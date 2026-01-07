雷军宣布今晚直播：聊聊新一代SU7

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日上午，小米创办人、董事长兼CEO雷军通过社交平台宣布，将于今晚8点开启直播，直播中他将与大家深入聊聊新一代SU7，并继续回应网上围绕小米及这款新车的各种质疑，同时欢迎大家直接留言提问。

就在今日，新一代小米SU7正式官宣了重要信息。其预售价分为三个档次，分别是22.99万起、25.99万起、30.99万起，预计于2026年4月正式上市，且在今天上午10点就已开启小订通道，这一消息迅速吸引了众多消费者的目光。

此次新车的一大亮点是推出了一款全新配色——卡布里蓝。对于这一独特的颜色定义，雷军还饶有兴致地晒出了自己用小米MiMo大模型获取的答案:卡布里蓝的色相介于天蓝色与绿松石色之间，带有明显的青调，是地中海海水特有的蓝绿色，为新车增添了一份神秘而迷人的色彩。

在性能配置方面，雷军透露新一代SU7有诸多升级。安全、智能和续航方面均有显著提升，全系标配激光雷达，这使得辅助驾驶系统得到全面升级，能够为驾驶者提供更安全、更智能的驾驶体验。同时，续航能力实现了重大突破，解决了不少消费者对于电动车续航的担忧。

不仅如此，新车还将提供新颜色、新轮毂和新内饰供消费者选择，满足不同用户的个性化需求。并且搭载了更先进的智能底盘与智能座舱系统，进一步提升了车辆的科技感和舒适性。

（举报）