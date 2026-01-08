首页 > 原创 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

雷军宣布小米千万技术大奖：玄戒O1团队脱颖而出

2026-01-08 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:今天上午，小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博发文，详细介绍了小米开年重要举措——颁发千万技术大奖的相关情况。雷军提到，每年开年为优秀工程师和工程团队颁发千万技术大奖，是小米的一项重要大事。自2020年至今，该奖项已连续颁奖6次，累计奖励金额达7500万元。

雷军进一步披露了2025年“千万技术大奖”的更多细节。此次共有154个项目参与激烈角逐，其中底层核心技术获奖项目众多，涵盖芯片、手机、汽车、AI、材料等多个关键领域。最终，玄戒O1团队脱颖而出，斩获最高奖项，雷军也特意向该团队送上了祝贺。

小米「玄戒」芯片

在颁奖大会上，雷军着重强调了三点内容。其一，技术为本是小米始终坚守、永不更改的铁律，这体现了小米对技术创新的高度重视和坚定追求。其二，工程师思维是小米极为重要的价值观，彰显了小米对工程师群体智慧和创造力的尊重与推崇。其三，小米致力于为优秀的工程师人才搭建最顶尖最优质的平台，持续提升工程师的获得感和幸福感，以此吸引和留住更多优秀人才。

雷军还回顾了过去五年的研发投入情况，小米曾承诺投入1000亿用于研发，实际投入大约1050亿。对于未来五年，小米制定了更为宏大的计划，计划投入2000亿用于研发。雷军表示，2000亿并非小数目，但小米下定决心要把钱花在刀刃上，持续攻克芯片、OS、AI等底层核心技术，真正构建起小米“人车家全生态”的护城河。他坚信，随着研发工作的稳步推进，小米的研发成果和技术实力将逐步显现，为小米的未来发展奠定坚实基础。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军：小米2020年就明确了技术立业战略！未来五年研发再投2000亿

    小米创始人雷军今天发文宣布，小米每年开年第一件大事就是颁发千万技术大奖，奖励给优秀的工程师和工程团队。 今年的千万技术大奖，一共154个项目参与角逐，最后玄戒O1团队拿下最高奖项。 过去5年，小米承诺研发投入1000亿，实际大约1050亿。

    ​小米 ​雷军 ​技术大奖

  • 新一代小米SU7涨价了 雷军：升级特别大

    新一代小米SU7开启小订，标准版预售价是22.99万元，Pro版预售价是25.99万元，Max版预售价是30.99万元。 对比上代21.59万元的起售价，新一代小米SU7价格有所上涨，小米创办人雷军在直播中谈到了涨价原因。 雷军表示，新一代小米SU7升级的东西真的很多，从里到外都有大的进步，这次SU7全系标配激光雷达、标配700TOPS辅助驾驶算力、标配4D毫米波雷达以及Xiaomi HAD端到端辅助驾驶。

    ​小米SU7 ​预售价 ​雷军

  • 王腾从小米离开后成立新公司“今日宜休” 团队核心来自小米华为等大厂

    原小米中国区市场部总经理、Redmi品牌总经理王腾宣布创业，成立新公司“今日宜休”，致力于研发睡眠健康产品，改善大众精力状态。新产品将接入小米生态，与智能家居联动，通过传感器和大模型结合，主动感知并调控睡眠环境。王腾已组建来自小米、华为等公司的初创团队，并开启招聘，重点岗位涵盖软硬件产品经理、健康算法工程师、脑科学睡眠健康专家等。

    ​睡眠健康 ​科技产品 ​智能家居

  • 雷军科普：小米汽车“丢轮保车”是如何设计的！

    雷军今天又在自己的个人社交媒体上科普了丢轮保车”设计，希望能够消除外界对小米的误解。 雷军表示，针对特殊工况下的小偏置碰撞，安全设计的目标就是要尽量避免乘员舱和障碍物硬碰，从而起到卸力的作用。 在这个环节上，小米的做法是： 1、 多条传力路径，高效分散碰撞力； 2、车体滑移，降低乘员舱碰撞冲击； 3、轮毂轮胎抛出，降低侵入风险。

    ​雷军 ​小米汽车 ​安全设计

  • 新一代小米SU7内饰官图首发！雷军：这个氛围灯 是不是还可以

    小米官方今日宣布新一代SU7预计2026年4月上市，并同步公布了新车配置。 新一代SU7外观方面整体改动不大，新增配色卡布里蓝”，同时增加了20英寸锋刃轮毂。 但内饰方面采用了全新设计，质感大幅升级，增加了暗夜黑”内饰配色，包括双色方向盘、中控台、座椅、氛围灯也都采用了全新设计。

    ​小米SU7 ​新车配置 ​内饰设计

  • 雷军确认小字营销要改：小米会认真倾听大家意见

    在昨晚的直播期间，小米创办人雷军就近期热点话题与网友展开交流，其中海报小字、网络尬黑等内容引发广泛关注。 直播中，雷军率先谈及海报小字问题。他坦诚表示，海报小字现象确为行业陋习，小米将从现在起立刻整改。他强调，小米一直秉持诚信经营原则，若将合规做法误判为虚假营销或过度营销，是对小米的极大误解。 雷军还提及，小米仅有15年创业历程，存在�

    ​雷军 ​小米 ​海报小字

  • 雷军要小米新一代SU7车模遭拒绝：算了 上市以后我自己买

    昨日晚间，小米创办人、董事长兼CEO雷军在直播中谈到了新一代SU7。 期间，雷军拿起了新一代SU7卡布里蓝”车模，并询问自己能否带走，结果被告知该模型公司只有一个。 雷军随即笑称：算了，上市以后我自己买，我买小米就是这样的，每个产品都要自己买。” 谈到小米新一代SU7，其预售价22.99万元起，目前已经开启小订，预计2026年4月起正式上市。 据雷军在直播中透露�

    ​小米SU7 ​雷军直播 ​新一代SU7

  • 雷军称小米车轮子撞掉是丢轮保车：一种重要的安全策略

    2026年雷军开启首场直播，直播中，小米汽车副总裁李肖爽着重介绍了小米YU7在门把手安全方面的独特设计。 李肖爽详细说明，小米YU7的门把手在安全设计上考虑极为周全，内外均配备了机械拉线。更为关键的是，即便在极端碰撞情况下，车辆的大电池和小电池都失去电力供应，门锁还专门配置了专用电源，确保在各种紧急状况下车门都能顺利打开，为驾乘人员提供可靠的安�

    ​小米YU7 ​门把手安全 ​雷军直播

  • 技术驱动产业：牛津仪器BEX技术荣获英国物理学会（IOP）商业创新奖

    牛津仪器公司凭借其基于扫描电镜（SEM）的突破性分析技术BEX，荣获英国物理学会颁发的商业创新奖。该技术通过集成背散射电子成像与X射线元素分析模块，实现了样品形貌、晶体取向和化学成分的同步、快速、高分辨成像，将检测速度提升了一个数量级以上。这不仅为材料科学领域开启了新维度，更以“形貌+成分”一体化的解决方案，显著提升了科研效率与数据全面性。

    ​扫描电镜 ​BEX技术 ​商业创新奖

  • 揽获多项产品技术创新大奖！TCL实业携顶尖科技闪耀CES 2026

    近日，国际消费类电子产品展览会（CES2026）盛大启幕。值此顶级科技盛会，Global Top Brands全球领先品牌(GTB)迎来20周年庆典并举行年度颁奖典礼，成为本届CES的焦点时刻。作为全球领先的智能终端企业，TCL实业凭借其颠覆性创新科技，于本届GTB评选中获四项产品技术大奖，其中:TCL机皇·X11L SQD-Mini LED电视获“创新显示技术金奖”，TCL NXTPAPER70Pro获“护眼显示技术金奖”，TCL Note A1N

    ​CES2026 ​Global ​Top

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM