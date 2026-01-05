重磅!小米国际与阿里速卖通达成品牌出海战略合作

首页 > 原创 > 关键词  > 小米国际最新资讯  > 正文

站长之家获悉，小米国际与阿里旗下跨境电商平台速卖通AliExpress达成战略合作，小米国际业务正式加入速卖通的“超级品牌出海计划”，双方将围绕手机、电视等核心品类，在海外核心市场联手打造本地化的用户运营及品牌心智建设。

作为“出海四小龙”中唯一设立品牌服务团队的平台，速卖通正加速构建高价值品牌出海生态。小米的签约，被视为速卖通争夺头部品牌出海新主场的关键一步。

小米集团高级副总裁、国际部总裁曾学忠表示:在速卖通超级品牌出海计划的推动下，小米增长迅猛，速卖通已经成为小米出海首要阵地，2026年小米将持续加大在速卖通的投入。

12月以来，曾学忠就在社交媒体上多次晒出小米在速卖通的最新战绩。在刚刚过去的黑五大促期间，小米手机POCO F8系列以200万美元的销售额成为速卖通TOP1新品，小米电视也拿下速卖通欧洲市场的电视类目第一名。

过去一年，速卖通聚焦品牌出海，已经成为不少知名品牌出海的新主场。2025年9月，速卖通正式推出“超级品牌出海计划”，用亚马逊一半成本，为品牌带来全新增量。在今年海外双11与黑五期间，超300个品牌在速卖通单日销售额达亚马逊两倍以上;百万美元品牌数量同比增长80%。

据SensorTower数据，2025年黑五速卖通在欧洲下载量一度超过亚马逊，已攻入亚马逊核心主场。

