首页 > 原创 > 关键词  > 联想moto最新资讯  > 正文

联想moto X70 Air Pro宣布1月20日发布

2026-01-07 14:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，联想官方正式宣布，旗下新款手机+1TB X70Air moto将于1月20日发布。

此次联想moto X70Air Pro在存储版本和配色上提供了丰富选择。存储方面，有12GB +256GB、16GB +512GB、16GB +1TB三款版本，能满足不同用户对于手机存储容量的需求。配色上，可选墨岚黑、梧桐金两款，或沉稳大气，或优雅华丽，为消费者带来个性化的视觉体验。

联想moto X70 Air Pro宣布 1 月 20 日发布：双8K影像、内置业界最强AI云台

据知名数码博主“数码闲聊站”透露，联想moto X70Air Pro定位为轻薄影像旗舰，在影像能力上表现卓越。它支持8K拍照和拍摄8K视频，能够捕捉到极其细腻、清晰的画面。主摄采用索尼光喻LYT828大底传感器，为拍摄出高质量的照片奠定了坚实基础。同时，配备旗舰级Sensor潜望长焦镜头，进一步拓展了拍摄的焦段范围。更值得一提的是，它拥有业界最强内置AI云台，具备3.5云台级AI防抖功能，即便在手持拍摄时，也能有效减少画面抖动，让拍摄出的视频更加稳定流畅。

除了强大的影像功能，联想moto X70Air Pro还配备了手写笔，许多AI功能可以直接通过手写笔实现，为用户带来了更加便捷、高效的操作体验，尤其适合商务人士和创意工作者使用。

性能配置方面，联想moto X70Air Pro搭载第五代骁龙8芯片，性能强劲，能够轻松应对各种复杂任务和大型游戏。内置5100mAh电池，支持90W快充，让用户无需长时间等待充电，快速恢复手机电量。此外，还配备全对称双1511E扬声器，并经过BOSE调校，带来出色的音频体验。同时，支持IP68、IP69防尘防水，能够在各种恶劣环境下正常使用，为手机的使用提供了更多保障。

在外观设计上，该机采用全金属中框设计，质感十足，且重量仅186g，握持感轻盈舒适。正面是一块6.78英寸OLED微曲屏，采用京东方Q10材质，分辨率为1.5K，显示效果清晰细腻。同时，支持超声波指纹解锁，解锁速度更快、安全性更高。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 联想要发新手机了！moto X70 Air Pro AI手机官宣

    联想moto X70 Air Pro手机官宣，主打AI功能升级。新机延续X70 Air的轻薄设计，机身仅5.99mm厚、159g重，采用航空级铝合金中框与0.55mm空气纳米皮后盖，手感细腻。屏幕覆盖第七代康宁大猩猩玻璃，抗跌落刮擦。性能搭载台积电4nm骁龙7+ Gen4处理器，配备VC均热板提升散热。续航为4800mAh电池，支持68W有线快充。防护达到IP68/IP69防尘防水及26度抗摔结构。影像系统为5000万像素三摄，主摄支持OIS光学防抖。

    ​moto ​X70 ​Air

  • 华为Mate 70 Air 16GB内存版开售！

    华为于12月27日宣布，Mate 70 Air 16GB版本正式开售，提供16GB+256GB（4699元）和16GB+512GB（5199元）两个版本。该机型搭载性能更强的麒麟9020A芯片，采用八核CPU架构，配备Maleoon 920 GPU。其他配置与12GB版本一致，包括7英寸OLED屏幕、120Hz刷新率、IP68/IP69防护、后置四摄系统以及6.6mm超薄机身，内置6500mAh电池并支持66W快充。

    ​华为Mate ​70 ​Air

  • moto X70 Air Pro参数出炉：搭载第五代骁龙8 机身只有7mm/187g

    摩托罗拉X70 Air Pro AI手机官宣即将发布。该机搭载6.78英寸1.5K OLED直屏，支持120Hz高刷。核心采用第五代骁龙8至臻版3nm芯片，安兔兔跑分超356万，性能领先。后置5000万像素三摄，含3X潜望长焦；前置5000万像素。内置5100mAh电池，支持90W快充。机身仅7mm厚、187g重，轻薄设计突出。作为对比，已上市的联想moto X70 Air同样主打轻薄，厚5.99mm、重159g，但配置稍低，搭载第四代骁龙7，售价2399元起。

    ​moto ​X70 ​Air

  • 荣耀Magic8 Pro Air上架预约：四款配色 顶配1TB存储

    荣耀Magic8 Pro+ Air将于1月19日发布，现已开启预约。新机提供黑、白、紫、橙四色，存储版本有256GB、512GB和1TB可选。机身厚度仅6.1mm，重约155g，内置5500mAh电池，主打轻薄长续航。后置三摄横向排列，造型类似感叹号。配备6.31英寸屏，搭载天玑9500芯片，支持80W快充。荣耀称其融合了Pro级配置与Air级轻薄，实现旗舰性能、影像和续航体验。

    ​荣耀Magic8 ​Pro ​Air

  • 既Pro又Air！荣耀Magic8 Pro Air官宣 1月19日见

    日前，荣耀产品线总裁方飞透露，荣耀一款既Pro又Air”的手机即将与大家见面。 今日，荣耀手机官微发布预热视频，正式官宣新机命名为荣耀Magic8 Pro Air，将于1月19日亮相。

    ​荣耀Magic8 ​Pro ​Air

  • 新一代影像灭霸！vivo X300 Ultra规格出炉：6.82英寸2K直屏、取消拍照键

    vivo X300 Ultra将在年后发布，博主数码闲聊站今天提前公布了工程机的部分参数。 该机将搭载6.82英寸的2K京东方直屏，采用四窄边设计，预计采用LTPO方案。

    ​vivo ​X300Ultra ​2亿像素主摄

  • 既Pro又Air！荣耀李坤晒荣耀新机 比iPhone Air还轻

    进入2026年，各大手机厂商的新机也陆续进入预热阶段。 日前，荣耀产品线总裁方飞透露，荣耀一款既Pro又Air”的手机即将与大家见面。 今日，荣耀旗舰手机产品经理李坤发文表示，轻薄且强悍是技术实力的呈现，既Pro又Air产品荣耀做到了。 从其晒出的对比图来看，荣耀这款新机在重量上轻于苹果iPhone Air。 作为参考，iPhone Air重量为165克。 值得一提的是，评测圈鼻祖”王�

    ​荣耀新机 ​Pro又Air ​手机评测

  • AI日报：腾讯开源3D动作神器混元Motion1.0；罗永浩发布AI讲书App“且听”；夸克AI眼镜首次OTA

    本期AI日报聚焦多领域动态：腾讯开源10亿参数文生3D动作模型，赋能游戏影视；罗永浩发布AI讲书App“且听”，年费不足40元；京东上线自营租赁业务，推动机器人技术普及；夸克AI眼镜首次OTA升级，新增图文备忘等功能；MiniMax启动港股IPO，拟募资约41.9亿港元；阿里通义实验室推出多模态智能代理MAI-UI，性能超越同行；百度文心AI发布年度提示词“工作”，反映社会关注；2026年“两新”政策新增智能眼镜等产品补贴，加速AI终端落地。

    ​AI ​3D动作生成 ​腾讯混元

  • REDMI Note 15 Pro+新春版摩卡棕配色公布

    Redmi Note 15系列推出新春特别版，其中Note 15 Pro+摩卡棕凭借独特外观和强大配置引发关注。该机采用全新配色方案，素皮机身兼顾舒适手感与耐用性。正面搭载6.83英寸1.5K等深微曲屏，通过小米龙晶玻璃加持提升抗冲击性。核心配置上，全球首发第四代骁龙7s处理器，配备7000mAh大电池，支持90W有线闪充和22.5W反向充电。影像系统包含5000万像素主摄、长焦及超广角镜头。价格方面，12GB+256GB版本1899元，16GB+512GB版本2299元，延续高性价比策略。

    ​REDMI ​Note15Pro+ ​摩卡棕配色

  • REDMI Turbo 5 Pro入网：首次搭载天玑9系旗舰芯！同档最强

    REDMI Turbo 5 Pro已经入网，备案信息显示，支持100W快充。 在2025年1月，REDMI Turbo系列定位升级，接棒K系列成为REDMI 2K档位的主力产品，定位是潮流性能小旗舰”。 但今年开始，REDMI K系列升档为冠军旗舰”，Turbo系将接棒K系列成为REDMI 2000-3000元价位的主力机型。

    ​REDMI ​Turbo ​5

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM