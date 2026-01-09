新一代小米SU7申报图曝光 预售价22.99万起

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:近日，全新一代小米SU7正式开启预售，共推出三款车型，价格区间为22.99万至30.99万元，较现款车型普遍上涨1万多元。根据规划，新车将于4月正式上市，目前预售阶段已启动小订服务。值得一提的是，已购买现款SU7但尚未交付的用户可申请转单，并享有优先交付权。

在工信部最新一批新车申报目录中，全新一代小米SU7正式亮相。设计层面，新车延续了现款车型的整体风格，前脸格栅中央配备毫米波雷达，标志性的“水滴大灯”远光照射距离最远可达400米。最引人注目的是，新车提供了多达几十款轮辋选择，延续了SU7系列一贯的个性化设计传统。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为4997/1963/1445mm，轴距3000mm，与现款保持一致，定位为C级轿车。内饰方面，全新一代SU7进行了大幅升级，副仪表台和方向盘造型经过重新设计，新增暗夜黑内饰配色，门板及座椅缝线采用全新工艺，整体质感显著提升。

动力与续航方面，新车全系升级为800V高压平台，标准版续航里程达720km，Pro版超过900km，Max版为835km。基于897V碳化硅高压平台打造，新车支持超高压快充，15分钟内最快可补充670km续航。底盘系统迎来全面升级，全系标配V6s Plus超级电机，前四活塞固定卡钳配合更大面积刹车皮，轮胎规格升级为前245/后265，Pro和Max版本更搭载闭式双腔空悬CDC阻尼减振器。

智能驾驶方面，新车实现“满配”升级，全系标配激光雷达、4D毫米波雷达，算力芯片达700TOPS，搭载小米HAD端到端辅助驾驶系统。动力性能上，申报信息显示新车提供单电机和双电机版本:单电机版最大功率235千瓦，最高车速240km/h;双电机版前电机220千瓦、后电机288千瓦，最高车速达265km/h。

