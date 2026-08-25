字节跳动发布全新Agent产品与品牌“豆包工作”

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:字节跳动今日正式发布豆包工作，这是豆包面向生产力场景推出的全新Agent产品与品牌。豆包工作能够围绕用户目标自主拆解任务、调用工具，持续推进复杂工作流程。同时，该产品与飞书深度打通，让Agent基于企业上下文更准确地完成工作。目前，豆包工作电脑版已可通过官网下载，用户也可在最新豆包电脑版中直接使用，即日起下载登录或升级即可免费领取30天订阅权益。

无论是写方案、整理会议纪要、起草报告、做调研总结，还是制作表格、分析数据，豆包工作都能交付高质量的任务结果。在更复杂的创作场景中，它还能生成和编辑图片、视频、网页甚至应用，能力覆盖面在同类产品中位居前列。除了生成能力，强大的AI协作编辑功能让豆包工作“可指哪改哪”——用户对生成的文档、表格、PPT或网页中的任意部分进行框选后即可直接改动，无需重新生成，既节省算力消耗，也提升任务完成速度，人与AI之间无需反复重来，而是打磨到成品交付。

在更复杂的工作场景中，豆包工作还能直接操作浏览器和电脑。获得用户授权后，它便能跨软件完成任务，用专业软件处理数据、浏览网页收集信息、填表单、比对资料。需要长时间运行的任务，它还能调用云电脑继续执行，即使电脑关机，任务也能持续推进。用户还可通过手机远程操控电脑，在外出时继续推进未完成的工作。

围绕更多样化的工作需求，技能、连接器和工作伙伴等AI生态能力也必不可少。用户可根据任务需要扩展能力边界，调用不同工具和外部能力处理复杂流程，覆盖数据分析、内容策划、科研、金融等多个专业方向。此外，用户还能选择多个专业Agent组成工作小队，分工协作完成复杂任务，例如制作数据调研报告时，可联动数据、研究和设计类智能体各展所长、协同推进。

豆包工作与一般Agent工具最大的不同在于对用户工作上下文的深度理解。通过与飞书深度打通，用户使用飞书账号登录豆包工作后，将完整继承其权限范围内的企业知识和工作上下文。在用户授权范围内，它能够调用飞书中天然沉淀的聊天记录、文档、会议纪要、日程等上下文，并结合相应工具完成工作。也就是说，豆包工作并不仅仅依赖用户输入的一句话产出结果，而是基于飞书内的真实上下文，更准确地理解目标、判断问题并交付工作。发布后，飞书内的原豆包企业版入口也已升级为豆包工作。用户与豆包工作一起创作的内容和知识，也会持续沉淀回飞书，成为可二次编辑、分享和复用的企业知识，下次执行任务时豆包工作能基于持续丰富的上下文做得更好。

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