雷军2026年立了3个flag：称今年要学会叉车 交付55万辆小米汽车

2026-01-04 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:今日，小米集团CEO雷军通过社交平台公布了自己2026年的三大目标:完成100次健身打卡、考取叉车驾驶证、推动小米汽车年度交付量突破55万辆。这一动态引发广泛关注，既延续了其个人年度目标管理的传统，也透露出小米汽车业务持续发力的战略方向。

回顾2025年，雷军曾在新年跨年直播中立下三个目标:全年健身打卡100次、交付30万辆小米汽车、通过自驾旅行测试车辆性能。其中，健身目标于2025年9月28日提前三个月完成;汽车交付方面，小米汽车更是在首车上市仅15个月后的2025年7月，就宣布累计交付量突破30万辆，远超行业预期。不过，原计划在2025年考取的叉车驾驶证因时间安排未能实现，雷军在2026年首场直播中坦言将“补上这一课”。

雷军宣布 2026 年立了 3 个flag：健身、学会叉车、交付 55 万辆小米汽车

雷军对叉车的兴趣源于其对企业物流效率的关注。作为物料搬运的核心设备，叉车广泛应用于工厂、仓库、港口等场景，是现代化生产链中不可或缺的环节。据行业资料显示，叉车驾驶属于特种作业，需通过市级质量监督局指定机构的培训考核，取得特种车辆驾驶证后方可上岗。

雷军此前曾表示:“了解叉车操作能更深入理解制造业的物流逻辑。”

