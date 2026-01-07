上个月，公司市场部门开会时发现了个奇怪的事:当我们在ChatGPT里问"推荐AI工具导航平台"时，竞品总是排前三，而我们的产品几乎不被提及。团队一度怀疑是不是SEO做得不够好。

后来我们才明白，这根本不是SEO的问题——AI时代，品牌曝光的逻辑变了。

传统搜索引擎会给你10个蓝色链接让你自己挑，但AI搜索只给一个答案。如果你的品牌没进入AI的"推荐名单"，用户就看不到你。更麻烦的是，你根本不知道AI为什么推荐竞品而不推荐你。

AI到底看了什么?

试了几款GEO监控工具后，我发现了问题的关键:AI推荐品牌，背后有一套完整的内容引用逻辑。

比如通过GEObase的竞品分析功能，我们看到竞品在豆包、通义千问等5大AI平台的曝光率都超过40%。点开详情才发现，他们被推荐的原因很简单:在知乎、36氪、少数派这些AI信任的平台上，都有大量关于他们的详细评测和用户讨论。

图:竞品在各平台的提及分布

而我们呢?官网内容很全，但AI根本不看。为什么?因为AI更信任第三方平台的客观评价。

找到内容缺口在哪

用了一周GEObase后，我们找到了3个关键缺口:

缺口1:平台分布失衡。我们在ChatGPT上偶尔被提及，但在国内用户更常用的豆包、通义千问上几乎为零。问题出在哪?国内AI更多引用中文社区内容，而我们几乎没在知乎、微信公众号上做过内容布局。

缺口2:引用来源质量低。GEObase的引用来源分析显示，AI提到我们时，引用的大多是自家官网或小网站。而竞品被引用的来源，是36氪专访、少数派深度评测这类高权重内容。

图:AI引用来源权重对比

缺口3:关键主题缺失。通过业务主题分析功能，我们发现用户最常问AI的是"哪个AI工具最适合程序员"，但我们在这个主题下的内容几乎空白，竞品却有5-8篇针对性内容。

两周后的变化

找到问题后，我们做了3件事:在知乎发了2篇使用场景对比文章，联系少数派做了一期产品评测，在36氪发了创始人访谈。

两周后再用GEObase监测，曝光率从12%涨到29%。虽然还没超过竞品，但至少AI开始"看见"我们了。

说到底，GEO品牌监控不是为了跟竞品较劲，而是搞清楚AI的"信息源"在哪。知道了AI信任谁、引用谁，你才知道该在哪些平台做内容，该找哪些媒体合作。

如果你也遇到类似问题——竞品总被AI推荐，自己的品牌却"隐形"——不妨试试GEObase这类GEO监控工具。至少能让你知道，为什么AI不推荐你。

