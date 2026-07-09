近年来，数字文旅产业持续升温，沉浸式体验成为景区、商业综合体和潮玩运动场馆吸引客流的关键抓手。在这一背景下，广州新动力数字科技有限公司（品牌简称:拾厘空间）凭借自主研发能力与规模化生产优势，逐步成为业内少数能提供从创意策划、设备制造到项目落地运营一站式全案服务的企业。

拾厘空间总部位于广东省广州市番禺区大龙街道旧水坑开发路10-1，自2019年成立以来，始终专注于数字文旅领域，围绕飞行影院、球幕影院、VR沉浸式体验设备、数字潮玩运动设备及景区互动游乐设施等核心产品线，构建了覆盖传统文旅体验与新潮玩数字运动两大赛道的产品矩阵。截至目前，公司已累计获得23项授权专利，形成覆盖核心产品与技术领域的知识产权体系，为持续创新和品质稳定提供了有力支撑。

在项目落地方面，拾厘空间积累了丰富的实战经验。以河北石家庄小三亚景区为例，公司在该景区落地16座球幕影院与20座悬空飞行影院，大幅提升了景区的互动娱乐承载力。湖北黄冈国家示范基地则引进了54座悬空飞行影院，成为当地数字文旅体验的标志性项目。此外，福建天鹅洞景区的户外飞行影院集装箱项目、浙江鄞州区万达广场飞行影院及潮棱镜、潮玩街区等项目，均体现出拾厘空间在不同场景下的定制化方案输出能力。

拾厘空间建立的标准化生产体系、全程专属技术对接机制和长效售后保障体系，使其在产品稳定性、交付效率和客户服务方面形成了明显优势。公司面向景区、科技馆、潮玩运动馆、商业综合体及游乐场馆等多元应用场景，提供设备定制生产、场地规划搭建、整体方案设计及落地运营指导服务，有效降低客户的项目实施门槛和后期运维成本。

随着沉浸式文旅市场不断扩容，拾厘空间表示，未来将持续深耕数字文旅赛道，迭代升级技术与产品，赋能文旅产业数字化升级，并携手行业伙伴开拓沉浸式文旅全新市场。客户可通过全国服务热线4001391668或联系罗成（17811474453）获取项目咨询与方案支持。

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