iPhone 13全系开启限时半价换电池：仅需399元

2026-01-08 10:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:近日，苹果用户迎来一则利好消息，多家苹果授权服务商正式推出iPhone13系列半价换电池活动，活动周期从即日起一直持续至4月30日。

此次活动覆盖范围广泛，iPhone13、iPhone13mini、iPhone13Pro以及iPhone13Pro Max四款热门机型均包含在内。活动期间，用户为这四款机型更换新电池，仅需支付399元，与原价729元相比，费用直接减半，大幅降低了用户的换电池成本。

iPhone13Pro图片来源苹果

不过，需要特别提醒广大用户的是，此次半价优惠活动仅适用于苹果授权服务商。若用户选择在苹果官网或者Apple Store官方零售店进行电池更换，价格依旧维持原价729元不变。

对于有换电池需求的iPhone13系列用户，参与活动的方式十分便捷。用户可以先在手机上下载“Apple支持”App，打开后依次选择对应的iPhone13系列设备，接着进入“维修和物理损坏”选项中的“电池服务”，点击“预约维修”，按照提示操作就能轻松查看附近的授权服务商，并完成预约流程。倘若用户因手机系统版本较低，无法下载“Apple支持”App，也不必担心，还可以通过苹果官网进行预约查询。

