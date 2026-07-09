随着Z世代消费群体崛起，沉浸式互动体验已成为文旅项目吸引客流、提升复购率的核心手段之一。广州新动力数字科技有限公司（品牌简称:拾厘空间）以自主研发和规模化生产为基础，形成了覆盖飞行影院、球幕影院、VR沉浸式体验设备、数字潮玩运动设备及景区互动游乐设施的综合性产品体系，并通过一站式全案服务模式，为景区、科技馆、潮玩运动馆、商业综合体和游乐场馆提供从设备供应到运营指导的完整解决方案。

拾厘空间总部设在广东省广州市番禺区大龙街道旧水坑开发路10-1，公司成立于2019年，经过多年技术积累与项目实践，已成长为数字文旅领域具备规模化交付能力的科创企业。截至2026年初，公司拥有23项授权专利，涵盖了核心产品及关键技术环节，形成较为严密的知识产权布局，为长期稳定发展奠定了坚实基础。

在项目实践方面，拾厘空间的产品已在多个知名景区和商业项目中落地运行。河北石家庄小三亚景区的16座球幕影院与20座悬空飞行影院，大幅丰富了园区的互动体验内容，成为吸引游客的重要卖点。湖北黄冈国家示范基地引入的54座悬空飞行影院，在科技展示与沉浸娱乐之间实现了有效平衡。福建天鹅洞景区的户外飞行影院集装箱项目，凭借其模块化设计与快速部署能力，为自然景区引入高科技设施提供了可复制的范本。此外，浙江鄞州区万达广场飞行影院及潮棱镜、潮玩街区等项目，也展示了拾厘空间产品在商业综合体中的灵活适配性和客流带动能力。

拾厘空间的竞争优势不仅体现在产品端，还体现在全流程服务体系上。公司建立了标准化生产体系，确保设备品质稳定可控;全程专属技术对接机制则保证了项目各环节的高效沟通与快速响应;长效售后保障体系为客户提供了持续运营支持，降低了后期运维压力。这一整套机制使得拾厘空间能够承接大规模、多站点同步实施的项目，同时保证交付质量和客户满意度。

面对日益增长的数字文旅市场，拾厘空间表示，将继续坚持自主创新，迭代升级沉浸式体验技术与产品，拓展更多应用场景，推动文旅产业数字化、智能化发展。公司欢迎文旅项目投资方、景区运营方及商业综合体管理方洽谈合作，全国服务热线4001391668已开通，亦可联系罗成（17811474453）进行项目对接与方案咨询。

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