站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:豆包官方今天宣布，旗下AI个人助理产品“小豆”正式开启公测。公测期间采用邀请制，凭邀请码即可体验，并获赠一定量免费额度，邀请好友还能再得额度。

用户可以在苹果与安卓应用商店搜索“小豆”下载。App Store页面显示，其iOS版上架时间为11月23日，开发者为北京春田知韵科技有限公司。

小豆是一款独立应用，并非豆包内新增的入口。官方介绍称，它是一款基于人工智能技术的个人智能助理应用，采用对话式交互方式，在用户明确指令与授权范围内，协助高效处理日常事务。

官方列出的功能覆盖了多个日常场景。信息查询方面，可以随时提问，快速获取天气、新闻、知识与生活常识答案。日程待办支持用文字或语音添加日程、待办与提醒，不错过每件要事。

生活服务上，能查快递、找周边、搜攻略，出行日常一站搞定。购物售后可以协助查询订单、处理退换货与售后咨询。健康提醒方面，喝水、用药、运动打卡都能照顾到。办公辅助则包括写文案、理思路、做总结，提升工作效率。

App Store中还公布了订阅详情。免费套餐免费使用，满足日常需求;标准套餐连续包月每月68元，连续包年每年688元;加强套餐连续包月每月200元，连续包年每年2048元;高级套餐连续包月每月500元，连续包年每年5088元。

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