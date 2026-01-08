雷军宣布小米千万技术大奖：玄戒O1团队脱颖而出

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:今天上午，小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博发文，详细介绍了小米开年重要举措——颁发千万技术大奖的相关情况。雷军提到，每年开年为优秀工程师和工程团队颁发千万技术大奖，是小米的一项重要大事。自2020年至今，该奖项已连续颁奖6次，累计奖励金额达7500万元。

雷军进一步披露了2025年“千万技术大奖”的更多细节。此次共有154个项目参与激烈角逐，其中底层核心技术获奖项目众多，涵盖芯片、手机、汽车、AI、材料等多个关键领域。最终，玄戒O1团队脱颖而出，斩获最高奖项，雷军也特意向该团队送上了祝贺。

在颁奖大会上，雷军着重强调了三点内容。其一，技术为本是小米始终坚守、永不更改的铁律，这体现了小米对技术创新的高度重视和坚定追求。其二，工程师思维是小米极为重要的价值观，彰显了小米对工程师群体智慧和创造力的尊重与推崇。其三，小米致力于为优秀的工程师人才搭建最顶尖、最优质的平台，持续提升工程师的获得感和幸福感，以此吸引和留住更多优秀人才。

雷军还回顾了过去五年的研发投入情况，小米曾承诺投入1000亿用于研发，实际投入大约1050亿。对于未来五年，小米制定了更为宏大的计划，计划投入2000亿用于研发。雷军表示，2000亿并非小数目，但小米下定决心要把钱花在刀刃上，持续攻克芯片、OS、AI等底层核心技术，真正构建起小米“人车家全生态”的护城河。他坚信，随着研发工作的稳步推进，小米的研发成果和技术实力将逐步显现，为小米的未来发展奠定坚实基础。

