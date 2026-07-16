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从“管住屏幕”到“用好屏幕”，腾讯视频「少儿护航计划」暑期升级

2026-07-16 10:40 · 稿源：站长之家

每到暑假，如何安排孩子的屏幕时间，都会成为不少家庭的共同焦虑:孩子能看多久、该看什么、怎样让屏幕时间更有价值?腾讯视频近日宣布对「少儿护航计划」进行暑期升级，围绕“安全、营养、有趣”三大方向，系统升级少儿内容服务与家庭管控能力，为家长提供更精细化的屏幕管理工具和更清晰的优质内容选择入口。

共青团中央2024年11月发布的《第6次中国未成年人互联网使用情况调查报告》显示，我国未成年网民规模达1.96亿，互联网普及率达97.3%，92%的未成年网民会利用互联网进行学习。另有抽样调查显示，未成年人社交平台使用率达81.75%。当触网从“选择题”变成“必答题”，家长面对的核心课题已从“要不要让孩子接触屏幕”，转向“如何让孩子更安全、更有质量、更可控地使用屏幕”。

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此次升级中，腾讯视频将「少儿护航计划」延展至暑期家庭高频使用场景:安全层面，少儿“三级管控模式”进一步升级，并覆盖移动端、平板端、电脑端及电视端;内容层面，针对不同端的用户习惯，分别在少儿“三级管控模式”中上线腾讯未保绿标专区、电视端「趣学」模式和移动端少儿频道「涨知识少儿剧场:绮趣夏令营」，帮助家长更高效地找到适合孩子观看的优质内容;有趣互动层面，平板端新增AI助手“少儿伙伴”，为孩子提供语音互动、智能找片和轻陪伴体验。

半年使用率增长48%，少儿“三级管控模式”全端上线

腾讯视频少儿“三级管控模式”自去年在电视端率先上线后，经过一段时间的运营与迭代，于今年暑假正式全端上线，并在少儿守护中心新增“一键管控”能力。家长可升级到最新版本后，根据设备对应入口进入少儿“三级管控模式”:移动端“设置-少儿守护”、电脑端少儿频道页“少儿守护中心”、平板端是首页少儿模式下“少儿守护”、电视端首页顶部“少儿守护”。

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“一键管控”的核心，是将过去分散的内容分级、观看时长、禁看时段、短视频纯净模式等能力，统一收敛到“默认、中度管控、强管控”三个档位中，并由平台提供推荐值。家长无需逐项理解、分别设置，选定档位点击应用即可一次生效;如需个性化调整，也可进入“调整设置”微调。目前该升级已在电视端和电脑端上线，移动端和平板端将尽快覆盖。

为了做出更贴合家长需求的产品，腾讯视频产品团队前期深入北京、武汉、南京、厦门等十余座城市，走访上百个家庭开展调研。团队发现，不同家庭在内容筛选、时长管理、操作体验上差异显著:低龄儿童家长更关注严格限时，学龄儿童家长则希望在娱乐、学习与亲子观影间保留弹性。基于这些洞察，少儿“三级管控模式”希望把屏幕使用的选择权和主动权交还给家长。

腾讯视频相关负责人表示，电视端少儿“三级管控模式”近半年使用率整体增长48%。此次全端上线并升级一键管控，是进一步响应家长降低理解和操作成本的需求，让更多家庭能根据自身需求灵活切换管控模式，实现“千人千面”的个性化管屏。

从“管得住”到“选得好”，让家长更快找到优质内容

如果说少儿“三级管控模式”解决的是“怎么管”，那么绿标精品片单专区、电视端「趣学」模式和移动端「涨知识少儿剧场」，则进一步回应了“孩子到底该看什么”。

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“绿标”是腾讯未成年人保护体系下的重点内容识别机制，面向家庭场景提供更清晰的优质内容参考。此次腾讯视频在北京师范大学青少年数字发展研究中心指导下，严选首批100部优质影片，并邀请“董浩叔叔”担任腾讯未保绿标专区推荐官。片单围绕AI启蒙、科学探索、传统文化、安全教育、情绪表达与规则理解等方向展开，帮助家长在海量内容中快速筛选适龄作品。

电视端「趣学」模式面向3至12岁儿童，旨在将大屏从单纯动画播放入口升级为知识成长空间。该模式围绕科普认知、语言发展、文学素养、逻辑思维、艺术审美等主题组织内容，并结合五维知识谱系与观看报告，帮助家长了解孩子看了什么、接触了哪些知识主题、兴趣点集中在哪些方向。

移动端以「涨知识-绮趣夏令营」为主题的少儿内容，面向暑期手机观看场景，设置“趣玩夏令营”和“研学夏令营”两条主线:前者与头部动画IP联动，后者围绕人文历史、知识百科、动手动脑、行为习惯等维度组合内容，让碎片化观看也更有成长意义。

平板端AI助手“少儿伙伴”上线，探索AI时代的少儿互动陪伴

在“安全”和“营养”之外，腾讯视频此次升级还将“有趣”作为重要方向，在平板端少儿“三级管控模式”中上线AI助手“少儿伙伴”，探索AI时代更适合孩子的互动陪伴形态。

随着AI工具快速普及，家长对孩子如何接触AI产生了新焦虑:完全不接触并不现实，但直接使用开放式AI工具又可能面临内容边界、使用方式和安全性问题。AI助手“少儿伙伴”正是基于这一需求，为孩子提供更轻量、更可控、更适合少儿场景的AI互动入口。

据介绍，用户在平板端，从首页少儿模式下“少儿守护”按钮进入后，在右下角就可以看到少儿伙伴图标挂件。“少儿伙伴”支持语音闲聊、猜谜、成语接龙等互动玩法，也能通过语音帮孩子找片，家长还可在“家长守护”中查看陪伴日报。相比开放式AI工具，AI助手“少儿伙伴”更强调少儿专属、内容可控、家长可见，让孩子在更安全的环境里迈出接触AI的第一步。

腾讯视频产品相关负责人表示，AI已成为孩子未来成长中绕不开的技术环境，关键不是让孩子远离AI，而是为他们提供更适龄、更安全、更有边界的AI体验。未来，平台将继续围绕少儿专属、内容可控、家长可见的方向，持续优化管控模式与守护服务，帮助家长引导孩子更健康、更有质量地使用屏幕。

今年暑期上映的《玩具总动员5》同样把镜头对准了“孩子与屏幕”的关系:当平板、手机成为孩子的新“玩具”，童年如何在数字世界中保有安全、想象和陪伴，成为许多家庭正在面对的现实问题。腾讯视频「少儿护航计划」的暑期升级，正是希望通过更清晰的管控规则、更优质的内容供给和更适龄的互动体验，帮助家长不再简单地把屏幕视为对立面，而是引导孩子更健康、更有质量地使用屏幕。

“用户反馈始终是我们迭代的核心依据。少儿观看场景会不断出现新的挑战，家长群体也会产生更多元、更细致的诉求，因此平台的管控模式与守护服务也需要持续优化、不断迭代。”腾讯视频相关负责人表示

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