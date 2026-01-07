联想moto X70 Air Pro宣布1月20日发布

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，联想官方正式宣布，旗下新款手机+1TB X70Air moto将于1月20日发布。

此次联想moto X70Air Pro在存储版本和配色上提供了丰富选择。存储方面，有12GB +256GB、16GB +512GB、16GB +1TB三款版本，能满足不同用户对于手机存储容量的需求。配色上，可选墨岚黑、梧桐金两款，或沉稳大气，或优雅华丽，为消费者带来个性化的视觉体验。

据知名数码博主“数码闲聊站”透露，联想moto X70Air Pro定位为轻薄影像旗舰，在影像能力上表现卓越。它支持8K拍照和拍摄8K视频，能够捕捉到极其细腻、清晰的画面。主摄采用索尼光喻LYT828大底传感器，为拍摄出高质量的照片奠定了坚实基础。同时，配备旗舰级Sensor潜望长焦镜头，进一步拓展了拍摄的焦段范围。更值得一提的是，它拥有业界最强内置AI云台，具备3.5云台级AI防抖功能，即便在手持拍摄时，也能有效减少画面抖动，让拍摄出的视频更加稳定流畅。

除了强大的影像功能，联想moto X70Air Pro还配备了手写笔，许多AI功能可以直接通过手写笔实现，为用户带来了更加便捷、高效的操作体验，尤其适合商务人士和创意工作者使用。

性能配置方面，联想moto X70Air Pro搭载第五代骁龙8芯片，性能强劲，能够轻松应对各种复杂任务和大型游戏。内置5100mAh电池，支持90W快充，让用户无需长时间等待充电，快速恢复手机电量。此外，还配备全对称双1511E扬声器，并经过BOSE调校，带来出色的音频体验。同时，支持IP68、IP69防尘防水，能够在各种恶劣环境下正常使用，为手机的使用提供了更多保障。

在外观设计上，该机采用全金属中框设计，质感十足，且重量仅186g，握持感轻盈舒适。正面是一块6.78英寸OLED微曲屏，采用京东方Q10材质，分辨率为1.5K，显示效果清晰细腻。同时，支持超声波指纹解锁，解锁速度更快、安全性更高。

