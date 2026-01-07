iQOO Z11 Turbo官宣1月15日发布

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，iQOO官方正式宣布，iQOO Z11Turbo发布会定档1月15日19:00，并且发布即开启销售，这一消息瞬间引发了众多数码爱好者的关注。

在外观方面，iQOO Z11Turbo尽显精致。其机身采用金属中框搭配玻璃后盖，质感十足。正面是一块6.59英寸的黄金中屏，大R角设计不仅让手机外观更加圆润流畅，还进一步提升了握持手感。屏幕采用1.5K OLED直屏，支持LTPO自适应刷新率以及4320Hz高频PWM调光，无论是日常使用还是观看高清视频、畅玩游戏，都能带来出色的视觉体验。新机的后摄设计十分独特，采用全新舷窗Deco，横向排列双摄组合，提供了沧浪浮光、光晕粉、极夜黑、天光白四款配色，满足不同用户的个性化审美需求。

性能配置上，iQOO Z11Turbo堪称“Turbo最顶配”。据iQOO产品经理刑程介绍，该机直接堆到了同档顶配，搭载全新第五代骁龙8旗舰芯，与第五代骁龙8至尊版同宗同源。这使得手机性能得到大幅度升级的同时，功耗更低，无论是运行大型游戏还是多任务处理，都能轻松应对。此外，它还配备了自研电竞独显芯片Q2和旗舰同款Monster引擎专属调校，为游戏玩家带来更加流畅、逼真的游戏体验。

续航能力也是iQOO Z11Turbo的一大亮点。它内置7600mAh蓝海电池，机身却薄至7.9mm、轻至202g，实现了大容量电池与轻薄机身的完美平衡。同时，该机支持100W有线快充和直驱供电2.0，能够快速为手机补充电量，让用户告别电量焦虑。

在防护性能方面，iQOO Z11Turbo首次支持IP68/IP69防尘防水。这意味着无论是面对雨水、汗水，还是意外场景，手机都能从容应对，大大提高了手机的使用耐久性和可靠性。

官方强调，iQOO Z11Turbo的产品定义初衷是为跨次元玩家打造一款特好看、爆能打的战斗精灵，全面满足大家在不同场景下的需求。它有望成为2.5K -3K档集强性能、好影像、高质感于一体的唯一选择，为消费者带来全新的使用体验。

