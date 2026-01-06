荣耀亲选iotapk AI通话耳机发布 首发价799元

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:今日，荣耀亲选正式推出全新AI通话耳机iotapk，以799元首发价开启市场竞逐。这款被官方称为“超邪修”的耳机产品，凭借突破性功能设计引发关注——其不仅支持全网通4G网络插卡通话，更通过集成1.8英寸触控屏与安卓系统，实现脱离手机独立运行，重新定义了无线耳机的使用边界。

iotapk耳机的核心创新在于“去手机化”体验。充电舱配备的1.8英寸2.5D弧面屏支持触控操作，内置16GB存储空间与安卓系统，用户可直接安装即时通讯软件进行视频通话，或通过500万像素摄像头完成一键拍照。更值得关注的是，该设备支持插入SIM卡，即使手机不在身边，也能通过4G网络实现跨设备通话，尤其适合户外运动、临时外出等场景。

AI能力是iotapk的另一大亮点。耳机搭载多模态AI引擎，支持一键拍照解题、11种语言同声传译、课程摘要生成、录音实时转译等功能，覆盖学习、办公、跨语言沟通等高频场景。此外，AI语音陪聊、拍照翻译、动态表情互动等娱乐化功能，进一步拓展了耳机的使用维度。例如，用户可通过语音指令唤醒AI助手完成日程管理，或在拍照时自动生成趣味表情包。

硬件配置方面，iotapk采用12.4mm大动圈单元，单耳内置40mAh电池，单次续航达6.5小时，配合充电盒1000mAh电池，总续航可延长至约16.5小时。耳机支持IP54级防尘抗水溅，满足日常运动与通勤需求。充电舱除屏幕交互外，还支持无线充电与反向充电功能，可作为应急电源为手机补电。

