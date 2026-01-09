首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙智行最新资讯  > 正文

余承东：鸿蒙智行MPV 智界V9今年春天发布

2026-01-09 10:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:今日上午，华为常务董事、终端BG董事长余承东通过微博正式宣布，鸿蒙智行旗下首款MPV车型——智界V9将于今年春季亮相。他强调，这款“旗舰大作”将凭借超大气场、超大空间、超强安全及超长续航等特性，重新定义MPV市场标准。

就在昨晚，工信部发布的第403批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，智界V9已完成申报。根据公示信息，新车车身尺寸达535920091859/1879mm，轴距3250mm，采用7座布局，空间表现远超同级。动力系统方面，智界V9搭载增程式混动技术，由1.5T发动机与前后双电机组成，其中发动机最大功率105kW，电池组提供磷酸铁锂与三元锂两种选择，均由宁德时代供应。

鸿蒙智行首款MPV！余承东：“旗舰大作”智界V9 今年春天见

设计层面，智界V9延续鸿蒙智行家族式语言，整体造型兼具科技感与辨识度。据官方透露，新车将首发全新一代DLP投影大灯与动态迎宾光毯组合，支持用户自定义灯语，仪式感拉满。尾部采用贯穿式尾灯组，搭配扰流板与镀铬装饰条，层次感分明。

作为鸿蒙智行首款MPV，智界V9的入局不仅填补了华为在高端MPV市场的空白，更通过增程混动、超大空间及智能交互等创新配置，为家庭用户及商务场景提供全新选择。随着春季发布临近，这款车型的更多细节将持续揭晓。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 零跑首款MPV D99亮相：增程、纯电双动力 续航全球同级最长

    零跑汽车在十周年发布会上推出首款MPV车型D99。该车定位科技豪华旗舰MPV，采用家族化科技自然美学设计，车身超5.2米，轴距超3.1米，提供5种外观色。搭载增程和纯电双动力，增程版配备80.3kWh电池，纯电版采用宁德时代115kWh电池与1000V三电系统，续航领先同级。智能化方面采用中央域控架构与双8797芯片，配备ISD智慧交互灯语、双腔空悬等配置。预计售价30万级，将与同级MPV展开竞争。

    ​零跑D99 ​科技豪华旗舰MPV ​零跑十周年发布会

  • 从技术到口碑，鸿蒙智行百万交付的双重密码解析

    鸿蒙智行在新能源市场快速崛起，仅用43个月实现百万交付，创下新势力最快成长纪录。其成功建立在39万元平均成交价之上，真正实现“量价齐飞”。背后是华为“全流程主导”模式，将消费电子领域经验系统性移植到汽车产业，通过严格质量管理和系统工程能力，为产品体验提供全程保障。传统豪华品牌经销商纷纷加入，印证了市场对其模式的信心。核心技术源于华为“六大根技术”构建的完整生态，通过跨域协同提供系统性解决方案。问界M9在用户口碑和保值率上均超越传统豪华品牌，标志着中国品牌在高端市场成功建立价值评价体系。鸿蒙智行的实践为中国汽车产业高端化提供了清晰路径。

    ​新能源汽车 ​鸿蒙智行 ​高端价值体系

  • 迈从V9 Turbo已于12月29日10:00开启预约

    迈从于12月29日推出旗舰电竞耳机V9 Turbo，作为V9的高端升级版，也是《三角洲行动》官方赛事指定耳机。该耳机支持磁吸感应无线充电，是国内首款实现“真磁吸无线充”的电竞耳机。搭载60mm澎湃动圈单元，联合FPX冠军战队与明星电竞博主调音，具备赛事级听声辨位能力。采用90°旋翼设计，10档可调高度，提升佩戴舒适度。日常售价399元，首发直降60元，尊享价339元，并赠送RGB磁吸无线充电底座和透气耳罩。

    ​迈从V9Turbo ​电竞耳机 ​磁吸无线充电

  • 鸿蒙智行12月交付89611台 连续三个月创历史新高！

    鸿蒙智行公布2025年12月销量数据，单月交付89611台，连续三个月创月度交付历史新高。2025年全年累计交付589107台，同比增长32%。截至2025年11月20日，鸿蒙智行全系车型累计交付突破100万辆，创中国新势力品牌最快百万交付纪录。目前，鸿蒙智行已构建“五界十车”产品矩阵，覆盖问界、智界、享界、尊界、尚界五大系列。去年12月，鸿蒙智行五界齐聚上海，宣布全面深化战略合作。余承东表示，鸿蒙智行的成长代表智能汽车产业从单打独斗走向生态协同，将以统一标准和资源共享为核心，为用户创造确定性价值体验。

    ​鸿蒙智行 ​销售数据 ​交付记录

  • 用时仅253天！鸿蒙智行问界M8累计交付超15万台

    鸿蒙智行旗下大型SUV问界M8累计交付量突破1.5万台，自开启交付仅253天，迅速成为40万元价位区间内的现象级车型。该车提供增程和纯电两种动力选择，售价35.98-44.98万元。其成功得益于出色的产品力与市场表现，获得广泛认可。问界M8在智能驾驶辅助方面配备多项先进传感器，支持华为全向防碰撞主动安全系统；车身安全采用高强度结构，并通过严苛测试。操控性能上，搭载增强型悬架系统和华为动态自适应扭矩系统，转弯灵活稳定。增程版采用双电机四驱，零百加速5.2秒，综合续航达1526公里；纯电版首发华为800V碳化硅高压电驱，最远续航705公里，满足长途出行需求。

    ​鸿蒙智行 ​问界M8 ​SUV

  • 鸿蒙版新闻阅读App年度答卷：从“能用”到“好用”，体验给满分

    文章回顾了2025年鸿蒙系统在新闻阅读应用领域的显著进步。鸿蒙版应用已超越简单移植，通过卡片功能、多端流转和AI交互等系统级创新，实现了体验升级。例如，七猫免费小说支持卡片直达阅读，快看漫画允许与AI角色聊天，新华社应用则利用分布式能力提升办公效率。这些优化让鸿蒙生态更加成熟，阅读体验从功能补齐进入创新深水区，值得用户在假期细细探索。

    ​鸿蒙版应用 ​新闻阅读 ​七猫免费小说

  • 用鸿蒙一年才懂：这些创新功能，重新定义了社交App的好用程度

    回顾一年使用鸿蒙手机体验，社交应用更新迅速，功能日益完善。微信半屏回复、系统相机直拍分享，微博多账号管理、HDR Vivid动图，小红书图文搜同款、地图直达笔记，知乎一抓一放快速分享等创新功能，重塑社交习惯。鸿蒙生态覆盖B站、抖音、支付宝等应用，终端设备超3200万。期待未来更多黑科技，让用机体验更丝滑，解锁更多新体验。

    ​鸿蒙手机 ​社交软件 ​创新体验

  • 智界汽车12月交付破1万台 已连续3月交付量破万

    智界汽车12月交付量突破1万台，连续三个月交付破万，市场增长势头强劲。旗下S7与R7两款车型持续上量，月销量稳定在万台以上。两款新车于今年8月上市，在外观内饰、智能驾驶辅助及动力系统方面全面升级。S7售价22.98-28.98万元，提供纯电版本；R7售价24.98-30.98万元，提供增程与纯电两种选择。新车配备华为ADS 4系统，实现全场景智能驾驶辅助，动力表现多样，满足不同消费者需求。

    ​智界汽车 ​交付数据 ​智界S7

  • 一加Turbo 6/6V官宣1月8日发布：性能强得超标 续航久到离谱

    一加正式宣布Turbo6系列将于1月8日发布，包括Turbo6和Turbo6V两款机型。该系列主打性能与续航，Turbo6搭载骁龙8s Gen4芯片，配备16GB+512GB存储、165Hz高刷屏及9000mAh大电池，支持顶级防水和27W反向充电，旨在提供旗舰级游戏体验。Turbo6V则侧重耐用性，承诺六年流畅使用保障。一加中国区总裁李杰称该系列将重新定义Turbo档位，带来前所未有的性能续航体验。

    ​一加Turbo6 ​性能续航 ​电竞东方屏

  • 石化盈科出版发行《智行—企业数智跃迁之道》

    石化盈科新著《智行——企业数智跃迁之道》系统阐述了制造业数智化转型路径。该书紧扣国家“人工智能+”战略，围绕“洞察—赋能—突破—创新—展望”体系，剖析底层技术架构与核心策略，提供“八步法”转型方法论，覆盖经营管理、研发设计、生产作业等关键领域。书中强调以“数据×知识”双轮驱动，推动制造业实现“五流合一”，助力企业降本增效、绿色低碳发展，为产业高端化、智能化、绿色化转型提供重要参考。

    ​企业数智化转型 ​制造业数字化转型 ​人工智能+战略

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM