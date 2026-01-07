小米新一代SU7价格公布：预售价22.99万起 最长续航达902公里

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，小米新一代SU7正式开启预定，此次共推出三个版本，预售价分别为22.99万起、25.99万起、30.99万起，相较于此前版本涨价1万多元，这一价格变动引发了市场的广泛关注。

在众多升级亮点中，新款带来的一款全新蓝色——卡布里蓝格外吸睛，成为大家热议的焦点。不少人对这一颜色充满好奇，究竟卡布里蓝是怎样的色彩呢?小米创始人雷军特意晒出了自己借助小米MiMo大模型获得的详细解答。据介绍，卡布里蓝的色相介于天蓝色与绿松石色之间，带有明显的青调，呈现出地中海海水特有的蓝绿色。其饱和度中等偏高，明亮却不刺眼，有着清澈的水晶质感;明度较高，如同被阳光穿透的浅海，反射出柔和的光感。这种颜色代表着海边慵懒的度假风，既蕴含着海洋的辽阔，又透露出岛屿的闲适，是一种能让人感觉时间变慢的蓝色。

从官方公布的图片来看，卡布里蓝与之前的海湾蓝相比，饱和度更高，质感更佳，显得更加耐看。

除了独特的颜色，雷军着重强调了新款SU7在安全方面的卓越表现。他表示，安全始终是新款SU7的基础和前提，此次安全冗余得到了进一步提升。在续航能力上，新款SU7全系实现长续航，CLTC续航最高可达902km，有效缓解了用户的里程焦虑。辅助驾驶配置方面，全系标配激光雷达，达到辅助驾驶满级配置，为用户带来更智能、更安全的驾驶体验。底盘也进行了升级，使得驾驶质感更加出色。

此外，新款SU7还有诸多升级之处，如新轮毂、新内饰等，从外观到内饰，全方位提升用户的驾乘感受。

