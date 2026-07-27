在生成式搜索引擎重塑信息获取方式的今天，品牌在AI搜索结果中的可见度已成为企业数字化生存的关键战场。站长之家旗下产品——GEO计费优化管理系统（AIGeo.chinaz.com），作为国内领先的GEO(生成式引擎优化)SaaS管理平台，正以全链路数字化能力，为GEO服务商、代理商与终端企业客户搭建起高效、透明、智能化的业务运营桥梁。

一、GEO时代， 品牌曝光 面临新挑战

当ChatGPT、DeepSeek、Kimi等AI搜索工具成为用户获取信息的首选入口，传统的搜索引擎优化（SEO）逻辑正在被打破。AI模型不再简单抓取网页关键词，而是通过大模型理解企业知识库、权威信源与品牌信息，生成结构化答案直接呈现给用户。

这意味着:企业若不被AI“看见”，就等于在智能搜索时代“隐身”。

GEO计费优化管理系统应势而生，依托站长之家深耕互联网服务领域多年的技术沉淀，为行业提供了一套从客户签约、优化执行到效果核算的完整闭环工具。无论您是正在拓展GEO业务的运营服务商，还是希望提升品牌AI曝光的企业市场部，亦或是寻找新增长点的代理商，这套系统都能助您抢占AI搜索红利。

二、什么是GEO计费优化管理系统?

GEO计费优化管理系统是专为GEO服务商量身打造的一站式SaaS运营管理平台。系统覆盖GEO服务商、代理商、终端客户全链路流程，集计费核算、智能报表、AI内容生成、代理商管理、客户自助服务等九大核心功能于一体，帮助GEO服务商实现业务的数字化、智能化运营。

核心能力速览:

三、九大核心功能，全链路赋能GEO业务

1. 计费管理——灵活适配每一笔交易

系统支持两种计费模式:按天计费基于有效排名收录天数自动核算，精准到日;固定计费支持包月、包年等周期性收费。两种模式可灵活组合，满足从短期试用到长期合作的不同客户需求，让服务商轻松管理复杂定价场景。

2. 智能报表——数据驱动经营决策

告别Excel手工统计时代。系统自动生成按天、按月的多维度报表，清晰展示每个客户的关键词排名趋势、收录变化与费用明细。支持自定义报表模板，一键导出，让服务商向客户交付专业、透明的效果报告，提升客户信任度与续约率。

3. GEO优化——AI赋能内容生产与分发

这是系统的核心能力引擎:

企业知识库管理:帮助客户梳理品牌知识图谱，构建结构化的企业信息库，为AI模型深度理解品牌提供高质量语料;

文章AI智能生成:基于知识库自动生成符合GEO优化逻辑的高质量文章，大幅降低内容生产成本;

数千家官媒投稿渠道:对接海量权威媒体发布通道，批量分发内容，快速建立品牌在全网的权威背书，提升AI模型对品牌信息的引用率;

海外媒体推广（开发中）:支持海外媒体发布与海外GEO优化，助力企业拓展国际市场。

4. 代理商管理——构建健康的渠道生态

系统内置完善的多级代理管理体系，服务商可发展一二级代理商，快速扩大市场份额。代理商拥有独立的OEM品牌后台，可自定义品牌名称、Logo、域名，自主定价与独立财务核算，真正实现“轻装上阵做品牌”。

5. 自定义产品与灵活定价

服务商可根据自身业务特点，灵活创建产品功能模块与收费模式，一二级代理均可独立设定面向终端客户的价格体系，甚至支持对每个客户单独定价，最大化利润空间。

6. 客户管理系统——让服务全程透明

为终端客户提供独立登录账号，客户可实时查看每日计费详情、服务报表数据趋势、自定义企业知识库，并随时跟踪GEO优化任务的执行进度。透明即信任，这一设计显著提升了客户满意度和长期合作意愿。

7. 权限管理系统

支持企业员工与代理商分级权限管理，可自定义权限角色，精细化控制多层级组织的操作权限，保障数据安全与业务流程合规。

8. 财务管理系统

客户在线充值、完整的充值与消费流水记录，财务数据清晰透明，帮助服务商高效管理资金流转，减少对账纠纷。

9. 自定义数据采集

支持对接各大AI模型API、第三方API查询，以及客户端本地数据采集（开发中），让数据来源灵活可控，适配不同客户的个性化需求。

四、三种解决方案，精准匹配您的角色

方案一:SaaS租户服务（适合已有GEO优化能力的服务商）

您拥有自主GEO优化能力，可租用本平台作为业务运营底座，享受完整SaaS后台管理能力:九大核心功能全量开放，自定义产品与定价，并可发展自己的代理商体系。AI智能内容生成与官媒分发渠道直接嵌入工作流，让您聚焦核心业务拓展，无需从零搭建技术系统。

方案二:代理商合作（适合拥有客户渠道的团队）

如果您手握客户资源，希望快速切入GEO赛道，可申请成为平台代理商。您将拥有独立品牌后台（OEM自定义），自主决定产品售价，可发展子代理构建渠道网络，独立财务核算让利润自主掌控。这是一种低启动成本、高利润空间的合作模式。

方案三:企业客户服务（适合品牌方直客）

如果您的企业希望直接提升在AI搜索中的品牌曝光度，我们提供专业团队直接为您执行GEO优化服务。您将获得独立登录账号，实时查看优化进展、计费明细与效果报表，并可自主管理企业知识库，让每一分投入都清晰可见。

五、灵活定价，按需选择

系统提供多版本年费订阅方案，即开即用，满足不同规模与需求的用户:

GEO提单版（¥5，980/年）:基础提单管理、计费管理、效果报表、自定义产品、客户管理、权限管理、财务流水、自定义数据采集，适合初创服务商快速启动;

GEO提单版PRO（¥6，980/年）:在基础版之上增加一级代理管理与二级代理管理，适合计划发展渠道的服务商;

GEO国内优化版（¥7，980/年）:在提单版基础上增加国内GEO优化管理及站群管理(开发中)，聚焦优化执行能力;

GEO国内优化版PRO（¥8，980/年，推荐）:集提单管理、国内GEO优化、一级与二级代理管理于一体，功能全面，适合中大型服务商。

以上均为按年订阅价格，实际报价请以官方最新公布为准。

六、为什么选择GEO计费优化管理系统?

源自站长之家:依托国内知名互联网服务品牌，技术实力与行业信誉双重保障;

全链路闭环:从客户签约、优化执行、效果追踪到计费核算，一站式完成;

数据驱动透明化:多维度报表让优化效果“看得见”，增强客户信任，提升续费率;

AI提效降本:智能内容生成与自动化计费大幅降低人力成本，让服务商轻量化运营;

生态扩展性强:多级代理体系与OEM支持，助力用户从单一服务商向平台化生态演进。

七、用户证言与数据表现

系统上线以来已累计服务1000+家企业，处理排名数据量突破50万条，平台可用性达99.9%，并提供7×24小时专业技术支持。众多GEO服务商通过平台实现了业务标准化、流程自动化与客户规模化的三重跃升。

八、免费试用，立即体验

GEO计费优化管理系统现已开放全功能免费试用。无论您是GEO服务商、代理商还是企业品牌方，均可联系官方团队获取试用权限，零成本验证系统与业务需求的匹配度。

官方网站:AIGeo.chinaz.com

咨询电话:13860403590

关于站长之家

站长之家（chinaz.com）成立于2002年，是中国领先的互联网服务门户，长期为网站管理员、开发者与企业客户提供域名注册、网站建设、服务器运维、SEO工具、数据分析等一站式互联网基础服务。凭借超过二十年的行业深耕与技术积累，站长之家已成为国内互联网服务领域最具影响力的品牌之一。

GEO计费优化管理系统（AIGeo.chinaz.com）是站长之家在AI搜索时代的前瞻性布局，旨在为行业提供专业、高效、可信赖的GEO业务基础设施，助力中国企业在智能搜索新浪潮中抢占品牌高地。

立即访问AIGeo.chinaz.com，开启您的GEO智能化管理之旅!

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