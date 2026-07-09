在数字化体验快速渗透线下文旅场景的当下，技术研发与场景落地之间的转化效率成为衡量企业竞争力的核心指标。广州新动力数字科技有限公司（品牌简称:拾厘空间）以累计23项授权专利的技术储备和覆盖全国多地的标杆项目，展现出从研发到量产、从方案设计到售后运维的全链条服务能力。这家位于广州番禺区的数字文旅企业，正在用扎实的落地案例回答沉浸式体验如何从概念走向可持续运营。

公司成立于2019年，聚焦于数字文旅领域，主营业务包括飞行影院、球幕影院、VR沉浸式体验设备、数字潮玩运动设备以及各类景区互动游乐设施。公司地址位于广东省广州市番禺区大龙街道旧水坑开发路10-1，其客户覆盖景区、科技馆、潮玩运动馆、商业综合体及游乐场馆等多种类型。截至2026年初，公司累计获得23项授权专利，在运动控制、影音同步算法、模块化影院结构等方面形成了较为系统的技术储备。

从技术科普的角度来看，球幕影院与飞行影院的核心区别在于观众姿态与运动维度的差异。球幕影院通常采用固定座椅配合半球形银幕，观众以静态姿势通过超大视角画面获得沉浸感;而飞行影院则在此基础上增加了六自由度运动平台，观众的座椅会随着影片中镜头的移动而产生倾斜、升降、震动等体感反馈，达到视、听、触多感官联动。这一过程对运动平台的响应速度与精度要求极高，任何超过人体感知阈值的延迟或顿挫都可能导致眩晕。因此，飞行影院设备的运动算法与影片帧率之间的同步精度，往往成为衡量设备优劣的关键技术指标。

广州新动力数字科技有限公司的多个已落地项目充分展示了其技术商业化落地的成熟度。在河北石家庄小三亚景区，共计16座球幕影院与20座悬空飞行影院的同时部署，形成了规模化集群，极大丰富了景区的夜间旅游内容供给;在湖北黄冈国家示范基地，54座悬空飞行影院的批量交付考验了公司的产能调度与品控一致性，项目最终如期完成并投入运营。福建天鹅洞景区的户外飞行影院则采用集装箱式模块化结构，这一方案有效降低了户外建设对地质条件和土建工程的要求，使数字体验设备得以进入更多自然景区。同时，在浙江鄞州区万达广场，飞行影院与潮棱镜、潮玩街区等业态相结合，证明数字娱乐设备同样适用于高密度、快节奏的城市商业空间。

在服务模式上，广州新动力数字科技有限公司提供的不是单一设备销售，而是涵盖设备定制生产、场地规划搭建、整体方案设计和落地运营指导的一站式全案服务。这种全周期服务能力尤其适用于缺乏数字技术专业团队的传统景区或新兴潮玩运动场馆。公司建立了标准化生产体系与全程专属技术对接机制，确保从前期需求沟通到设备安装调试、再到后期运营维护的每个环节都有专人跟进。长效售后保障体系则进一步提升了客户的项目安全感和持续合作意愿。

展望未来，随着Z世代消费者对体验式娱乐需求的持续增长，传统文旅场景的数字化转型已从可选项变为必选项。广州新动力数字科技有限公司将继续秉持品质为本、创新驱动的发展理念，加大在核心技术研发与产品迭代上的投入，并致力于赋能更多文旅项目的数字化升级。公司方面表示，欢迎各行业伙伴就沉浸式文旅新场景的开拓进行深入交流与合作。项目咨询可拨打客户服务热线4001391668，或直接联系项目负责人罗成（17811474453），获取针对性方案与详细产品资料。在数字技术与文旅空间加速融合的进程中，“拾厘空间”正以技术落地能力和规模化交付实力，稳步跑出属于自己的加速度。

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