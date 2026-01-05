首页 > 原创 > 关键词  > 真我Neo8最新资讯  > 正文

真我Neo8本月正式发布 “赛博紫”配色外观公布

2026-01-05 10:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今日，真我官方正式官宣，备受期待的真我Neo8将于本月正式发布，同时揭晓了其独特的“赛博紫”配色外观，引发科技圈与消费者的广泛关注。

从已公布的外观信息来看，真我Neo8延续了极具辨识度的设计风格。其后摄造型与真我GT8系列有相似之处，不过取消了DIY设计元素。手机采用全透明背壳设计，内部搭配炫酷纹路，后摄右侧还配备了觉醒光环系统，科技感十足。尤为引人注目的是，镜头下方标注的“120X”字样，表明真我Neo8将搭载潜望长焦镜头最高支持120倍超远变焦，这无疑将为用户带来更强大的拍摄体验。

在定价方面，参考以往真我Neo系列的策略，真我Neo8大概率会维持在2500元以内的起售价，在同档产品中极具竞争力。

真我Neo8 官宣本月发布！外观正式揭晓：独一无二

硬件配置上，真我Neo8堪称诚意满满。它配备了一块6.78英寸的1.5K165Hz三星直屏，这块屏幕由真我与三星联合打造。不仅支持165Hz高刷新率，还采用了最新发光材料与行业内最新技术，屏幕综合素质可与苹果、三星旗舰机型相媲美。此外，该屏幕还支持3D超声波屏幕指纹以及满级防水功能，为用户的使用提供了更多便利与保障。

性能方面，真我Neo8核心搭载高通第五代骁龙8处理器，采用与第五代骁龙8至尊版同款的3nm工艺、第三代Oryon CPU架构以及最新一代Adreno GPU，安兔兔跑分突破356万分，性能稳居行业第一梯队，无论是日常使用还是运行大型游戏都能轻松应对。

值得一提的是，真我中国区总裁徐起宣布，真我Neo8全系标配金属中框与玻璃机身，告别了塑料机身。金属中框不仅提升了手机的整体质感，还能辅助机身散热，帮助内部热量快速散发，在同档产品中优势明显，毕竟目前仍有部分同档新机采用塑料中框。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 真我Neo8入网：首发三星1.5K 165Hz高刷屏

    2024年12月份，真我Neo系列正式独立为一条全新产品线，定位是更懂年轻人的电竞旗舰”，该系列首款作品是真我Neo7。 时隔一年，真我Neo8即将登场，该机现已获得3C认证，其型号为RMX8899，新机将在1月份正式发布。 作为Neo系列新成员，真我Neo8首发三星1.5K 165Hz超高刷直屏，相比主流的120Hz，165Hz意味着每秒多显示45帧画面，操作响应更快。 在FPS游戏中，这种提升肉眼可见，敌人

    ​真我Neo8 ​三星1.5K屏幕 ​165Hz高刷

  • 真我Neo8独家定制三星165Hz屏：素质看齐苹果旗舰

    真我Neo8将在本月正式发布，该机已获得3C认证，型号为RMX8899，该机已经上架接受预约。 真我宣布，真我Neo8独家定制三星旗舰屏幕，再创高光时刻。此前真我GT7 Pro和三星定制了一块苍穹屏，这块屏幕全球首发非偏振自然光护眼技术，还原自然光均匀分散的特性。 如今真我Neo8再度携手三星显示，独家定制一块1.5K 165Hz超高刷直屏，爆料称这块屏幕使用了最新的旗舰发光材料M14�

    ​真我Neo8 ​三星旗舰屏幕 ​1.5K

  • 又一款骁龙8 Gen5新机来了！真我Neo8预热

    从真我Neo7开始，真我Neo系列正式独立成为一条产品线，其定位是电竞旗舰，号称旗舰射门员”，以高性能、价格亲民著称。 时隔一年，真我Neo8即将亮相。真我副总裁、全球营销总裁徐起已在微博预热真我Neo8，该机将在春节前亮相。 据爆料，真我Neo8采用三星1.5K 165Hz高刷直屏，搭载高通骁龙8 Gen5旗舰平台，电池容量是8000mAh，配备金属中框，支持3D超声波屏幕指纹以及满级防�

    ​真我Neo8 ​电竞旗舰 ​骁龙8

  • 真我Neo 8官宣1月发布 首发三星1.5K高刷屏

    今日，真我手机官方微博正式对外宣布，其开年越级大作真我Neo8将于本月重磅登场，这一消息瞬间吸引了众多数码爱好者的目光。 真我副总裁、全球营销总裁兼中国区总裁徐起详细介绍了这款新机。他强调，真我Neo8定位为新一代潮玩电竞旗舰，在性能、设计以及整体体验方面都将实现全面越级，堪称Neo系列的集大成之作，拥有超越想象的产品定义和超越同档的产品体验，绝�

    ​真我Neo8 ​电竞旗舰 ​三星1.5K165Hz

  • 真我GT7 Pro竞速版成为性价比最高的骁龙8E机型：很多人没注意到

    今年三季度以来，全球存储芯片市场出现一轮史诗级”涨价潮。 受此影响，今年下半年的这波骁龙8 Elite性能旗舰价格普遍上涨，尤其是512GB和256GB版本之间的差价，普遍都在300元以上。

    ​存储芯片涨价 ​骁龙8 ​Elite涨价

  • 雷军详解小米17 Ultra两亿像素：与相机变焦镜头技术原理一脉相承

    雷军今日发文介绍了小米17 Ultra的徕卡2亿像素光学变焦。 雷军称，这是小米徕卡光学极致小型化的又一力作，与相机变焦镜头技术原理一脉相承，变焦行程内支持全2亿像素光学直出。 另外，小米17 Ultra还拥有4大黄金人像焦段，由一颗镜头全覆盖。

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡2亿像素

  • 购荣耀WIN系列来京东先人一步下单 享以旧换新至高补贴1200元

    荣耀WIN系列于12月26日正式发布，起售价2599元，现已开售。京东携手荣耀推出“先人一步加速换新计划”，购买指定型号最快30分钟送达。目前京东同步开售荣耀WIN系列，部分地区可享9折政府消费券，到手价2339.1元起，还可享1年后盖宝+1年进水宝+2年电量宝+5年清灰保养、以旧换新至高补贴1200元、学生限量送充电宝、价值1080元游戏券包、价值500元新机权益礼包等福利。下单荣耀WIN+RT还可享6期免息、晒单至高返30元红包，下单荣耀WIN还可享至高12期免息、晒单至高返50元红包。

    ​荣耀WIN系列 ​京东开售 ​先人一步加速换新计划

  • 豆包大模型1.8发布：三大能力显著增强 媲美全球顶尖模型

    在今天召开的火山引擎Force原动力大会上，豆包大模型1.8正式发布，多模态Agent能力媲美全球顶尖模型。 据了解，豆包大模型1.8面向多模态Agent场景进行了定向优化。其工具调用能力、复杂指令遵循能力及OS Agent能力显著增强，大幅提升了模型在处理复杂任务时的规划与执行水平。

    ​豆包大模型1.8 ​多模态Agent ​视觉推理

  • iPhone 18 Pro明年见：共有12大核心卖点

    从iPhone 18系列开始，苹果公司将进行一项重大战略调整：打破长期以来秋季统一发布新品的传统，转而采用一年两次推出iPhone的策略。 具体来看，2026年秋季将推出三款重磅机型：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及备受期待的折叠屏iPhone，而基础款iPhone 18和iPhone 18e则被安排在2027年春季上市。 这一策略不仅为高端机型留出了充足的市场空间，也让供应链的产能不至于到秋季的时候�

    ​iPhone ​18 ​苹果战略调整

  • AI日报：小红书开源InstanceAssemble；快看漫画联手MiniMax发布AI互动漫画；灵光用户已达1200万

    本期AI日报聚焦多项AI领域进展：小红书开源InstanceAssemble框架，提升复杂图像生成精度；灵光AI助手月内用户创建1200万个闪应应用；快看漫画与MiniMax合作推出AI互动漫画，实现角色多模态交互；Liquid AI发布LFM2-2.6B-Exp模型，以少量参数实现高性能；联想在CES发布战略级AI超级智能体，打通多设备生态；研究显示人类可通过短期训练提升识别AI合成人脸能力；OpenAI计划融资1000亿美元，估值或达8300亿美元；ChatGPT将推出模块化“Skills”功能，预计2026年初上线。

    ​AI ​图像生成 ​开源框架

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM