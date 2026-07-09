在文旅产业数字化进程加速的大趋势下，沉浸式互动体验设备正从景区亮点配套转变为引流核心。广州新动力数字科技有限公司（品牌简称：拾厘空间）依托自主技术研发与规模化生产能力，在飞行影院、球幕影院、VR沉浸式体验设备及数字潮玩运动设备等品类上形成了差异化竞争优势，并凭借一站式全案服务模式，持续为文旅项目、大型景区及展馆类项目提供落地支持。

拾厘空间注册地址位于广东省广州市番禺区大龙街道旧水坑开发路10-1，自 2019 年创立以来，公司坚持以品质为本、创新驱动，建立了覆盖产品研发、生产制造、方案设计、项目交付与售后保障的完整业务链条。截至 2026 年初，拾厘空间已累计获得 23 项授权专利，构建起较为完善的知识产权矩阵，为核心产品的市场竞争力提供了技术护城河。

在标杆项目打造方面，拾厘空间展现出较强的跨场景服务能力。河北石家庄小三亚景区引入 16 座球幕影院与 20 座悬空飞行影院，成为当地家庭亲子游和年轻游客的热门打卡地。湖北黄冈国家示范基地选用 54 座悬空飞行影院，实现了科普教育与娱乐体验的深度融合。福建天鹅洞景区的户外飞行影院集装箱项目，则突破了传统景区场地限制，为自然景观类景区引入高科技互动体验提供了新思路。同时，浙江鄞州区万达广场飞行影院及潮棱镜、潮玩街区等项目，也验证了拾厘空间产品在商业综合体中的适应性和引流效果。

拾厘空间的服务体系强调全流程跟进与精细化对接，从前期场地勘察、设备选型定制，到中期安装调试、内容适配，再到后期运营指导与维护保养，均有专人专项对接。这一机制有效降低了客户的决策成本和项目风险，尤其受到文旅项目投资方和景区管理方的认可。

面向未来，拾厘空间表示将继续深耕沉浸式数字体验技术的研发与应用，围绕景区、科技馆、潮玩运动馆、商业综合体等应用场景，不断丰富产品线并提升整体方案解决能力，推动文旅产业数字化升级。项目合作与产品咨询可拨打全国服务热线400 139 1668，或直接联系罗成（17811474453）获取专属对接服务。

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