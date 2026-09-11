“地球伙伴”相聚2026外滩大会:热议蚂蚁森林新愿景、共同开启新十年

9月11日，在上海举行的2026Inclusion·外滩大会上，蚂蚁森林邀请全国各地的种树人、树友代表、公益合作伙伴，与全球绿色创新实践的领军人物相聚“2026地球伙伴大会”，共同回顾各方合力为生态带来的改善，也一起看见应对气候变化、荒漠化防治、水资源保护等领域的新挑战。

从10年前种下第一棵梭梭，到如今累计7亿人参与并种下超7亿棵树，蚂蚁森林这个曾被视作 “异想天开” 的生态公益项目，在十周年之际确定了“通过前沿技术，继续探索自然保护新解法”的新方向。

9月10日，蚂蚁森林发布了致7亿同行者的公开信，提出了“下一个十年”的核心主张:尊重自然边界，继续异想天开。同时，“蚂蚁森林绿色科技创新赛”圆满收官，200多个来自全球各地的青年团队，响应蚂蚁森林的“新十年”主张，为守护自然贡献奇思妙想。

图注:蚂蚁森林“地球伙伴大会”在2026Inclusion·外滩大会期间举行

种树十年:从 "攒能量" 到 "国家绿色战略的全民实践"

十年前，蚂蚁森林诞生于一线员工做公益时的一个“异想天开”的创意:普通人只要在日常生活中践行环境友好行为，就可以在手机上获得“绿色能量”奖励，能量积累到一定程度，就由蚂蚁捐资、公益组织和专业机构执行，在生态需要的地方种下真实的树。这个想法，在不断迭代、实时更新的互联网领域，显得既“慢”也“不那么靠谱”。

然而，正是这种“慢”，成就了迄今为止最广泛的一次全民环保动员。10年来，蚂蚁森林的线上参与人数已累计超7亿，其中1.6亿人用绿色能量申请种下7亿多棵树，扎根国内13个省份的150多个县域，种植总面积4713平方公里——其中90%以上的树，正在助力“三北”攻坚地区的生态修复和荒漠化治理。

“感谢每一位蚂蚁森林用户，感谢每一位种树人，也感谢所有一路同行的伙伴。蚂蚁森林就像一滴水，有幸汇入了国家绿色发展的一片海”，蚂蚁集团董事长井贤栋如此回顾蚂蚁森林的十年，他表示:这十年是国家绿色发展不断深入、全社会生态意识不断增强的十年。若没有各级林草、生态环境部门的指导，没有种树人的坚守，没有公益组织、科研机构等合作伙伴的专业力量，就不会有今天的蚂蚁森林。

“十年前，我们向社会承诺:手机上种一棵树，地里就种一棵树。十年间，蚂蚁累计公益捐资超过51亿元，帮助蚂蚁森林的用户种下了7亿棵树苗”，井贤栋在现场宣布:下一个十年，这个承诺还会继续下去，蚂蚁森林不仅会继续种树，还会继续尊重自然边界，用技术继续“异想天开”。

图注:蚂蚁集团董事长井贤栋（左一）向蚂蚁森林的合作伙伴致谢

业内人士表示，10年来蚂蚁森林所做的，本质上是把"国家绿色发展战略"的宏大命题，向广大公众“翻译”并落地成"步行、公交出行、少用一次性用品"等细碎日常，再以企业捐资实施种树等生态修复保护工作的真实效果，激励公众将绿色环保坚持下去。

作为数以亿计线上“树友”的一员，来自北京的康复医生徐志强，把蚂蚁森林变成病友社群里的“康复伙伴”，用“走路收能量”鼓励病人坚持康复、积极面对生活;而在蚂蚁森林公益保护地一线，云南90后巡护员李明仙，则用脚步丈量2.4万亩山林，带动村民守护中缅灰叶猴，促进猴群从约320只恢复到约500只。

这套依托数字平台、发动全民参与的生态实践，也收获了国际生态领域权威专家的关注与赞许。被誉为“深海女王”的著名海洋学家、全球海洋保护计划“蓝色使命”的发起人席薇亚·厄尔博士，看到的是蚂蚁森林带动公众行动在生态链底层的意义。她在视频发言中表示:“你们所做的行动，植树造林，涵养水资源，这是万物之根本。”

图注:席薇亚·厄尔博士在视频致辞中点赞蚂蚁森林

世界经济论坛执行董事塞巴斯蒂安・巴克普在大会致辞中表示，大自然是活态的基础设施，是一切财富和福祉的基础。他高度肯定蚂蚁森林十年来的探索，称赞中国依靠数字技术动员大众参与生态修复，完成了一场规模空前的自然保护行动。

认知跃迁:公众生态观念从 "人定胜天" 到 "尊重自然边界"

十年来，蚂蚁森林所见证的，不仅是生态修复后自然面貌的改善，还是一场公众生态观念的“认知跃迁”。

过去，人们对荒漠化治理的普遍认知是"人定胜天"式的改造。随着生态文明思想不断深入人心，“人与自然和谐共生”的理念让人们逐渐认识到，需要先理解自然，再与自然合作。

蚂蚁森林90%以上的造林面积，集中在中国西北的干旱半干旱地区，这里恢复绿色的关键约束是水。国际水资源学会主席李原园表示，种树种草需要跟水资源协同，该种树的种树，该种草的种草，该让它覆盖荒漠，就宜荒则荒。

但水只是约束之一。种什么、怎么种，还取决于对森林本身的理解。中国科学院院士苏纪兰指出，“森林不是简单把很多树集合在一起”，它是一个复杂的生态系统，“没有健康的生物多样性，森林也不会存活下去”。

国家气候变化专家委员会副主任王毅则进一步指出，解决生物多样性与气候危机，需要一个综合系统治理的转型。他以土地为例:土地可以种树、提供碳汇、保护生物多样性，还可以种树配合光伏板，到底用什么方案、怎样做决策?不仅是科学问题，也是治理问题。

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图注:蚂蚁集团首席可持续发展官彭翼捷（右二）向蚂蚁森林用户代表致谢

10年来，蚂蚁森林在各地的实施方案因地制宜，不仅要经过国内相关领域专家的科学审核，还要由各地的一线种树人通过实践探索来总结验证。来自内蒙古阿 拉善的蚂蚁森林种树人叶惠平，也曾遭遇树苗存活率低的困境，此后她和当地老乡靠“顺应沙地的条件循环利用”，硬把寸草不生的“沙窝子”变成了能端出一桌丰盛菜肴的“沙漠食堂”。

站在新十年的起点，蚂蚁森林正在从此前参与者数量、种树棵树均以亿计的“规模累积”，逐步迈向“科技赋能与科学治理”的高质量发展新阶段。“下一个十年，蚂蚁森林在继续种树的同时，会继续去学习自然、理解自然。我们会继续借助新的技术，探索生态保护和可持续发展的新领域、新可能”，井贤栋表示。

中国方案:社会民间公众环保实践的 "世界启示"

十年前，蚂蚁森林的"异想天开"是用手机也能种树;十年后，进入AI时代，它要继续"异想天开"，用前沿科技探寻与大自然合作共存的答案。

在“地球伙伴大会”上，少年创新者贾明轩、刘宇婕登上舞台，分享自己的绿色科创项目。蚂蚁森林也在同步号召全球年轻人贡献智慧，继续守护这份创造未来的 “异想天开”。

图注:中国科学院院士苏纪兰与少年创新者代表合影

当全球都在寻找动员大众参与环保的有效路径，蚂蚁森林这场来自中国且持续十年的公益实践，不仅走出了独特的本土化道路，更以其数字动员力、科学治理观和跨界共创力，为全球环境治理提供了一份可供借鉴的“中国样本”。

世界经济论坛执行董事塞巴斯蒂安・巴克普指出，气候变化催生越来越多极端天气事件，中国在探索自然解决方案方面发挥了重要作用，相关实践具备向外推广的潜力;没有任何国家或企业可以单打独斗实现气候目标，气候与自然议题理应成为全球合作的重要方向，期待各方携手，让中国本土生态实践参与到全球气候治理对话之中。

图注:蚂蚁森林合作伙伴探讨如何与生态公益深度结合

蚂蚁森林的公益实践也在通过更广阔的社会生态拓展，走入生活日常。“地球伙伴大会”的对话环节，欧莱雅首席可持续发展官朴智鲜、NBA中国高级副总裁李建炜等蚂蚁森林合作品牌、文博代表共同探讨如何与生态公益深度结合，带动更多社会公众加入绿色行动。

站在十年的节点，蚂蚁集团首席可持续发展官、蚂蚁森林基金会执行理事长彭翼捷在大会现场感慨:“无数个‘不可能’彼此遇见，托住了一个小小的念头，最后让蚂蚁森林成为可能。我们何其幸运!”

在她看来，公益最动人的，从来不只是项目成果与数字，而是唤醒人心深处的善意，守护人们对世界的期许，“相信相信本身的力量”。面向未来，“新的技术已经到来，新的可能一定就在前方”，她表示，蚂蚁森林诚挚邀请所有同行者，继续相互陪伴，下一个十年，一起种出下一片森林。（完）

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