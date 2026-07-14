零基础做GEO优化，一个人也能干一个团队的活！

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今日，苹果中国正式开启2026年返校季高校学生优惠活动，活动将持续至8月27日。 活动期间，符合条件的消费者购买指定款Mac或iPad，并搭配一件促销产品，可享受849元促销优惠。 参与活动的Mac包括MacBook Air和MacBook Pro，iPad则包括iPad Air和iPad Pro。 按照苹果条款，本次活动提供的是促销优惠金额，促销产品并非严格意义上的赠品”。 由于AirTag四件装官方售价正好为849元，消费�
雷军宣布小米YU7仍有少量现车，选现车可1至5周交付并享优惠。官方同步推出限时到7月31日的科技舒享套装活动，标准版、长续航版、Pro版均可6500元选装原价3.3万元六项高端内装，含零重力座椅与Nappa真皮等，性价比大增。入市六个月以来，YU7累计交付破15万辆，近月交付量稳定攀升，成绩亮眼。
《疯狂动物城2》同步上映，京东图书推出"好书上新季"。精选官方绘本、双语阅读书、探秘指南等正版读物，更有含艺术典藏、冰箱贴等周边的限量限定套装。礼盒还原电影细节，绘本与故事书适合亲子共读，传递勇气与友谊。活动部分商品8折，搜索"疯狂动物城图书"即可享6.68折专属优惠，将动物城的奇妙与温暖带回家。
今日晚间，REDMI Note 17 Pro正式发布，起售价为1599元。其中256GB版本首销优惠200元，8GB 256GB到手价仅需1699元，12GB 256GB到手价仅需1999元。 有网友在小米集团总裁卢伟冰的微博下留言感叹，内存成本大幅上涨的背景下，这样的定价实属不易。
2026年全国消费品以旧换新专项总预算2500亿元，全年分四批等额投放，单批额度625亿元。继1月开春换新、4月618大促两批补贴发放完毕后，第三批625亿国补已于6月底全部下达，7月正式进入集中申领周期，精准匹配夏季空调置换、中高考毕业生、在校学生暑期换新手机、电脑刚需，额度充足、先到先得，补贴有效期统一至2026年12月31日，额度核销完毕将提前关闭通道，不再追加补
2026年7月，第三批625亿元以旧换新补贴全面落地，覆盖空调、冰箱等一级能效家电及苹果、华为等手机电脑数码产品。补贴按售价15%直接立减，家电单件最高省1500元，数码最高省500元。在校生及中高考毕业生可叠加品牌教育优惠，综合最高优惠达45%。全国统一标准，京东APP搜“国补909”等专属口令即可申领，先到先得。
京东5月19日首发联想拯救者Y7000P电竞本、Y7000X轻薄游戏本及Y900平板。Y7000P可选i7-14650HX或Ultra7 251HX，配RTX5060、2.5K 240Hz屏，双烤达200W；Y7000X轻薄至1.95kg，搭载Ultra7 251HX+RTX5060，2.5K OLED 165Hz屏；Y900平板配4K 144Hz屏、骁龙8 Elite，3399元起。5月30日新Y7000X 2026开售。享6期免息、以旧换新最高补1000元，叠加国家补贴减2500元，学生优惠等，京东采销同步直播解析。
2026年第三批625亿元家电以旧换新国补落地，空调享15%立减，单台最高补贴1500元。全国29省市用户京东搜“国补909”或“空调909”直达会场，可叠加店铺满减、平台红包和旧机回收折价。仅限一级能效新品，当日领券当日下单，须实名一致。换新最高省数千元，补贴额度先到先得。
当前公众号运营迈入公私域一体化时代，附件功能从“可用”走向“好用”，其核心是借“小程序+链接嵌入”模式，将本地文档无缝融入图文消息，显著提升资料获取效率。以“小墨鹰文档附件”为代表的解决方案，凭借批量上传、多格式支持及CDN加速等特性，覆盖企业内容运营、教育培训等多种场景。企业选型应跳出单一功能视角，从文件的全生命周期管理与用户体验出发�
华为Mate 80 RS非凡大师今日在华为商城开启1000元优惠，20GB+512GB版到手10999元，1TB版11999元。在内存、存储芯片涨价潮下逆势降价。该机搭载麒麟9030 Pro，首发20GB超大内存，配备6.9英寸双层OLED超广色域屏，耐摔抗刮大幅提升，后置豪华五摄，内置6000mAh电池与100W有线/80W无线快充。作为华为顶级直板旗舰，降价后入手门槛进一步降低。