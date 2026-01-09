小米17官宣降价：海报取消小字 至高闪降300元

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:1月8日，小米官方宣布启动小米17首次限时优惠活动。自2026年1月9日至1月31日期间，消费者购买小米17可享受最高300元直降优惠。

各版本具体降价幅度为:12GB+256GB版从4499元降至4299元，12GB+512GB版从4799元降至4499元，16GB+512GB版从4999元降至4799元，而16GB+1TB顶配版维持5299元原价。

更值得关注的是，此次优惠可叠加国家补贴政策，全系机型再减500元，最低到手价仅需3799元。

作为2025年9月25日发布的旗舰机型，小米17标准版起售价原为4499元，其核心配置堪称行业标杆。该机全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，采用第三代3纳米制程工艺，CPU最高主频达4.6GHz，并配备独立图形缓存的GPU，性能表现强劲。为应对高负载场景，手机搭载立体环形冷泵散热系统，散热效率较传统VC方案提升3倍，确保长时间运行不降频。

屏幕方面，小米17突破性采用6.3英寸旗舰直屏，搭载全新M10发光体系与国产新型红色发光主材，实现显示技术国产化突破。通过新工艺压缩边框至1.18毫米，屏占比显著提升，配合3500尼特峰值亮度，即使在强光环境下仍能保持清晰显示。

影像系统延续与徕卡的深度合作，标准版配备Summilux光学影像系统，后置三摄均为5000万像素:光影猎人950主摄支持OIS光学防抖，徕卡浮动长焦镜头可实现10cm超近对焦，超广角镜头则满足大场景拍摄需求。前置摄像头同样采用5000万像素传感器，为自拍提供硬件级画质保障。

