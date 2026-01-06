上周，有个做SaaS的朋友跟我抱怨："明明在各大AI平台都有内容布局，为什么品牌曝光率还是上不去?"

我问他:"你知道自己在哪些AI平台表现差吗?用户问什么问题时会提到你?"他愣了一下:"这个...好像没认真看过。"

这就是问题所在。很多人以为GEO优化就是"多发内容"，但如果连基础数据都看不清，怎么知道哪里出了问题?

一、GEO指数低，可能是这 3 个地方出了问题

先说个数据:根据市场研究，58.5%的Google搜索已经是零点击。用户直接在AI那里得到答案，根本不会点进你的网站。这意味着，如果AI不推荐你，你就彻底"隐身"了。

GEO指数低，通常有三个原因:

平台覆盖不均匀。你可能在ChatGPT表现不错，但在通义千问、豆包这些国内平台根本没人提。很多国际工具只盯着ChatGPT，但中国用户更多用国产AI。

内容更新不及时。AI可能还在引用你 2 年前的产品介绍，而竞品早就发了新版本。你的内容过时了，AI自然不会优先推荐。

引用源权重低。AI信任谁?可能不是你的官网，而是某个行业论坛或评测网站。如果你只在自己官网发内容，被AI引用的概率会很低。

二、用数据找问题:GEO品牌监控怎么帮你

说实话，光靠感觉优化GEO，效率太低。你需要一个能看清数据的工具。

GEObase（https://geo.aibase.com/）就是专门干这个的。它覆盖豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这 5 大国内主流AI平台，实时监测你的品牌在AI回答中的表现。

具体能看到什么?

平台占比分析:你在哪个AI平台被提及最多?比如通义千问占比71%，说明你在阿里生态做得不错;但如果豆包只有5%，就得想想怎么补上。

图:各AI平台提及占比分布

竞品对比:看看竞争对手在AI回答中排第几。如果你排第5，人家排第1，差距在哪?是内容质量，还是引用源不够权威?

图:竞品在AI平台的表现对比

业务主题洞察:用户问AI什么问题时会提到你?是"推荐项目管理工具"还是"AI工具导航"?知道了高频问题，你就能针对性优化内容。

举个例子:如果你发现"AI工具导航"这个主题曝光率40%，但你官网根本没相关内容，那就赶紧补上。在知乎、搜狐这些AI信任的平台发几篇，曝光率很快就能涨上去。

三、别等GEO指数掉到谷底才行动

GEO优化不是一次性工作。AI模型每天都在更新，你的竞品也在不断发新内容。如果不持续监控，很容易被甩在后面。

建议每周看一次数据:品牌提及次数有没有下降?哪个平台表现变差了?竞品有没有新动作?发现问题，马上调整。

GEO时代，流量已经从Google转向AI搜索。如果还是用传统SEO的思路，只盯着关键词排名，你会发现效果越来越差。

用GEO品牌监控工具把数据看清楚，知道问题在哪，才能真正把曝光率提上去。毕竟，AI不推荐你，用户根本看不到你。

（举报）