决胜生成式搜索新战场：GEO 全景监控平台助力品牌掌控 AI 曝光

2026-01-04 17:01 · 稿源：站长之家

随着大模型技术的爆发，互联网信息分发的逻辑正经历从传统搜索引擎（Search Engine）向生成式引擎(Generative Engine)的根本性变革。据最新行业数据显示，超过60% 的用户已开始转向使用 AI 助手来查询产品和服务推荐，而不再仅仅依赖传统的搜索结果页面。

image.png

当潜在客户在DeepSeek豆包ChatGPT中询问“哪款智能手表更适合运动?”或“最好项目管理工具有哪些?”时，您的品牌是否出现在 AI 的回答中?如果 AI 缺失了对您品牌的索引与推荐，意味着品牌正在失去未来主流流量的入场券。在这一背景下，AIBase正式推出 GEO（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）全景监控平台，助力企业掌控 AI 时代的每一次曝光。

AIBase GEO品牌监控工具网站:https://geo.aibase.com/

一、 核心痛点:为什么您的品牌在 AI 对话中消失了?

在传统的 SEO 时代，品牌只需关注关键词排名和外链;但在 AI 时代，AI 模型的回答是基于其庞大的训练语料和实时搜索（RAG）技术的综合产物。品牌面临着前所未有的黑盒挑战:

  1. 推荐不可见:无法获知品牌在各大主流 AI 平台（如通义千问、文心一言等）中的曝光占比。

  2. 来源不明确:不知道 AI 引用了哪些网页内容来评价自己的品牌。

  3. 舆情风险难控:当 AI 生成负面评价或推荐竞品时，企业往往后知后觉。

GEOBase正是为了破解这些难题而生，它提供了一站式的 GEO 监测系统，通过数字化指标让“AI 品牌可见度”变得可衡量、可优化。

二、 AIBase GEO 的五大核心能力

1. 全方位品牌监控与曝光分析

GEOBase实现了对 AI 对话的实时、大规模监控，每日监控对话量高达 1000万+，监控准确率达 98.5%。系统能够直观展示品牌在不同 AI 平台中的曝光度和提及次数，帮助企业量化其在 AI 生态中的影响力。

2. 主流 AI 平台深度覆盖

平台覆盖了当前国内及国际领先的 10+ 个 AI 平台，包括但不限于豆包DeepSeek通义千问文心一言腾讯元宝等主流五大平台。无论用户在哪个终端发起提问，GEOBase都能捕捉到品牌的动态。

3. 竞争对手全景透视

在 AI 的心智模型中，谁才是您的直接竞品?GEOBase提供品牌竞争对手分析，对比不同品牌在同类业务主题下的推荐权重，揭示竞品被 AI 青睐的底层逻辑。

4. AI 引用来源溯源

AI 并非凭空创造答案，其回答往往基于特定的网络来源。GEOBase能够深入分析 AI 的引用排名，找出支撑品牌正面评价的关键网页。通过优化这些“引用源”，企业可以间接干预 AI 的输出结果。

5. 业务主题与问答深度洞察

系统支持针对特定业务主题进行细分分析。通过精选的 AI 对话问答库（最高可选50个高频问题），企业可以模拟用户真实提问，观察在特定垂直领域(如“女性运动内衣”或“智能手表”)中，AI 的推荐倾向性。

image.png

三、 灵活的方案:从入门到专业的全面支持

AIBase针对不同规模的企业需求，提供了阶梯化的定价方案，确保护航每一份品牌资产:

功能模块探索版 （试用型）入门版 （成长型）专业版 （标准型）
价格¥29.9/ 次¥299/ 月¥599/ 月
监测周期15天监测持续监控持续监控
品牌数量1个1个3个
对话问答数30个精选问答30个精选问答50个精选问答
数据更新每三天更新一次每三天更新一次每三天更新一次
平台覆盖主流五大AI平台主流五大AI平台主流五大AI平台
核心分析占比/对手/引用分析占比/对手/引用分析占比/对手/引用分析

[数据来源:AIBase 报价单]

四、 背景与实力:国家级高新技术企业的深厚积淀

GEOBase背后的厦门享联科技有限公司成立于2005年，是一家深耕互联网服务领域近20年的国家级高新技术企业。

  • 平台生态:旗下拥有国内 TOP3的 SEO 工具平台——站长工具，累计服务超500万用户。

  • AI 布局:AIBase作为中国领先的 AI 导航平台，已聚合10，000+ AI 模型与工具。

  • 服务承诺:提供24/7实时监控，致力于为数字化转型中的企业提供最专业、高效的技术支撑。

image.png

结语:在被 AI 定义之前，先定义品牌在 AI 中的表现

AI 正在重塑人类获取信息的路径，未来的品牌竞争不在于“搜索框”，而在于“对话框”。AIBase GEO 品牌监控平台不仅是一个监测工具，更是企业在 AI 时代制定营销策略的罗盘。

立即行动:点击开始试用联系销售团队，获取您的品牌在 AI 世界的第一份全景体检报告，全方位掌控品牌动态。

AIBase GEO品牌监控工具网站:https://geo.aibase.com/

