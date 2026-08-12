国行苹果AI支持机型上热搜 支持iPhone15 Pro及以上机型

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:“国行苹果AI支持机型”今日早间冲上微博热搜，引发广泛关注。距离苹果在2024年WWDC上发布Apple Intelligence已过去两年，国内用户对国行版本的上线期待再次被点燃。

7月15日，网信办公示了7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果的Apple智能赫然在列。业内普遍猜测，苹果AI将于2026年秋季随iOS27正式版推送。昨日，iOS27Beta5正式发布，系统底层代码显示苹果已在进行最后的上线准备。Beta5内置的隐私说明文本披露了国行Apple Intelligence的运行机制:遵循国内法规搭建，用户指令优先在设备本地处理，相关安全机制由本土合作方提供，系统支持组件可自动下载更新。

硬件适配门槛与苹果此前公布的标准保持一致。根据官网信息，支持Apple智能的机型包括:iPhone15Pro和15Pro Max、iPhone16全系（含16、16Plus、16Pro、16Pro Max及16e）、iPhone17全系(含17、17Pro、17Pro Max、Air和17e)。简单来说，必须搭载A17Pro芯片或性能更强的iPhone才能使用，iPhone15标准版因芯片性能不达标无缘AI功能。

在合规方面，国行版Apple智能已与阿里千问大模型（负责文本生成与理解）及百度服务(负责搜索与语音识别)完成技术对接，数据全程留存境内服务器，确保符合国内监管要求。8月8日，苹果官网曾短暂显示“Apple智能已可配合阿里巴巴千问模型工作”的说明，用户在Mac上使用时可选择允许调用千问模型完成部分任务。然而该文档上线不到24小时便被撤下，相关页面恢复为面向海外用户的“配合Apple智能使用ChatGPT”说明。苹果客服对此回应称，“目前并没有通知我们这个内容，就代表暂时没有这个功能的实现，落地还需要一些时间。”

从iOS27Beta5的代码痕迹到官网文档的快速上线下架，苹果AI国行版显然已进入最后的测试与合规调整阶段。虽然客服表态相对谨慎，但多方信号表明，苹果AI在国内的落地已近在眼前。对于等待了两年的iPhone用户而言，秋季iOS27正式版推送或许就是最终的答案。

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