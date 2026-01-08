雷军晒超强钢发明专利证书 再回应小米自研2200MPa超强钢

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:昨日i晚间，雷军再度开启直播，此次直播预计持续2小时。直播中，雷军不仅会畅聊新一代SU7相关话题，更将直面回应外界的一些质疑。

直播伊始，雷军便迅速切入重点，针对超强钢是否自研这一备受关注的问题作出回应，并当场晒出专利证书。他明确否认该技术源自供应商，称这是小米联合东北大学王国栋院士团队、育材堂共同研发的“2200MPa热成型钢制备工艺”，还公开了专利号，强调该信息可在国家知识产权相关网站上公开查询。“所以大家不要无端指责说这是供应商技术，这是小米联合研发的先进材料。”雷军如此说道。

雷军在直播中着重强调:“专利是技术的身份证，2200MPa不是宣传噱头，而是经过研发、测试、量产验证的真实能力，欢迎行业内外随时取样检测。”

此次公开的专利证书详细记录了技术细节。该超强钢采用“多道次淬火 低温回火”工艺，在确保材料延展性的同时，将抗拉强度大幅提升至2200MPa。与行业主流的1500MPa高强钢相比，使用这种超强钢的前门承重能力提升了52.4%，B柱抗冲击性能提升了70.5%。证书中还明确标注，该材料已应用于小米YU7的A柱、B柱及四门防撞梁等关键承力部位。

