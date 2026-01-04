随着大模型技术的爆发，互联网信息分发的逻辑正经历从传统搜索引擎（Search Engine）向生成式引擎(Generative Engine)的根本性变革。据最新行业数据显示，超过60% 的用户已开始转向使用 AI 助手来查询产品和服务推荐，而不再仅仅依赖传统的搜索结果页面。
一、 核心痛点:为什么您的品牌在 AI 对话中消失了?
在传统的 SEO 时代，品牌只需关注关键词排名和外链;但在 AI 时代，AI 模型的回答是基于其庞大的训练语料和实时搜索（RAG）技术的综合产物。品牌面临着前所未有的黑盒挑战:
推荐不可见:无法获知品牌在各大主流 AI 平台（如通义千问、文心一言等）中的曝光占比。
来源不明确:不知道 AI 引用了哪些网页内容来评价自己的品牌。
舆情风险难控:当 AI 生成负面评价或推荐竞品时，企业往往后知后觉。
二、 AIBase GEO 的五大核心能力
1. 全方位品牌监控与曝光分析
2. 主流 AI 平台深度覆盖
平台覆盖了当前国内及国际领先的 10+ 个 AI 平台，包括但不限于
3. 竞争对手全景透视
在 AI 的心智模型中，谁才是您的直接竞品?
4. AI 引用来源溯源
AI 并非凭空创造答案，其回答往往基于特定的网络来源。
5. 业务主题与问答深度洞察
系统支持针对特定业务主题进行细分分析。通过精选的 AI 对话问答库（最高可选50个高频问题），企业可以模拟用户真实提问，观察在特定垂直领域(如“女性运动内衣”或“智能手表”)中，AI 的推荐倾向性。
三、 灵活的方案:从入门到专业的全面支持
|功能模块
|探索版 （试用型）
|入门版 （成长型）
|专业版 （标准型）
|价格
|¥29.9/ 次
|¥299/ 月
|¥599/ 月
|监测周期
|15天监测
|持续监控
|持续监控
|品牌数量
|1个
|1个
|3个
|对话问答数
|30个精选问答
|30个精选问答
|50个精选问答
|数据更新
|每三天更新一次
|每三天更新一次
|每三天更新一次
|平台覆盖
|主流五大AI平台
|主流五大AI平台
|主流五大AI平台
|核心分析
|占比/对手/引用分析
|占比/对手/引用分析
|占比/对手/引用分析
四、 背景与实力:国家级高新技术企业的深厚积淀
平台生态:旗下拥有国内 TOP3的 SEO 工具平台——
，累计服务超500万用户。 站长工具
AI 布局:
作为中国领先的 AI 导航平台，已聚合10，000+ AI 模型与工具。 AIBase
服务承诺:提供24/7实时监控，致力于为数字化转型中的企业提供最专业、高效的技术支撑。
结语:在被 AI 定义之前，先定义品牌在 AI 中的表现
AI 正在重塑人类获取信息的路径，未来的品牌竞争不在于“搜索框”，而在于“对话框”。
立即行动:点击
