余承东：鸿蒙智行MPV 智界V9今年春天发布

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:今日上午，华为常务董事、终端BG董事长余承东通过微博正式宣布，鸿蒙智行旗下首款MPV车型——智界V9将于今年春季亮相。他强调，这款“旗舰大作”将凭借超大气场、超大空间、超强安全及超长续航等特性，重新定义MPV市场标准。

就在昨晚，工信部发布的第403批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，智界V9已完成申报。根据公示信息，新车车身尺寸达535920091859/1879mm，轴距3250mm，采用7座布局，空间表现远超同级。动力系统方面，智界V9搭载增程式混动技术，由1.5T发动机与前后双电机组成，其中发动机最大功率105kW，电池组提供磷酸铁锂与三元锂两种选择，均由宁德时代供应。

设计层面，智界V9延续鸿蒙智行家族式语言，整体造型兼具科技感与辨识度。据官方透露，新车将首发全新一代DLP投影大灯与动态迎宾光毯组合，支持用户自定义灯语，仪式感拉满。尾部采用贯穿式尾灯组，搭配扰流板与镀铬装饰条，层次感分明。

作为鸿蒙智行首款MPV，智界V9的入局不仅填补了华为在高端MPV市场的空白，更通过增程混动、超大空间及智能交互等创新配置，为家庭用户及商务场景提供全新选择。随着春季发布临近，这款车型的更多细节将持续揭晓。

