一加Turbo 6搭载第四代骁龙8s风驰版 安兔兔跑分超260万

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:今日，一加中国区总裁李杰对外透露，备受期待的一加Turbo6系列将于1月8日正式与消费者见面。此次系列共推出两款机型，分别为一加Turbo6和一加Turbo6V。

在性能方面，一加Turbo6系列表现极为亮眼。该系列搭载第四代骁龙8s风驰版芯片，经过一加深度联调，出厂便写入风驰游戏内核，游戏性能实现大幅跃升，跑分更是创新高，一举突破260万分。据了解，第四代骁龙8s风驰版优势显著，可实现游戏功耗降低8%、内核负载降低15.24%、调度器效率提升超过35%，为玩家带来更流畅、稳定且低功耗的游戏体验。

屏幕配置上，一加与京东方深度合作，为一加Turbo6系列定制了165超高刷电竞东方屏，这在同档机型中十分罕见。配合行业独家的电竞三芯和旗舰级的冰河散热系统，该系列率先征服了同档位从未设想过的165超高帧游戏，让玩家能够尽情享受极致流畅的游戏画面。

游戏适配方面，一加Turbo6系列同样表现出色。针对某大型MOBA手游，一加在同档机型中率先适配144帧模式，成为同档唯一实现165、144、120全档位满帧的高帧游戏战神，满足玩家在不同场景下对游戏帧率的多样化需求。

外观设计上，一加Turbo6系列也有诸多创新之处。它拥有同档罕见的超大R角，大小与旗舰手机十分接近。同时，Deco专门做了打薄处理，整体厚度仅有1.7mm，当用户横屏打游戏时，几乎感受不到它的存在，极大提升了握持的舒适度。

（举报）