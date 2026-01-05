雷军称直播拆的小米YU7会装回去 但不进入销售渠道

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:日前，小米创始人雷军发文回应了外界对于拆车直播的小米YU7能否装回的疑问。

雷军表示，不少朋友好奇在拆车直播中被拆解的YU7最后能否恢复原状，他专门询问了负责拆车的工程师，得到的答复是肯定能装回去，而且这几天就会完成组装，之后还会经过严格的质量检验。不过，这辆经过拆解与重新组装的车不会再进入销售渠道，未来可能会用作试验用途。

1月3日晚间，雷军举办了2026年的第一场直播，在直播现场对小米YU7进行拆解，这一举动引发了广泛关注。直播过程中，雷军和小米公关部总经理徐洁云针对此前网络上热议的多个话题作出了回应。雷军直言，虽然骂小米确实能带来流量，但一定要秉持客观态度，不能故意抹黑、断章取义，因为这种行为涉嫌违法。他强调，小米非常重视真实用户的声音，只要是合理、公允的意见，小米都会认真倾听并积极改进。

除了回应拆车直播相关话题，雷军还在直播中公布了自己2026年的三个目标。其一，在健身方面，雷军认为健身是良好的生活习惯，但坚持下来有一定难度，他计划在2026年继续保持健身，完成100次健身打卡。其二，雷军提到去年曾答应学习开叉车，但由于时间原因未能实现，2026年他打算把叉车这一技能补上。其三，雷军表示今年会将更多精力投入到汽车业务中，对于汽车交付目标，他经过深思熟虑后定在了55万辆，既不过高也不过低，并希望到2026年底能够超越这一成绩。

