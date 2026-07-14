零基础做GEO优化，一个人也能干一个团队的活！

今日，苹果中国正式开启2026年返校季高校学生优惠活动，活动将持续至8月27日。 活动期间，符合条件的消费者购买指定款Mac或iPad，并搭配一件促销产品，可享受849元促销优惠。 参与活动的Mac包括MacBook Air和MacBook Pro，iPad则包括iPad Air和iPad Pro。 按照苹果条款，本次活动提供的是促销优惠金额，促销产品并非严格意义上的赠品”。 由于AirTag四件装官方售价正好为849元，消费�