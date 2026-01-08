雷军回应为了一个杯子开15次会：要想做好产品 非常不容易

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:昨晚，小米创始人雷军在直播过程中，针对近期网络上流传的一些谣言进行了回应，其中关于“为了一个杯子开15次会”的话题引发了广泛关注。雷军直言，实际开会次数不止15次，有据可查且有会议纪要的就有16次。

他特别强调，并非只围绕这一个杯子开会，“我们重要的产品都会参会讨论，一次会议往往会涉及多个重要产品，绝非只聚焦于杯子，更不是单纯为了这个杯子而开会。”雷军解释道，研发Ultra这款杯子的主要目的，是在杯子上精准还原出小米SU7Ultra车漆的质感与颜色。

为了实现这一目标，团队不仅在颜色上反复调试，还在材质上进行了重大改动，将原本的陶瓷材质更换为金属材质，因此才开了这么多次会，进行了多次改动。他表示，尽管这个杯子与汽车相比，看起来是一个相对不起眼的产品，但为了给用户带来最好的体验，还原出小米SU7Ultra车漆的质感，团队依然全力以赴，力求做到尽善尽美。

直播结束后，雷军还专门发布微博再次强调，一个看似容易制作的小产品，要想真正做好其实非常不容易。他以马克杯为例，表明小米对待产品研发始终秉持认真的态度，还举例提到团队曾设计过多个轮毂。

（举报）