AI日报：微软宣布Win11原生支持MCP协议；联想亮出AI眼镜概念机

1、微软宣布Win11原生支持MCP协议

微软宣布Windows 11全面升级，原生支持MCP协议，推动AI智能体深度融合，提升用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 MCP协议让AI模型与本地应用安全连接，提升自动化效率。 🤖 新功能“体验式智能体”可主动调整，提供个性化服务。 🌐 微软开放平台吸引开发者，推动AI应用多样化发展。

2、抖音第二总部落子深圳南山，将同步建设字节跳动AI lab研究中心

深圳市2026年项目建设现场推进会的召开情况，以及首批222个重点项目的集中开工。其中，抖音第二总部项目在南山粤海街道启动建设，标志着深圳在吸引头部企业、推动产业发展方面的显著成效。

【AiBase提要:】 🚀 规模宏大: 深圳2026年首批集中开工222个重点项目，总投资逾1573亿元，南山区投资额领跑全市。 🏢 总部加码: 抖音第二总部落户南山粤海街道，聚焦视频研发与AI创新，与已启用的后海中心形成双总部格局。 💡 产业集聚: 依托总部经济效应，深圳正通过政策赋能吸引全球龙头企业关键环节落地，持续壮大新质生产力。

3、联想CES 2026亮出AI眼镜概念机！45克轻量化设计，首创电脑直连，瞄准生产力场景

联想在CES 2026上展示了其全新概念级AI眼镜，以轻量化设计和首创的电脑直连能力切入AI可穿戴赛道，强调跨设备协同与生产力赋能，瞄准程序员、设计师等人群。

【AiBase提要:】 🧠 联想推出45克超轻AI眼镜，双Micro-OLED显示屏提升信息密度。 💻 首创AI眼镜直连电脑功能，强化生产力场景应用。 🌐 AI功能涵盖实时翻译、图像识别与多源信息聚合，结合端侧与云端模型。

4、Liquid AI 发布 LFM2.5：一款面向边缘设备的小型 AI 模型家族

Liquid AI 发布了 LFM2.5，这是一个新一代的小型基础模型家族，专注于边缘设备和本地部署。该模型包括多种变种，如文本、视觉语言和音频语言，并在多个基准测试中表现出色。

【AiBase提要:】 🧠 LFM2.5-1.2B-Instruct 是一款通用文本模型，性能在多个基准测试中表现优异。 🇯🇵 LFM2.5-1.2B-JP 专为日语优化，针对日语任务进行了优化和提升。 🖼️ LFM2.5-VL-1.6B 是视觉语言模型，支持文档理解、用户界面读取等实际应用。 详情链接:https://www.liquid.ai/blog/introducing-lfm2-5-the-next-generation-of-on-device-ai

5、Anthropic 发布 Claude Code 桌面预览版，支持多会话并行与 Git 隔离

Anthropic 发布了 Claude Code 桌面版预览版，该版本引入了多会话并行工作流，支持在同一个代码仓库中同时开启多个独立的 Claude 会话，每个会话拥有隔离的分支工作区，解决了代码冲突风险。同时，桌面版展现了高度集成性，包括云端协同、环境自动同步和版本独立管理。这一发布标志着 AI 编程助手正从简单的“聊天机器人”进化为全功能的“自动化编程控制台”。

【AiBase提要:】 🐙 多会话并行工作流：支持在同一个代码仓库中同时开启多个独立的 Claude 会话，每个会话拥有隔离的分支工作区。 💻 高度集成性：完美集成 Web 版功能，支持云端协同、环境自动同步和版本独立管理。 🚀 AI 编程助手进化：标志着 AI 编程助手从简单的“聊天机器人”进化为全功能的“自动化编程控制台”。 详情链接:https://code.claude.com/docs/en/desktop

6、自研世界模型立功!高德上线“飞行街景”，不出门也能走遍万千门店

高德通过自研世界模型推出“飞行街景”，实现了地图导航从平面数字化向高保真、连续动态实景还原的跨越式进化，为用户和商家构建更直观、智能的数字化生活连接平台。

【AiBase提要:】 🚀 高德发布“飞行街景”功能，实现连续动态的飞行视角。 🛍️ 用户可通过手机屏幕预览到店路线，降低决策成本。 📈 商家可借助该技术展示店铺特色，成为数字化营销的新窗口。

7、惠普推出全球首款键盘式 AI PC，颠覆传统办公体验！

惠普推出的全球首款键盘式 AI PC Eliteboard G1a，以其创新设计和强大性能重新定义了传统办公设备，为职场人士提供了高性能、轻便的新选择。

【AiBase提要:】 🧠 全球首款键盘式 AI PC，将 x86 电脑系统集成于 12 毫米厚度的键盘机身内。 💻 搭载 AMD 锐龙 AI 300 系列处理器，支持高达 64GB 内存和 2TB 存储空间。 💼 重量仅 750 克，内置电池续航约 3.5 小时，适合现代办公场景。

8、Google Gemini 推出“引导式学习”新功能：AI 私人导师式步步指导，革新个性化教育

Google Gemini 推出的“引导式学习”功能，通过结构化学习路径和互动对话形式，为用户提供个性化的深度学习体验，同时结合教育科学原理提升长期记忆和实际应用能力。

【AiBase提要:】 🧠 通过逐步分解复杂主题，实现个性化学习体验。 🔄 支持自定义测验和闪卡生成，动态调整难度。 🎥 整合多媒体内容，提升理解与记忆效果。

9、直播电商告别“野蛮生长”!两部门发布监管新规，AI主播违规由运营者担责

直播电商行业迎来重磅监管，市场监管总局与国家网信办联合发布《直播电商监督管理办法》，旨在厘清各方责任边界，构建更加公平、透明的直播购物环境。新规明确了各类主体的法律红线，包括平台、直播间运营者、主播及MCN机构的义务，并针对AI主播和流量监管提出了具体要求。

【AiBase提要:】 ✅ 明确直播电商各方责任边界，构建公平透明的购物环境。 ✅ 规范AI主播行为，要求持续提示消费者并明确责任归属。 ✅ 引入流量监管手段，对违规主体采取限流、警示等措施。

10、开源版“Veo 3”来了：LTX-2正式发布，一次性生成20秒4K音画同步AI视频，本地显卡轻松跑

LTX-2模型的开源标志着AI视频生成领域的重要突破，其音画同步能力和性能优化为创作者提供了强大的工具。

【AiBase提要:】 🎥 LTX-2模型支持一次性生成最长20秒的4K高清视频，实现音画同步。 🔧 开源权重和代码已发布，开发者可自由检查、微调和本地部署。 🚀 性能优化显著，计算成本降低最高50%，适合本地运行。 模型地址：https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2

