区软硬度调节，满足不同人群需求。其采用3mm加粗独立袋弹簧、分体式顶垫设计及环保材质，提供五大精准睡眠模式，并拥有多项国际认证和90天试睡、25年质保等服务保障。

    ​睡眠问题 ​脊椎健康 ​精准支撑

  • 引领呼吸健康，映美医疗2025年度创新与发展回顾

    2025年，映美医疗在技术创新、产品拓展和品质提升方面成果丰硕。通过参加CMEF等行业展会，展示了其平衡无油四缸压缩机等核心技术，提升了品牌知名度。公司推出多款制氧机新品，覆盖不同使用场景，其中5L医用分子筛制氧机能耗降低60%，噪音低至28dB。公司还成功获得德国TÜV ISO13485质量管理体系认证，标志着其产品达到国际先进水平。此外，在西藏措勤县等高海拔地区的成功应用，验证了其产品在极端环境下的可靠性和适应性。

    ​技术创新 ​产品拓展 ​品质提升

  • 格之格倾力助阵2025横琴马拉松，传递“健康打印+健康生活”新主张

    12月28日，2025横琴马拉松在横琴金融岛中央公园鸣枪开跑，1.6万名跑者齐聚于此。知名办公打印品牌格之格作为赛事合作伙伴，不仅打造了健康打印体验区，还组建专属跑团奔赴赛场，与跑者并肩驰骋。通过健康打印体验与趣味互动，格之格向大众传递了“科技让打印更健康”的品牌理念，展现了其健康主张与人文关怀。此次赛事不仅是体育盛会，更是品牌与公众的深度对话，彰显了中国品牌的人文情怀与社会责任。

    ​横琴马拉松 ​格之格 ​健康打印

  • 实力获证！赛意信息入选“2025工业软件年度企业”榜单

    赛意信息凭借在工业软件领域的卓越贡献与创新实力，成功入选德本咨询发布的“2025工业软件年度企业”榜单，并荣登“2025中国工业软件行业十大标杆企业”及“2025工业互联网解决方案TOP100”等权威榜单。公司深耕工业软件二十年，构建了覆盖“研、供、产、销、服”全价值链的自主产品矩阵，连续四年蝉联高科技电子行业MES市场份额第一，并在光伏与家电领域实现市场占有率“三连冠”。赛意信息携手华为云推出基于模型的制造SIE iMOM，助力国星光电等行业客户实现数字化转型，打造了行业标杆解决方案。公司积极构建开放产业生态，牵头成立广州市工业软件应用推广中心，并与华为、统信等20余家国内主流厂商完成适配，实现了从芯片、操作系统到数据库的国产化链路贯通，为制造业数字化提供安全可靠的自主底座。未来，赛意信息将继续以自主创新的工业软件为核心引擎，与制造业伙伴并肩，共同迈向智慧制造新未来。

    ​工业软件 ​智能制造 ​自主创新

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM