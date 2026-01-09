荣耀Power2今日开售：售价2699元起 首发10080mAh电池

站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息:今日上午10:08，荣耀2026年首款新机Power2正式开售。这款定位长续航的旗舰机型全系标配12GB内存，提供256GB与512GB两个存储版本，售价分别为2699元和2999元。

凭借全球首发的10080mAh青海湖电池，荣耀Power2成为当前主流机型中电池容量最大的产品，较上一代8000mAh电池提升26%，可轻松满足两天以上重度使用需求，彻底摆脱充电宝依赖。

在充电技术上，荣耀Power2支持80W超级快充与27W反向充电功能，不仅能在短时间内快速回血，更可在紧急情况下化身“移动电源”，为耳机、手表等设备应急补能。核心性能方面，该机行业首发搭载天玑8500Elite芯片，安兔兔综合跑分突破240万，位列同档位性能榜首。

屏幕与影像系统同样可圈可点。荣耀Power2配备6.79英寸大屏，后置5000万像素主摄搭配500万像素广角镜头，满足多场景拍摄需求。机身防护能力达到IP68/IP69/IP69K满级标准，无惧泼溅与灰尘侵袭。

信号表现是荣耀Power2的另一大亮点。其独创的Power信号岛设计集成自研射频增强芯片C1，配合平行双轨天线架构，在弱网环境下信号强度提升200%，地下停车场、电梯等场景通话与上网体验显著优化。

从超长续航到旗舰性能，从全能防护到信号革新，荣耀Power2以2699元起售价重新定义中端机型体验标杆。即日起，消费者可通过荣耀官方商城及各大电商平台选购。

（举报）