雷军晒超强钢发明专利证书 再回应小米自研2200MPa超强钢

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:昨日i晚间，雷军再度开启直播，此次直播预计持续2小时。直播中，雷军不仅会畅聊新一代SU7相关话题，更将直面回应外界的一些质疑。

直播伊始，雷军便迅速切入重点，针对超强钢是否自研这一备受关注的问题作出回应，并当场晒出专利证书。他明确否认该技术源自供应商，称这是小米联合东北大学王国栋院士团队、育材堂共同研发的“2200MPa热成型钢制备工艺”，还公开了专利号，强调该信息可在国家知识产权相关网站上公开查询。“所以大家不要无端指责说这是供应商技术，这是小米联合研发的先进材料。”雷军如此说道。

雷军在直播中着重强调:“专利是技术的身份证，2200MPa不是宣传噱头，而是经过研发、测试、量产验证的真实能力，欢迎行业内外随时取样检测。”

此次公开的专利证书详细记录了技术细节。该超强钢采用“多道次淬火 低温回火”工艺，在确保材料延展性的同时，将抗拉强度大幅提升至2200MPa。与行业主流的1500MPa高强钢相比，使用这种超强钢的前门承重能力提升了52.4%，B柱抗冲击性能提升了70.5%。证书中还明确标注，该材料已应用于小米YU7的A柱、B柱及四门防撞梁等关键承力部位。

  • 新一代小米SU7涨价了 雷军：升级特别大

    新一代小米SU7开启小订，标准版预售价是22.99万元，Pro版预售价是25.99万元，Max版预售价是30.99万元。 对比上代21.59万元的起售价，新一代小米SU7价格有所上涨，小米创办人雷军在直播中谈到了涨价原因。 雷军表示，新一代小米SU7升级的东西真的很多，从里到外都有大的进步，这次SU7全系标配激光雷达、标配700TOPS辅助驾驶算力、标配4D毫米波雷达以及Xiaomi HAD端到端辅助驾驶。

  • 新一代小米SU7内饰官图首发！雷军：这个氛围灯 是不是还可以

    小米官方今日宣布新一代SU7预计2026年4月上市，并同步公布了新车配置。 新一代SU7外观方面整体改动不大，新增配色卡布里蓝”，同时增加了20英寸锋刃轮毂。 但内饰方面采用了全新设计，质感大幅升级，增加了暗夜黑”内饰配色，包括双色方向盘、中控台、座椅、氛围灯也都采用了全新设计。

  • 新一代小米SU7申报图曝光 预售价22.99万起

    全新一代小米SU7正式开启预售，共推出三款车型，价格区间为22.99万至30.99万元，较现款车型普遍上涨1万多元。根据规划，新车将于4月正式上市，目前预售阶段已启动小订服务。值得一提的是，已购买现款SU7但尚未交付的用户可申请转单，并享有优先交付权。 在工信部最新一批新车申报目录中，全新一代小米SU7正式亮相。设计层面，新车延续了现款车型的整体风格，前脸格栅

  • 雷军：小米2020年就明确了技术立业战略！未来五年研发再投2000亿

    小米创始人雷军今天发文宣布，小米每年开年第一件大事就是颁发千万技术大奖，奖励给优秀的工程师和工程团队。 今年的千万技术大奖，一共154个项目参与角逐，最后玄戒O1团队拿下最高奖项。 过去5年，小米承诺研发投入1000亿，实际大约1050亿。

  • 雷军宣布今晚直播：聊聊新一代SU7

    今日上午，小米创办人、董事长兼CEO雷军通过社交平台宣布，将于今晚8点开启直播，直播中他将与大家深入聊聊新一代SU7，并继续回应网上围绕小米及这款新车的各种质疑，同时欢迎大家直接留言提问。 就在今日，新一代小米SU7正式官宣了重要信息。其预售价分为三个档次，分别是22.99万起、25.99万起、30.99万起，预计于2026年4月正式上市，且在今天上午10点就已开启小订通道�

  • 雷军要小米新一代SU7车模遭拒绝：算了 上市以后我自己买

    昨日晚间，小米创办人、董事长兼CEO雷军在直播中谈到了新一代SU7。 期间，雷军拿起了新一代SU7卡布里蓝”车模，并询问自己能否带走，结果被告知该模型公司只有一个。 雷军随即笑称：算了，上市以后我自己买，我买小米就是这样的，每个产品都要自己买。” 谈到小米新一代SU7，其预售价22.99万元起，目前已经开启小订，预计2026年4月起正式上市。 据雷军在直播中透露�

  • 预售22.99万元起！新一代小米SU7配置正式公布：内饰大升级、最长续航902km

    今日，小米官方正式宣布，新一代SU7预计2026年4月上市，新增配色卡布里蓝”，新增20英寸锋刃轮毂，新增内饰颜色暗夜黑”，预售22.99万元起。 目前小米汽车App已开启预订，意向金1000元，上市后可退。现款锁单未交付SU7用户，支持限时升级。 新一代小米SU7同样提供标准、Pro、Max三个版本，预售价22.99万元、25.99万元、30.99万元。 作为对比，现款小米SU7三个版本上市价为：21.5

  • SU7、YU7皆如此！小米汽车回应为何要采用长车头设计

    不论是小米SU7还是小米YU7，都统一采用了长车头的设计，带来极强的视觉冲击力。 小米汽车在最新发文中回应了，为何会采取长车头”的设计。 官方强调，比例，是汽车设计灵魂，也是小米汽车设计的追求。 不管是小米SU7，还是小米YU7，小米都坚持做长车头，对美的追求非常极致，让整车比例更舒展。 小米表示，长车头是汽车设计里公认的审美标杆。 这里，有一个汽车�

  • 锁单未交付SU7车主可升级！雷军公布新SU7全信息：预售22.99万起 标配激光雷达等

    小米SU7于1月7日开启预订，全系标配激光雷达与满配辅助驾驶，并搭载2200MPa超强钢防滚架等安全配置。新车提供标准版、Pro版和Max版，其中Pro版CLTC续航902公里，Max版支持15分钟快充补能670公里。底盘升级包括V6Plus电机、前四活塞卡钳及后宽胎，Pro与Max版还配备空悬系统和CDC减振器。新增卡布里蓝配色与20英寸轮毂，内饰设计全面更新。预售价为标准版22.99万元、Pro版25.99万元、Max版30.99万元，未交付车主可限时升级。

  • 雷军回应为了一个杯子开15次会：要想做好产品 非常不容易

    小米创始人雷军在直播中回应了“为一个杯子开15次会”的传言，澄清实际开会次数不止15次，有据可查且有会议纪要的就有16次。他强调会议并非只围绕杯子，而是涉及多个重要产品。研发这款杯子的主要目的是精准还原小米SU7 Ultra车漆的质感与颜色，为此团队在颜色和材质上反复调试，将陶瓷材质更换为金属材质，因此才开了多次会议进行改动。雷军表示，尽管杯子看似不起眼，但团队仍全力以赴，力求做到尽善尽美，并举例马克杯说明小米对产品研发始终秉持认真态度。

