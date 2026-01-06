AI日报：百度推百科AI知识图谱新功能；字节否认豆包AI眼镜即将上市；MiniMax 港股 IPO 收官

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、百度百科推出“动态百科” 和 “百科 AI 知识图谱” 等新功能

百度百科推出了“动态百科”和“百科 AI 知识图谱”等新功能，旨在提升用户的知识获取体验，使信息更加生动和系统化。同时，百度百科与多家知名机构合作，汇集了大量专家和专业创作者，丰富了词条内容并提高了知识的权威性和准确性。

2、字节跳动紧急否认！豆包AI眼镜“即将上市”传闻不实，称“无明确销售计划”

字节跳动正式否认了关于豆包AI眼镜即将上市的传闻，并表示目前没有明确的销售计划。尽管如此，AI可穿戴设备赛道热度不减，多家科技公司仍在积极布局。

3、亚马逊上线 Alexa.com 加速补齐网页端能力

亚马逊推出 Alexa + 的网页入口 Alexa.com，允许用户通过浏览器直接与新一代智能助手对话，进一步拓展其使用场景，并与 OpenAI 的 ChatGPT 等产品展开正面竞争。

4、1209倍超额认购!MiniMax 港股 IPO 收官，千亿孖展助推“大模型第一股”

MiniMax的港股IPO表现出色，吸引了资本市场的高度关注，其融资认购金额和超额认购倍数均创下了纪录。公司计划在港交所挂牌交易，并获得了多家知名机构的投资支持。

5、波士顿动力×谷歌DeepMind强强联手！Gemini Robotics大模型将驱动新一代Atlas人形机器人

波士顿动力与谷歌DeepMind合作，将Gemini Robotics模型集成到新一代Atlas人形机器人中，提升了其自然语言理解、视觉-动作联合推理和任务分解能力，标志着具身智能技术的深度融合。

6、微软收购AI数据平台Osmos！强化Fabric与Azure数据能力，直指Snowflake、Databricks腹地

微软收购AI数据平台Osmos，旨在提升其数据处理能力，并与Snowflake、Databricks等竞争。Osmos通过AI技术解决数据问题，提升数据准备效率，微软将其整合至Fabric和Azure Data Factory中，强化其数据底座。

7、全新突破！Falcon H1R 7B 开源大模型引领推理新潮流

Falcon H1R7B是一款开源大型语言模型，以其紧凑的7亿参数规模和卓越的推理性能挑战了传统观念。该模型通过冷启动监督微调和强化学习增强优化了性能，并在多个基准测试中表现出色，具有广泛的应用前景。

8、英伟达开源自动驾驶模型，欲引领 “物理 AI 新时代”

英伟达在2026年CES上宣布了其在自动驾驶领域的重大进展，包括开源模型Alpamayo的发布以及与梅赛德斯-奔驰的合作。

