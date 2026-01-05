首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：电信开源MoE大模型TeleChat3；微信推出AI小程序成长计划；谷歌测试Nano Banana2Flash 图像模型

2026-01-05

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、微信推出 AI 小程序成长计划：免费资源与巨额支持助力开发者

微信推出全新的「AI 应用及线上工具小程序成长计划」，旨在为开发者提供全面支持，帮助他们在2026年实现小程序的快速发展。该计划涵盖免费云开发资源、AI算力、数据分析、商业变现以及流量激励等，旨在陪伴开发者从“0到1”，再从“1到100”。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 提供免费云开发资源和AI算力支持，助力开发者高效构建小程序。

💰 开放全终端虚拟支付与广告变现，提升商业化能力。

🚀 鼓励创作者参与成长计划，推动AI小程序快速发展与应用。

2、中国电信开源国产千亿MoE大模型TeleChat3！全栈自研，15T tokens训练，支持“思考模式”对标国际顶尖

中国电信人工智能研究院（TeleAI）正式开源星辰语义大模型TeleChat3系列，包含国内首个基于全国产算力训练的千亿参数细粒度MoE模型，标志着我国在超大规模AI模型自主可控方面迈出关键一步。

【AiBase提要:】

🧠 中国电信开源国产千亿MoE大模型TeleChat3，实现全栈国产化训练。

💡 引入Thinking模式，提升AI推理过程的可追溯性与准确性。

🌐 开源开放，赋能产业生态，助力“人工智能+”行动深入行业核心。

详情链接:https://github.com/Tele-AI/TeleChat3

3、蓝色光标与火山引擎合作 推动 AI 多模态内容创作

蓝色光标与火山引擎的合作展示了AI在数字营销领域的巨大潜力，通过多模态内容创作和智能技术的应用，提升了营销效率和质量。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 蓝色光标与火山引擎合作，利用AI大模型技术提升营销内容生产效率。

🎥 BlueAI心影平台通过多模态内容生成，显著提高素材产能和项目人效。

📊 星合平台借助大模型技术优化达人筛选和内容生产，降低时间成本和主观性。

4、高德打车上线“AI服务卫士”！分钟级异常响应，北京上海等四城率先覆盖专车与豪车订单

高德打车推出‘AI服务卫士’，通过智能异常识别与自动化干预机制，提升高端出行的安全与服务体验。该功能已在四城上线，为专车、商务车及豪车订单提供主动守护。

【AiBase提要:】

🧠 AI服务卫士通过分钟级智能异常识别，实现对高价值订单的主动守护。

🛡️ 从“事后投诉”到“事中干预”，提升安全防护效率。

🚀 高德打车上线AI服务卫士，覆盖专车、商务车及豪车订单，打造安心+尊享体验。

5、AI 助手 “ima” 推出 PPT 生成新功能，助力用户高效办公

AI助手“ima”在新年之际推出了PPT生成新功能，旨在帮助用户提高工作效率，减轻制作PPT的压力。该功能能够智能化地将用户提供的资料转换为PPT，并支持个性化定制，适用于学术汇报、职场总结和商业提案等多种场景。

image.png

【AiBase提要:】

💡AI助手“ima”推出PPT生成功能，满足用户高效办公需求。

📊新功能可智能生成图表、图标和重点内容，提升制作效率。

🔄用户可根据需求调整PPT风格，适应多种场景应用。

6、谷歌测试 Nano Banana2Flash 图像模型，主打极致速度与高性价比

谷歌正在测试其 Gemini Flash 系列的新成员 Nano Banana2Flash，该模型以速度快、价格实惠为特点，旨在满足实时交互和快速设计草图等需求。虽然在复杂任务上不如高端的 Nano Banana Pro，但它继承了 Pro 版本对现实世界知识的理解能力，并优化了生成逻辑。

【AiBase提要:】

🚀 Nano Banana2Flash 是谷歌最新测试的图像模型，主打极致速度和高性价比。

🧠 它继承了 Nano Banana Pro 的现实世界知识理解能力，但性能上限不及 Pro 版本。

💡 该模型有望在实时交互、快速设计草图和社交媒体内容生成等领域广泛应用。

7、马斯克宣布Grok新版本上线！全球用户突破3000万

马斯克宣布Grok新版本上线，全球用户突破3000万，展示了其在AI应用领域的强大影响力和市场潜力。

【AiBase提要:】

🚀 Grok新版本1.3.28上线，支持iOS平台升级。

🖼️ 新功能Grok Imagine可将旧照片转化为视频，吸引用户尝试和分享。

📈 Grok在全球App Store排行榜登顶，展现强劲竞争力。

8、智能笔记新选择！Plaud 推出 AI 录音笔和桌面会议助手

Plaud在CES前夕推出了全新的AI录音笔Plaud NotePin S，并发布了配套的桌面应用，以提升会议记录体验。该设备具备物理按钮、标记功能以及Apple Find My支持，同时提供300分钟的免费转录服务。此外，其桌面应用可智能识别会议状态并整理笔记，进一步丰富了会议记录的形式。

image.png

【AiBase提要:】

🎙️ 新款AI录音笔Plaud NotePin S推出，配备物理按钮和标记功能。

💻 Plaud推出桌面应用，支持多种会议软件并提供智能笔记整理。

🔋 NotePin S拥有20小时录音时间，支持Apple Find My功能。

9、ChatGPT全面接入12大主流App！一键订酒店、点外卖、做PPT，AI助手变身“万能生活管家”

OpenAI将ChatGPT升级为数字执行代理，通过App集成功能实现与多个主流应用的深度连接，用户可通过自然语言指令直接调用外部服务完成真实操作，极大提升了生活服务的便捷性。

image.png

【AiBase提要:】

📱 ChatGPT通过App集成功能，实现与12款主流应用的深度连接，用户可直接通过自然语言指令完成操作。

💡 AI助手从信息提供者转变为任务执行者，实现“对话即操作”的全新交互模式。

🔒 用户可随时断开应用连接，保障数据主权，同时需在便捷与隐私之间做出权衡。

10、机器人会说话了!智元联合 MiniMax，定制“千人千面”专属人设

MiniMax与智元机器人达成深度战略合作，提供从文本到语音的全流程AI技术支持，打造定制化交互体系，实现千人千面的个性化音色合成，并引入音乐生成模型拓展多元化场景玩法。

【AiBase提要:】

🤖 为智元机器人定制专属人设体系，实现个性化音色合成

🎙️ 引入音乐生成模型(Music2.0)，拓展娱乐与陪伴场景

🌐 软硬结合的“全模态”布局，提升用户体验

