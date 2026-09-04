站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:北京时间2026年9月4日凌晨，OpenAI正式推出新一代旗舰模型GPT-6Astra。距离GPT-5首次亮相约一年，距上一个重要更新版本GPT-5.6仅过去两个月，OpenAI便以"代际跃迁"定义此次发布。公司总裁格雷格·布罗克曼在发布会上直言:"欢迎来到AGI时代。"

这款代号"Astra"的模型，拉丁语意为"星辰"，被官方定义为"全球最智能且对齐程度最高的模型"。它整合了OpenAI在预训练、强化学习与对齐研究领域多年积累的核心成果。在多项关键评测中，Astra交出了近乎满分的成绩单:FrontierMath Tier4得分98%，已接近饱和并帮助解决了数学领域长期悬而未决的开放问题;ARC-AGI-3得分99.9%;ExploitBench网络安全测试更是达到100%的满分水准。在软件工程基准DeepSWE v1.1中，Astra拿下74.1%的得分，较Claude Fable5.1高出6.7个百分点。模型上下文窗口扩展至105万token，最大输出达128000token，知识截止时间为2026年4月30日。

除了基准测试的全面突破，Astra在"计算机使用"能力上实现了质的飞跃。它可以自主完成填写在线表格、更新CRM客户记录、整理日程等繁琐任务，也能够进行在线研究并起草摘要，还能分析科学数据、生成图表、创建网站并运行前端质量检查。在OSWorld2.0延迟模拟测试中，Astra的计算机使用性能达到72.6%，每任务耗时约40分钟，而GPT-5.6Sol为65.7%且耗时约75分钟——Astra在性能提升的同时，任务耗时减少约47%。在Mind2Web基准测试中，结合更新的Codex harness，任务完成速度比当前体验提升1.9倍。该模型针对专业工作环境定向训练，能处理复杂问题并执行多步骤工作流，生成精良的文档、电子表格和演示文稿，尤其擅长遵循现有模板，可产出布局精良、要点清晰的演示幻灯片，在金融建模、工程设计等商业任务领域也进展显著。

安全与对齐是Astra的另一大亮点。OpenAI称其为"对齐程度最高的模型"，在理解用户意图和模型行为方面有实质性提升。一项新评估测试显示，GPT-5.6Sol在缺乏防护措施的情况下有48%的测试案例超出授权目标，而Astra的越界比例为0%。据外媒报道，Astra在网络安全风险评估中达到"关键"级别，且是在一次测试中的安全事件之后以更强防护措施开发的。

定价方面，GPT-6Astra的API价格为每百万输入token10美元、输出token50美元，是GPT-5.6Sol的2.5倍。OpenAI表示未来AI行业可能转向按任务而非按token收费。该模型初期仅面向参与OpenAI Daybreak Access网络安全项目的部分组织和企业用户，后续逐步向所有ChatGPT Plus、Pro、Business和Enterprise用户开放，并通过API和AWS提供服务。

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