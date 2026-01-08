首页 > 原创 > 关键词  > 睡眠健康最新资讯  > 正文

原REDMI总经理王腾成立新公司“今日宜休” 专注睡眠健康产品

2026-01-08 09:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:今日，原小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾正式汇报了近期动态。离开小米后他便着手筹备创业，近期新公司已正式成立，公司取名为“今日宜休”，旨在通过研发睡眠健康相关产品，助力大众拥有更好的精力状态。

对于为何选择睡眠健康与精力管理这一方向，王腾进行了详细阐述。他以自身经历为例，近年来工作强度与压力较大，一旦前一天睡眠不佳，次日便会疲惫不堪，离开小米的那段日子压力巨大，这种感受更为明显。在与众多朋友交流后，他发现因生活和工作压力导致的睡眠质量差、精力不足问题十分普遍，因此希望在这一领域有所作为，帮助大家改善状态。

微信截图_20260108095834.png

同时，王腾指出社会对睡眠价值的理解还有待提升。最近几个月，他阅读了一些关于睡眠健康的书籍，发现人们对睡眠的作用、睡眠不足的风险等了解甚少，他推荐大家阅读《why we sleep》这本书，称其对个人未来健康呵护很有帮助。王腾本科学习生物信息专业，又拥有十几年科技产品经验，结合睡眠相关科学理论，他认为有很多可做的事情，能够提升大众对睡眠和精力问题的关注。

此外，新时代下AI大模型发展迅猛，为产品体验大幅提升提供了可能。影响睡眠的因素众多，如光线、温度、声音、空气等，通过更多传感器结合大模型，可主动感知人的状态，进而做出主动决策与干预，让睡眠改善和精力管理成为现实。

目前，王腾已组建了一个初创团队，核心成员主要来自小米、华为等头部科技大厂，具备丰富的软硬件产品开发经验。与此同时，他还宣布开启招聘，工作地点设在北京，未来计划在杭州、深圳设立分部。

