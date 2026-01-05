真我Neo8本月正式发布 “赛博紫”配色外观公布

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今日，真我官方正式官宣，备受期待的真我Neo8将于本月正式发布，同时揭晓了其独特的“赛博紫”配色外观，引发科技圈与消费者的广泛关注。

从已公布的外观信息来看，真我Neo8延续了极具辨识度的设计风格。其后摄造型与真我GT8系列有相似之处，不过取消了DIY设计元素。手机采用全透明背壳设计，内部搭配炫酷纹路，后摄右侧还配备了觉醒光环系统，科技感十足。尤为引人注目的是，镜头下方标注的“120X”字样，表明真我Neo8将搭载潜望长焦镜头，最高支持120倍超远变焦，这无疑将为用户带来更强大的拍摄体验。

在定价方面，参考以往真我Neo系列的策略，真我Neo8大概率会维持在2500元以内的起售价，在同档产品中极具竞争力。

硬件配置上，真我Neo8堪称诚意满满。它配备了一块6.78英寸的1.5K165Hz三星直屏，这块屏幕由真我与三星联合打造。不仅支持165Hz高刷新率，还采用了最新发光材料与行业内最新技术，屏幕综合素质可与苹果、三星旗舰机型相媲美。此外，该屏幕还支持3D超声波屏幕指纹以及满级防水功能，为用户的使用提供了更多便利与保障。

性能方面，真我Neo8核心搭载高通第五代骁龙8处理器，采用与第五代骁龙8至尊版同款的3nm工艺、第三代Oryon CPU架构以及最新一代Adreno GPU，安兔兔跑分突破356万分，性能稳居行业第一梯队，无论是日常使用还是运行大型游戏都能轻松应对。

值得一提的是，真我中国区总裁徐起宣布，真我Neo8全系标配金属中框与玻璃机身，告别了塑料机身。金属中框不仅提升了手机的整体质感，还能辅助机身散热，帮助内部热量快速散发，在同档产品中优势明显，毕竟目前仍有部分同档新机采用塑料中框。

