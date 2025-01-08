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1、可灵AI V1.6模型已开放API:内容质量与效果显著提升

北京快手科技有限公司宣布可灵AI（Kling）V1.6版本开放API，标志着生成质量的显著提升。新版本在运动、时序类动作及运镜描述的响应上表现优异，提升了广告视频素材的生成成功率。同时，画面风格、色彩、光影效果和细节逼真度都有显著改善，降低了用户创作成本，提供电影级画面质感。

【AiBase提要:】 🎨 可灵AI V1.6在运动和时序类动作的文本响应度显著提高。 💡 新模型在风格保持、色彩、光影效果及细节逼真度上有显著提升。 🤖 升级后的模型使人物动作更合理、表情更自然，指令响应更准确。

2、微信公众号悄然上线 “AI 配图” 功能，基于腾讯混元大模型

微信公众平台最近推出了“AI 配图”功能，用户可以通过输入描述快速生成相关图像。这一功能基于腾讯混元大模型，旨在提升内容创作的效率。用户只需简单操作，即可在短时间内获得多张生成图片，并可进行风格化创作。该功能的推出为公众号运营者提供了便捷的创作工具，但用户需遵循相关使用条款，以确保生成图片的合法性。

【AiBase提要:】 ✨ 新上线的“AI 配图”功能让用户能快速生成相关图片，提升内容创作效率。 🖼️ 用户输入描述后，系统会自动生成四张图片，操作简单方便。 ⚖️ 使用时需遵循相关条款，确保生成图片的合法合规。

3、阿里云通义灵码AI程序员上线10分钟完成网页开发及美化

阿里云推出的通义灵码AI程序员标志着AI编程工具的新纪元，支持VS Code和JetBrains IDEs，显著提升开发效率。通过对话式协作，开发者可以轻松处理复杂编码任务，如业务需求开发和问题修复。该工具的底层模型Qwen2.5-coder在代码生成的准确性和速度上处于全球领先水平，已成功生成15亿行代码，受到企业的广泛欢迎。

【AiBase提要:】 🔧 AI程序员通义灵码正式上线，支持多种开发工具和语言。 ⏱️ 仅需10分钟即可完成复杂网页开发，显著提升效率。 📊 自问世以来，已生成15亿行代码，广受企业欢迎。

4、一男子用ChatGPT策划特朗普酒店外爆炸案

2024年1月1日，拉斯维加斯发生一起震惊事件，一名男子在特朗普酒店外引爆特斯拉Cybertruck。调查显示，该男子在实施爆炸前，利用ChatGPT进行了详细策划，询问关于炸药和枪支的问题。警方指出这是美国首次出现个体利用ChatGPT进行如此危险活动，且目前缺乏有效的政府监管机制。OpenAI对此表示将继续努力确保其工具的负责任使用。

【AiBase提要:】 🔍 事件发生在2024年1月1日，男子在拉斯维加斯特朗普酒店外引爆特斯拉 Cybertruck。 💡 男子在实施爆炸前利用 ChatGPT 进行了一小时的策划，涉及获取炸药和枪支的问题。 ⚠️ 警方表示这是美国首次有个体利用 ChatGPT 进行如此危险活动，且未发现有效的政府监管机制。

5、科大讯飞将于1月15日推出全新深度推理模型 X1，增强智慧办公能力

科大讯飞在1月7日的发布会上宣布将于1月15日推出其最新的深度推理模型X1，旨在提升智能办公产品的AI能力。该模型通过增强的智能算法和大规模数据训练，预计将有效支持决策、信息检索与任务自动化，提升工作效率。

【AiBase提要:】 🆕 新发布的X1模型将增强智能体产品的深度推理能力，提高处理复杂任务的效率与精准度。 📊 通过大规模数据训练，X1模型将为用户提供更好的决策支持、信息检索和任务自动化功能。 🌐 X1模型的应用将不仅限于办公环境，未来将在教育、医疗和金融等多个领域展现其独特价值。

6、HeyGen推全新数字人技术 集成Sora，演技超越真人

HeyGen与OpenAI的Sora模型的集成标志着数字人技术的重大突破。这一创新使得虚拟形象能够在视频创作中超越真人演员，提供更灵活的制作方式。用户可以精确调整虚拟角色的动作和表情，显著降低制作成本和时间。

【AiBase提要:】 🎬 HeyGen与Sora的集成实现了虚拟形象与AI生成场景的无缝融合，提升了视频创作的表现力。 💰 新技术大幅降低了视频制作成本，用户可精确微调虚拟形象，缩短制作周期。 🌐 该技术的应用前景广阔，将影响广告、虚拟现实和游戏等多个行业，推动个性化内容创作。

7、OpenAI CEO回应其妹妹性侵指控，称其 “完全不实”

OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼对其妹妹安妮提出的性侵指控做出了回应，称这些指控“完全不实”。安妮在诉讼中声称，山姆在1990年代至2000年代间对她进行了长达九年的性侵。阿尔特曼一家对此表示强烈反对，认为安妮的指控是虚假的，并提到她面临心理健康问题。

【AiBase提要:】 🔹 山姆·阿尔特曼否认妹妹安妮的性侵指控，称其“完全不实”。 💰 阿尔特曼一家表示安妮面临心理健康问题，并长期提供经济支持。 📜 安妮的指控随着时间变化，诉讼中还包括山姆成年后相关指控。

8、阿里通义与雷鸟合作推出 AI 眼镜，推动大模型应用落地

在科技飞速发展的背景下，AI眼镜市场迎来了新的机遇。雷鸟创新公司推出的V3AI拍摄眼镜标志着国内在大模型与AI眼镜硬件定制合作上的首次尝试，旨在推动这一领域的应用落地。尽管市场活跃，整体生态仍处于初级阶段，未来将更加关注AR和VR等创新方向。

【AiBase提要:】 📈 AI眼镜市场因Meta和雷朋的产品影响而快速增长，预计2025年将迎来智能眼镜的“世纪大战”。 🔍 雷鸟V3AI拍摄眼镜具备AI总结、音乐点播等功能，并引入了虹软科技的画质算法，展示AR光学技术进展。 🌍 多个厂商积极开拓海外市场，尽管产品功能同质化严重，但预计到2025年市场将进入快速发展期。

9、闪极推出新海外品牌 loomos，AI 眼镜搭载 GPT-4o 正式亮相

在2025年CES消费电子展上，闪极正式推出其全新海外品牌loomos，并发布了搭载GPT-4o语音助手的AI眼镜。这款眼镜不仅具备强大的影像能力，支持4K照片和1080P视频拍摄，还引入了多项实用功能，如文字翻译和物品识别。设计上，眼镜轻便且注重舒适性，续航能力强，内置450mAh电池，支持边充边戴。

【AiBase提要:】 🌟 loomoss AI眼镜在CES2025上亮相，搭载GPT-4o语音助手，提供多项实用功能。 📸 支持4K照片和1080P视频拍摄，搭载索尼1600万像素摄像头，提供高质量影像。 🔋 内置450mAh电池，支持边充边戴，续航能力强，兼具人性化设计与舒适佩戴体验。

10、英伟达AI助手G-Assist将于2月正式上线 在家就能优化PC性能

Nvidia宣布全新G-Assist系统助手将于2月正式推出，旨在为GeForce RTX用户提供便捷的PC设置管理。该人工智能助手通过语音或文本命令，帮助用户优化游戏和系统设置，监测性能指标，甚至控制外设。G-Assist运行在用户的GeForce RTX GPU上，反应迅速且可离线使用。

【AiBase提要:】 🎮 G-Assist将于2月正式上线，旨在简化GeForce RTX用户的PC设置操作。 💡 G-Assist使用小型语言模型，能够理解自然语言并优化系统性能。 🔧 NVIDIA还将开放G-Assist的开发平台，鼓励社区开发插件以扩展其功能。 详情链接:https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/g-assist-ai-companion-for-rtx-ai-pcs/

11、阅文旗下 “AI男友平台”筑梦岛获千万美元融资，开启独立运营

阅文集团的“筑梦岛”平台正式独立运营，专注于为女性用户提供沉浸式的虚拟陪伴体验。自2023年8月开放测试以来，该平台吸引了近五百万注册用户，其中80%为年轻女性。筑梦岛通过精准匹配用户与虚拟“梦中人”互动，提升亲密度，并已完成超过1000万美元的融资，显示出良好的商业潜力。

【AiBase提要:】 🌟 筑梦岛已吸引近五百万注册用户，80%为年轻女性。 💰 完成超千万美元融资，投资方包括商汤国香基金等。 🤝 筑梦岛与阅文集团签署合作协议，提升内容质量。

12、人工智能初创公司Anthropic估值已接近600亿美元

人工智能初创公司Anthropic正在接近600亿美元的估值，显示出投资者对AI领域的浓厚兴趣。该公司以Claude AI聊天机器人而闻名，正在寻求高达20亿美元的投资，以加速其研发进程并扩大市场份额。

【AiBase提要:】 💰 Anthropic的估值接近600亿美元，并计划进行一轮高达20亿美元的投资。 🤖 公司专注于开发Claude AI聊天机器人，致力于安全和人性化的人工智能产品。 🌍 当前AI行业融资热潮持续，吸引众多投资者的关注与参与。

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